ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Черная для Ида-Вирумаа суббота и интервью с митрополитом Евгением

В субботу в Ида-Вирумаа произошло сразу две трагедии: в поселке Вока с обрыва сорвалась 7-летняя девочка и погибла, а в Йыхви насмерть сбили пешехода. Также на выходных на Delfi вышли интервью с экс-руководителем Полиции безопасности Финляндии и с главой Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополитом Евгением, который поздравил всех с Православным Рождеством Христовым. Читайте все самые важные новости минувших выходных — в нашей подборке.
В Йыхви насмерть сбили пешехода, его личность не установлена
В 16:18 в полицию поступило сообщение об аварии в Йыхви, на Айа теэ. На дороге сбили пешехода. Loe edasi...
В Ида-Вирумаа с обрыва сорвалась 7-летняя девочка и погибла
Сегодня, 5 января, из Ида-Вирумаа поступила печальная новость. В поселке Вока 7-летняя девочка упала с обрыва. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. Loe edasi...
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | На горке в Вока, где в субботу погибла 7-летняя девочка, горят траурные свечи
ФОТО и ВИДЕО DELFI| "В СССР церковь была одним из самых гонимых институтов общества". Митрополит Евгений о политике и службе в Эстонии
В субботу, 5 января, на углу улиц Гонсиори и Реймани был открыт инфо-стенд, посвященный Таллиннской Введенской церкви подворья Пюхтицкого Успенского монастыря. Как упомянул Владыка Евгений, с 1902 по 1960 год именно на этом месте находилась церковь. Смотрите интервью с предстоятелем Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополитом Евгением. Loe edasi...
ВИДЕО: 15 шайб за игру! Двузначный счет - новый тренд эстонского хоккея
После трехнедельного перерыва возобновился чемпионат Эстонии по хоккею. Лидеры эстонского хоккея, похоже, соскучились по игре и победили соперников с двузначным счетом. Loe edasi...
Когда вы поняли, что СССР разваливается? Экс-руководитель Полиции безопасности Финляндии рассказал о работе в советское время
Эвелин Ильвес: часто купаюсь голой, это для меня естественно
Вернувшаяся из поездки в Норвегию домой на ХийумааЭвелин Ильвес согласилась оценить нашумевшую телепередачу о ней на ETV, финальные кадры которой стали одним из громких медийных событий начавшегося годя в Эстонии. Напомним, что в авторской программе Вахура Керсна «Явление по имени Эвелин» журналист не только подробно расспросил бывшую первую леди о ее личной жизни во время и после замужества, но и показал пикантные кадры купающейся без одежды женщины. Loe edasi...
ВИДЕО: Утопили "Ниву", приехал за ней кран, утопили и его. За всеми приехал "Камаз"...
В Сети появилось видео с якутского озера в республике Саха. Трагикомедия разыгралась на льду озера, где утопили несколько машин. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI| Митрополит Евгений поздравил местных жителей с Православным Рождеством
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Евгений поздравил всех с Православным Рождеством Христовым. Loe edasi...
ВИДЕО | Едва не сбивший контролера МУПО лихач найден
Муниципальная полиция Таллинна сообщила, что с помощью государственной дороной полиции была установлена личность водителя, который в минувшем ноябре чуть не сбил контролера МУПО. Loe edasi...
Мэр Таллинна Таави Аас: православное Рождество следует сделать государственным праздником
Накануне Рождества, которое многие православные верующие отмечают по старому стилю 7 января, мэр Таллинна Таави Аас заявил, что в Эстонии этот праздник следовало бы сделать государственным. Loe edasi...
ФОТО | На такси съездить дешевле: фирма по доставке еды резко повысила цены
После того, как с рынка доставки еды на дом исчезла фирма Mychef, ее конкурент Wolt оказался в положении монополиста и повысил цены более чем в два раза! Loe edasi...
Когда работа СПОРится. Недовольные работники могут отсудить у работодателя тысячи евро
Несколько недель вся Эстония обсуждала громкий скандал, связанный с Мартином Халликом. Тартуский университет в одностороннем порядке расторг трудовой договор с директором библиотеки, сославшись на утрату доверия в связи с недостойным поведением. Однако Комиссия по трудовым спорам удовлетворила иск Халлика, и теперь университет должен выплатить ему компенсацию более чем в 100 000 евро. Общественный резонанс велик еще и потому, что о таких больших выплатах раньше в Эстонии никогда не было слышно. "МК-Эстония" выяснила, как работает Комиссия по трудовым спорам и когда стоит туда обращаться. Loe edasi...
ВИДЕО | Смотрите, во что шторм превратил Олимпийскую набережную в Сочи!
Сочинское издание "Макс Портал" опубликовал любительское видео разрушений, который нанес олимпийской набережной шторм, бушевавший на Черном море 4-5 января. Loe edasi...
67 погибших, 1823 пострадавших, бессчетное число превысивших скорость — итоги 2018 года в дорожном движении
2018-й год войдет в историю, как один из самых мрачных с точки зрения статистики дорожного движения. В авариях погибли 67 и получили повреждения 1823 человека. Месяцами с наибольшим числом жертв стали январь, июнь и июль, когда с жизнью расстался 31 человек, сообщает портал Accelerista. Loe edasi...