ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Девятая смерть в ДТП за январь, ответ Измайловой ”EKRE-нацисту” и "Кто хочет стать настоящим нарвитянином?"

США расширили санкции против России, а Юри Ратас признал, что правительство не смогло ясно объяснить свои реформы. В интернете же появилась игра с ”участием” президента Керсти Кальюлайд, Эдгар Сависаар рассказал о своей неизлечимой болезни, в Ида-Вирумаа произошла авария с трагическим исходом — уже девятая смерть на дорогах Эстонии в январе. Дети в микроавтобусе в Тартумаа, к счастью, уцелели. Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова столкнулась с ярким проявлением ксенофобии. Читайте материалы на эти и другие темы в нашей традиционной подборке главных сюжетов прошедших выходных.
ФОТО: В Тартумаа автобус с детьми вылетел на поле
Вчера в 18.54 в Тартумаа на 159 километре шоссе Тарту-Лухумаа произошло ДТП.
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Читатели ”МК-Эстонии” собрали 42 735 евро и очень помогли нуждающимся в поддержке людям
Дети, пожилые, инвалиды, те, кто пострадал от несправедливости. Наша газета всегда помогала и будет помогать оказавшимся в беде. Нередко, когда случается несчастье, а официальные органы помочь отказываются, на выручку приходят простые, зачастую даже незнакомые, люди. В последнем в 2017 году номере мы традиционно рассказываем, как изменилась жизнь героев наших публикаций, и как их поддержали наши читатели.
Руководству Силламяэ планируют повысить зарплату
Городское собрание Силламяэ во вторник, 30 января, обсудит вопрос новых окладов руководителей города — планируется повысить зарплату мэра и председателя городского собрания может с нынешних 2245 до 2500 евро, сообщает rus.err.ee.
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Умер один из богатейших людей в Европе — основатель IKEA Ингвар Кампрад
В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад. Об этом говорится в сообщении компании.
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ФОТО: В ДТП в Ида-Вирумаа погиб мужчина
Сегодня около 13 часов на 137-м километре шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа произошло тяжкое ДТП, в котором погиб мужчина.
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Латвийский высокопоставленный чиновник: печально, что в Эстонии шпионы работали даже в рядах КаПо
Председатель комиссии по борьбе с коррупцией латвийского Сейма Айнарс Латковскис сказал интернет-изданию TVNet.lv, что работающие за рубежом представители латвийских разведслужб все больше усилий прилагают для вербовки местных жителей.
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Навальный задержан в центре Москвы
Примерно в ста российских городах проходят акции сторонников Алексея Навального, призвавшего к "забастовке избирателей" после того, как его не допустили на выборы президента.
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Сможет ли среднестатистический житель Эстонии нормально жить на пенсию?
Каждый из нас хоть раз, но задумывался над тем, что нас будет ждать при выходе на пенсию. Сможет ли среднестатистический житель Эстонии позволить себе жить беспечной жизнью и не задумываться над тем, где взять деньги на самое необходимое?
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Зюлейха Измайлова: EKRE-нацист хочет выслать меня из Эстонии
Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова написала на своей странице в Facebooki, что получила некоторого рода ”письмо ненависти” от члена партии EKRE Оливера Беккера.
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Эстонская писательница: работающим пенсионерам не следует платить пенсию
Государство могло бы отказаться от выплат пенсий работающим пенсионерам и взять на себя обязательство покрывать расходы по обеспечению мест в Домах ухода для тех, кто сам не имеет возможности оплачивать эту услугу, предлагает писательница Мари Саат в своей колонке, опубликованной изданием Äripäev.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Все ли продукты питания в Латвии дешевле, чем в Эстонии?
В Латвии как алкоголь, так и почти все продукты питания дешевле, чем в Эстонии — но не все! Ведь пятипроцентный налог с оборота в Латвии распространяется не на все продукты.
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США расширили санкции против России
Минфин США ввел новые санкции против России. В расширенный список включены 21 физическое лицо и 21 российская организация.
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Тартуские автобусные остановки оснастили "умными наклейками"
В университетской столице Эстонии на всех городских автобусных остановках теперь установлены так называемые "умные наклейки", с помощью которых можно узнать о реальном времени прибытия следующего автобуса.
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Кто хочет стать настоящим нарвитянином? В интернете появилась игра с ”участием” президента Кальюлайд
”Как известно, президент Эстонии Керсти Кальюлайд обещала на месяц осенью приехать в город Нарва. Перед приездом ей было бы полезно узнать о Нарве больше, поэтому именно она выбрана ведущей и задает вопросы этой игры, посвященной нашему любимому и для многих родному городу”, — написано на странице игры.
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ФОТО DELFI: Президент представила кандидатуру Янара Холма на пост госконтролера
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выдвинет вице-канцлера Министерства социальных дел Янара Холма на пост государственного контролера.
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Советы департамента: что делать, если за вас взялась инкассо-фирма, и как этого избежать
В Департамент защиты прав потребителей часто обращаются люди, получившие извещение о задолженности от инкассо-фирмы. Должник не был в курсе долга. Ведомство призывает потребителей позаботиться о правильности контактных данных и в целом обращает внимание на обязанность инкассо подтвердить требование, пишет Kasulik.
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Рыбак из Латвии случайно пересек эстонско-российскую границу и был задержан
Пожилой рыбак из Латвии на Теплом озере незаконно пересек временную контрольную линию, оказался на территории России и вернулся обратно в Эстонию.
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Ратас признает: правительство не смогло в достаточной степени объяснить суть своих решений и реформ
Последний опрос показывает, прежде всего, две вещи. Во-первых, правительство не сумело в достаточной степени донести до всех суть своих решений и реформ. Всем участникам правительственной коалиции следует сделать соотвествующие выводы и больше уделить этому внимания в будущем, пишет премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия).
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Сависаар: у меня шесть неизлечимых болезней, теперь добавилась еще и седьмая — церебральный инфаркт
Находящийся на лечении в больнице в Йыгева экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар дал интервью изданию Vooremaa, в котором рассказал о своих проблемах со здоровьем и политике.
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Необлагаемый доход в 500 евро для всех обошелся бы стране в 150 млн евро
Если бы государство хотело обеспечить всем жителям страны не облагаемый налогом доход в 500 евро, то это обошлось бы в 150 миллионов евро в год, сообщило Министерство финансов.
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