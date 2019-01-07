ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Черная для Ида-Вирумаа суббота и интервью с митрополитом Евгением

В субботу, 5 января, на углу улиц Гонсиори и Реймани был открыт инфо-стенд, посвященный Таллиннской Введенской церкви подворья Пюхтицкого Успенского монастыря. Как упомянул Владыка Евгений, с 1902 по 1960 год именно на этом месте находилась церковь. Смотрите интервью с предстоятелем Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополитом Евгением.

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ВИДЕО: 15 шайб за игру! Двузначный счет - новый тренд эстонского хоккея

Jäähokki Narva PSK vs Kalev Välk 30.09.2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA

После трехнедельного перерыва возобновился чемпионат Эстонии по хоккею. Лидеры эстонского хоккея, похоже, соскучились по игре и победили соперников с двузначным счетом.

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Когда вы поняли, что СССР разваливается? Экс-руководитель Полиции безопасности Финляндии рассказал о работе в советское время

Seppo Tiitinen Foto: Andres Putting

В интервью субботнему выпуску Eesti Päevaleht бывший директор финской Полиция безопасности Сеппо Тийтинен вспоминает о своей работе, которая включала встречи с КГБ и вызовы на ковер к президенту Кекконену.

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Эвелин Ильвес: часто купаюсь голой, это для меня естественно

Evelin Ilves Foto: Kaader videost

Вернувшаяся из поездки в Норвегию домой на Хийумаа Эвелин Ильвес согласилась оценить нашумевшую телепередачу о ней на ETV, финальные кадры которой стали одним из громких медийных событий начавшегося годя в Эстонии. Напомним, что в авторской программе Вахура Керсна «Явление по имени Эвелин» журналист не только подробно расспросил бывшую первую леди о ее личной жизни во время и после замужества, но и показал пикантные кадры купающейся без одежды женщины.

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ВИДЕО: Утопили "Ниву", приехал за ней кран, утопили и его. За всеми приехал "Камаз"...

В Сети появилось видео с якутского озера в республике Саха. Трагикомедия разыгралась на льду озера, где утопили несколько машин.

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ВИДЕО DELFI| Митрополит Евгений поздравил местных жителей с Православным Рождеством

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Евгений поздравил всех с Православным Рождеством Христовым.

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ВИДЕО | Едва не сбивший контролера МУПО лихач найден

MUPO hoiatas ühistranspordis piletita reisijaid Foto: Andres Putting

Муниципальная полиция Таллинна сообщила, что с помощью государственной дороной полиции была установлена личность водителя, который в минувшем ноябре чуть не сбил контролера МУПО.

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Мэр Таллинна Таави Аас: православное Рождество следует сделать государственным праздником

Õigeusu Jõulud - jumalateemistus Nevski katedraalis Foto: Karli Saul

Накануне Рождества, которое многие православные верующие отмечают по старому стилю 7 января, мэр Таллинна Таави Аас заявил, что в Эстонии этот праздник следовало бы сделать государственным.

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ФОТО | На такси съездить дешевле: фирма по доставке еды резко повысила цены

a1 kategooria sõiduk Foto: Taavi Sepp

После того, как с рынка доставки еды на дом исчезла фирма Mychef, ее конкурент Wolt оказался в положении монополиста и повысил цены более чем в два раза!

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Когда работа СПОРится. Недовольные работники могут отсудить у работодателя тысячи евро