ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором и победа пророссийской партии на выборах в Латвии

Дональд Туск обеспокоен результатами выборов в парламент Латвии. "Русские не остановятся ни перед чем"

Donald Tusk Foto: Virginia Mayo, AP

Речь может идти "о поворотном моменте для региона", считает председатель Евросовета.

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В Болгарии жестоко убили 30-летнюю журналистку-расследовательницу: известны детали

Foto: Twitter @southafrican

В болгарском городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Журналистка расследовала финансируемые ЕС проекты стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы.

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Масштабная сеть нарвских велосипедно-пешеходных дорожек должна быть достроена к середине декабря. ”Это нормально — укладывать асфальт в дождь и снег?”

Roman Vikulov, Delfi

В редакцию Delfi обратился читатель из Нарвы, Сергей, которого волнует то, что строительство сети велосипедно-пешеходных дорожек, которые должны опутать весь город, еще далеко от завершения, в то время как власти обещали реализовать проект в этом году. ”Не получится ли так, что строительство продолжится в самых неблагоприятных погодных условиях, а качество выполненных работ будет очень низким”, — переживает Сергей.

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Четверо эстонцев арестованы на Кипре по подозрению в мошенничестве с кредитными картами

Foto: Shutterstock, LHV

В минувший четверг в принадлежащем Греции аэропорту Пафос были арестованы четверо граждан ЭР, которых подозревают в масштабном мошенничестве с кредитными картами, сообщает кипрская газета Kathimerini.

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Ночная жизнь: круглосуточный супермаркет, спортзалы, библиотека, продажа цветов — куда податься ночью в столице с пользой для дела

ТОП На заводе ”Эрикссон” — нулевая толерантность к наркотикам. Это вообще законно? (спойлер: в целом да, но есть нюансы) Вы не поверите! Синоптики обещают, что на этой неделе в Эстонии очень существенно потеплеет Нурмагомедову грозят санкции: отнимут пояс и не дадут визу в США

Одна из крупнейших торговых сетей, Prisma, перевела уже третий магазин на круглосуточный режим работы. Как считает руководство сети, такое решение пойдет лишь на пользу, причем не только магазину, но и людям. Действительно, где еще купить продукты после 23:00, кроме как на заправках, где выбор небольшой, а цены обычно выше? Мы решили проверить, какие еще услуги можно найти в режиме нон-стоп, пишет "МК-Эстония".

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Сависаар просит Ратаса посодействовать продолжению поисков пропавшего в лесах Ида-Вирумаа 26 сентября 77-летнего Ивана Федоровича

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Находящийся в больнице Эдгар Сависаар обратился к премьер-министру Эстонии Юри Ратасу с убедительной просьбой применить всю власть для продолжения поисков заблудившегося в болостистых лесах Ида-Вирумаа 77-летнего мужчины, которого последние дни, со вторника, ищут только добровольцы.

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Адвокат требует в окружном суде оправдать маклера-мошенницу Наталью Языкову

Petturist kinnisvaramaakler Natalja Jazõkova Harju maakohtus Foto: Madis Veltman

Присяжный адвокат Владимир Садеков обжаловал в Таллиннском окружном суде приговор суда первой инстанции, согласно которому его подзащитная Наталья Языкова была признана виновной в многократном и крупномасштабном мошенничестве с недвижимостью, сообщает rus.err.ee.

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