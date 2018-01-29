ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Девятая смерть в ДТП за январь, ответ Измайловой ”EKRE-нацисту” и "Кто хочет стать настоящим нарвитянином?"

США расширили санкции против России, а Юри Ратас признал, что правительство не смогло ясно объяснить свои реформы. В интернете же появилась игра с ”участием” президента Керсти Кальюлайд, Эдгар Сависаар рассказал о своей неизлечимой болезни, в Ида-Вирумаа произошла авария с трагическим исходом — уже девятая смерть на дорогах Эстонии в январе. Дети в микроавтобусе в Тартумаа, к счастью, уцелели. Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова столкнулась с ярким проявлением ксенофобии. Читайте материалы на эти и другие темы в нашей традиционной подборке главных сюжетов прошедших выходных.

ФОТО: В Тартумаа автобус с детьми вылетел на поле

Kaheksat last vedanud buss sõitis Tartumaal teelt välja põllule Foto: Lõuna prefektuur, PPA

Вчера в 18.54 в Тартумаа на 159 километре шоссе Тарту-Лухумаа произошло ДТП.

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Читатели ”МК-Эстонии” собрали 42 735 евро и очень помогли нуждающимся в поддержке людям

Milana Kaštanova Foto: erakogu, MK-Estonia

Дети, пожилые, инвалиды, те, кто пострадал от несправедливости. Наша газета всегда помогала и будет помогать оказавшимся в беде. Нередко, когда случается несчастье, а официальные органы помочь отказываются, на выручку приходят простые, зачастую даже незнакомые, люди. В последнем в 2017 году номере мы традиционно рассказываем, как изменилась жизнь героев наших публикаций, и как их поддержали наши читатели.

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Руководству Силламяэ планируют повысить зарплату

SILLAMÄE LINN Foto: Vallo Kruuser

Городское собрание Силламяэ во вторник, 30 января, обсудит вопрос новых окладов руководителей города — планируется повысить зарплату мэра и председателя городского собрания может с нынешних 2245 до 2500 евро, сообщает rus.err.ee.

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Умер один из богатейших людей в Европе — основатель IKEA Ингвар Кампрад

Foto: AFP

В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад. Об этом говорится в сообщении компании.

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ФОТО: В ДТП в Ида-Вирумаа погиб мужчина

Tallinna-Narva maanteel Purtse lähedal toimus kahe auto kokkupõrge Foto: Ain Liiva

Сегодня около 13 часов на 137-м километре шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа произошло тяжкое ДТП, в котором погиб мужчина.

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Латвийский высокопоставленный чиновник: печально, что в Эстонии шпионы работали даже в рядах КаПо

Andres Putting

Председатель комиссии по борьбе с коррупцией латвийского Сейма Айнарс Латковскис сказал интернет-изданию TVNet.lv, что работающие за рубежом представители латвийских разведслужб все больше усилий прилагают для вербовки местных жителей.

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Навальный задержан в центре Москвы

Aleksei Navalnõi Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

Примерно в ста российских городах проходят акции сторонников Алексея Навального, призвавшего к "забастовке избирателей" после того, как его не допустили на выборы президента.

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Сможет ли среднестатистический житель Эстонии нормально жить на пенсию?

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

Каждый из нас хоть раз, но задумывался над тем, что нас будет ждать при выходе на пенсию. Сможет ли среднестатистический житель Эстонии позволить себе жить беспечной жизнью и не задумываться над тем, где взять деньги на самое необходимое?

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Зюлейха Измайлова: EKRE-нацист хочет выслать меня из Эстонии

Foto: Hendrik Osula

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова написала на своей странице в Facebooki, что получила некоторого рода ”письмо ненависти” от члена партии EKRE Оливера Беккера.

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Эстонская писательница: работающим пенсионерам не следует платить пенсию

MARI SAAT Foto: Arno Mikkor

Государство могло бы отказаться от выплат пенсий работающим пенсионерам и взять на себя обязательство покрывать расходы по обеспечению мест в Домах ухода для тех, кто сам не имеет возможности оплачивать эту услугу, предлагает писательница Мари Саат в своей колонке, опубликованной изданием Äripäev.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Все ли продукты питания в Латвии дешевле, чем в Эстонии?

Foto: Anni Õnneleid

В Латвии как алкоголь, так и почти все продукты питания дешевле, чем в Эстонии — но не все! Ведь пятипроцентный налог с оборота в Латвии распространяется не на все продукты.

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США расширили санкции против России

фото иллюстративное Foto: Anton Novoderezhkin, Anton Novoderezhkin/TASS

Минфин США ввел новые санкции против России. В расширенный список включены 21 физическое лицо и 21 российская организация.

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Тартуские автобусные остановки оснастили "умными наклейками"

фото иллюстративное Foto: Hans Lõugas

В университетской столице Эстонии на всех городских автобусных остановках теперь установлены так называемые "умные наклейки", с помощью которых можно узнать о реальном времени прибытия следующего автобуса.

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Кто хочет стать настоящим нарвитянином? В интернете появилась игра с ”участием” президента Кальюлайд

”Как известно, президент Эстонии Керсти Кальюлайд обещала на месяц осенью приехать в город Нарва. Перед приездом ей было бы полезно узнать о Нарве больше, поэтому именно она выбрана ведущей и задает вопросы этой игры, посвященной нашему любимому и для многих родному городу”, — написано на странице игры.

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ФОТО DELFI: Президент представила кандидатуру Янара Холма на пост госконтролера

Foto: Hendrik Osula

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выдвинет вице-канцлера Министерства социальных дел Янара Холма на пост государственного контролера.

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Советы департамента: что делать, если за вас взялась инкассо-фирма, и как этого избежать

Foto: Madis Veltman

В Департамент защиты прав потребителей часто обращаются люди, получившие извещение о задолженности от инкассо-фирмы. Должник не был в курсе долга. Ведомство призывает потребителей позаботиться о правильности контактных данных и в целом обращает внимание на обязанность инкассо подтвердить требование, пишет Kasulik.

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Рыбак из Латвии случайно пересек эстонско-российскую границу и был задержан

Пожилой рыбак из Латвии на Теплом озере незаконно пересек временную контрольную линию, оказался на территории России и вернулся обратно в Эстонию.

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Ратас признает: правительство не смогло в достаточной степени объяснить суть своих решений и реформ

Последний опрос показывает, прежде всего, две вещи. Во-первых, правительство не сумело в достаточной степени донести до всех суть своих решений и реформ. Всем участникам правительственной коалиции следует сделать соотвествующие выводы и больше уделить этому внимания в будущем, пишет премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия).

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Сависаар: у меня шесть неизлечимых болезней, теперь добавилась еще и седьмая — церебральный инфаркт

Savisaar viiakse haiglasse Foto: Anna Põld

Находящийся на лечении в больнице в Йыгева экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар дал интервью изданию Vooremaa, в котором рассказал о своих проблемах со здоровьем и политике.

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Необлагаемый доход в 500 евро для всех обошелся бы стране в 150 млн евро

Eurod Foto: Madis Veltman

Если бы государство хотело обеспечить всем жителям страны не облагаемый налогом доход в 500 евро, то это обошлось бы в 150 миллионов евро в год, сообщило Министерство финансов.

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