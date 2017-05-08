ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: День полезных дел, выборы во Франции и открытие "Евровидения"

В минувшую субботу, 6 мая, по всей Эстонии в рамках Дня полезных дел "Сделаем!" прошли толоки. В воскресенье, 7 мая, вся Европа следила за ходом второго тура президентских выборов во Франции. В этот же день состоялась официальная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение". Эти и другие новости прошедших выходных — в нашей подборке.

ВИДЕО DELFI: "Все отлично! Горы мусора". Участники акции "Сделаем!" поделились впечатлениями от субботника

Teema ära, Trash Hunt 2017 Foto: Tiit Blaat

В субботу, 6 мая, по всей Эстонии проходит акция ”Сделаем!”. В этом году в ней принимают участие десятки тысяч людей, желающих жить в более чистой и красивой стране.

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ФОТО И ВИДЕО: Горы окурков, карбюратор и презервативы. Журналист Delfi и команда убирают мусор на коплиских линиях

В субботу, 6 мая, десятки тысяч человек по всей Эстонии вышли из своих домов, чтобы принять участие в Дне полезных дел ”Сделаем!” и способствовать таким образом развитию и красоте своего родного края.

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Дождались? В некоторых уголках Эстонии воздух прогрелся до 20 градусов

Vaade RMK Tellingumäelt Foto: Anni Õnneleid

По-весеннему теплые деньки, похоже, все-таки пришли в Эстонию.

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НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ ВИДЕО: Во что играли в 1990-х эстонские дети

В Тартуском музее игрушек открылась выставка под названием "Мечты и реальность. Детство 90-х", на которой можно увидеть, во что играли в то время дети, какую одежду носили и что коллекционировали.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Строительство бетонных джунглей Мустамяэ

Grupp inimesi Tallinna 37. Keskkooli hoone taustal Mustamäe 5. mikrorajoonis. Foto: Uno Oksbusch, Eesti Ajaloomuuseum

Возведение столичного района Мустамяэ происходило по большей части в 60-х годах, и теперь в этой части города проживает 67 801 человек.

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9 мая в Нарве: улицы перекроет не полиция, нарвитян просят ”использовать разрешенную символику”

Narva, võidupüha, 9 mai Foto: Sergei Stepanov, NPA

Полиция призывает нарвитян помнить о смысле Дня Победы, избегать политической агитации и провоцирующей символики, но против простого красного знамени ничего не имеет.

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ВИДЕОТЕСТ DELFI: "Полный провал?" Что думает китаец о продающейся в Эстонии китайской еде

Многие говорят о том, что предлагаемая эстонскими ресторанами китайская еда достаточно далека от аутентичной.

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Таллинн годами дешево сдает в аренду помещения неизменному фигуранту ежегодников КаПо

Inimõiguste Teabekeskuse juht Aleksei Semjonov on ka Tallinna linnavolikogu liige Foto: Rauno Volmar

Деятельность Центра информации по правам человека, который именуется в ежегодниках Полиции безопасности (КаПо) одним из инструментов оказания влияния со стороны России, поддерживается городом Таллинна, который уже на протяжении многих лет предоставляет в центре столицы недорогие помещения для аренды.

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ГАЛЕРЕЯ: В Москве прошел митинг по случаю пятилетней годовщины событий на Болотной площади

Foto: Sergei Fadeichev, Sergei Fadeichev/TASS

В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг в день годовщины акции 6 мая 2012 года, после которой были задержаны и приговорены десятки участников шествия. Перед нынешней акцией полиция по указанию человека в штатском сорвала со сцены задник с надписями про Путина и Кадырова.

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ОБЗОР: Какие сладкие напитки с нового года подорожают и на сколько?

Foto: Priit Simson

В четверг правительство одобрило проект Закона о налоге на подслащенные напитки, согласно которому с нового года будут облагаться налогом подслащенные сахаром или подсластителем напитки, в которых больше 5 граммов сахара на 100 миллилитров.

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ФОТО и ВИДЕО: Не для слабонервных! В AHHAA открылась выставка человеческих органов

В пятницу в центре науки AHHAA открылась выставка ”Ahhaa, inimkehad!” („Human Bodies”), на которой экспонируются человеческие тела в разрезе: в общей сложности более 150 разных органов.

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ФОТО: В Мустамяэ в пожаре погиб кот и серьезно пострадала собака

Põleng Ehitajate teel Foto: Lugeja foto

В субботу в 17:03 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Эхитаяте теэ, 33 в столичном районе Мустамяэ.

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МИД РФ прокомментировал нарушение самолетом Лаврова воздушного пространства Эстонии

Sergei Lavrov Foto: Tiit Blaat

Полет спецборта главы МИД РФ Сергея Лаврова из России в Финляндию был согласован и прошел штатно. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и печати ведомства, комментируя обвинения Эстонии в нарушении российским правительственным бортом воздушной границы страны.

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Бельгийские эксит-поллы: на выборах во Франции лидирует Эмманюэль Макрон

Emmanuel Macron Foto: ERIC FEFERBERG, AFP/Scanpix

Согласно эксит-поллам бельгийской газеты Le Soir, во втором туре президентских выборов во Франции лидирует Эмманюэль Макрон, за которого проголосовали 62,5 процента избирателей.

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ФОТО: Проживающий в Эстонии кениец выиграл полумарафон в ...носках

Ibrahim Mukunga finišis Foto: Argo Ingver

Победителем традиционного Тартуского забега на 23 км стал проживающий в Эстонии кениец Ибрагим Мукунга, пробежавший всю дистанцию в ...носках.

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ФОТО и ВИДЕО: Воровский разобрался с поляком в первом раунде

Foto: Madis Veltman

Главным событием бойцовского представления Number 1 Fight Show был бой сильнейшего кикбоксера Эстонии Максима Воровского с поляком Станиславом Заниевским в весовой категории до 85 кг.

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ВИДЕО: 10:1! Сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира

Venemaa jäähokikoondis Foto: Wolfgang Rattay, Reuters

Во втором туре чемпионата мира по хоккею сборная России разгромила в Кельне Италию - 10:1 (2:0, 3:1, 5:0). По две шайбы в этом матче забросили Сергей Андронов, Владислав Наместников и Артемий Панарин.

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От Пыталово до Бухолово. Волки и овцы, ежики и ушанки, святые и грешные

Фото: Марис Морканс, DELFI/Mix Media Group

За окном — Ленин, на столе — Путин с иконой Божьей матери, на шкафу — флажок ЕС и деревянный медведь с гербом Abrene и табличкой “250 лет на рубеже России”, по радио — латвийская “Домская площадь”, в телефоне — LMT. Портал Delfi провел три дня в приграничном российском районе Пыталово, который до второй мировой двадцать лет был частью Латвии, потом — РСФСР, а десять лет назад с преамбулой “от мертвого осла уши им, а не Пыталовский район” официально закрепил за собой российскую юрисдикцию.

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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ФОТО: Участники на красной дорожке открытия "Евровидения"

Foto: Andres Putting

Официальная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение" состоится сегодня, 7 мая. Красная дорожка и торжественное открытие конкурса состоится в конгрессно-выставочном центре "Парковый" (по адресу Парковая Дорога, 16-а), который расположен рядом с Мариинским парком и Верховной Радой.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Во сколько вам обойдется поход на рынок в начале мая

Самое время вспомнить дорогу на рынок — уже стали появляться первые местные овощи. Читайте и сравнивайте какие цены были на рынках Эстонии на первой неделе мая.

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