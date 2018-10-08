ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором и победа пророссийской партии на выборах в Латвии

Главным событием минувших выходных стал бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который закончился очень двусмысленно и неожиданно. А в Латвии в ходе парламентских выборов большинство голосов избирателей набрала пророссийская партия "Согласие". Что еще интересного вы могли пропустить — читайте в нашей подборке!
СКАНДАЛ: Хабиб задушил Макгрегора и устроил драку после боя
Российский легковес Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Дагестанский боец задушил соперника в четвертом раунде, однако чемпионский пояс по окончании боя он так и не получил. Loe edasi...
"Это было дело чести". Хабиб рассказал о драке с командой Макгрегора
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал драку с членами команды Конора Макгрегора после боя в Лас-Вегасе. Loe edasi...
Нурмагомедову грозят санкции: отнимут пояс и не дадут визу в США
Президент UFC Дана Уайт рассказал, что ситуацию после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Лас-Вегасе расследует Спортивная комиссия штата Невада. Loe edasi...
Выборы в Латвии: побеждает пророссийская партия "Согласие"
Пророссийская партия "Согласие" набрала большинство голосов избирателей в ходе парламентских выборов Латвии. Loe edasi...
Дональд Туск обеспокоен результатами выборов в парламент Латвии. "Русские не остановятся ни перед чем"
Речь может идти "о поворотном моменте для региона", считает председатель Евросовета. Loe edasi...
В Болгарии жестоко убили 30-летнюю журналистку-расследовательницу: известны детали
В болгарском городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Журналистка расследовала финансируемые ЕС проекты стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы. Loe edasi...
Масштабная сеть нарвских велосипедно-пешеходных дорожек должна быть достроена к середине декабря. ”Это нормально — укладывать асфальт в дождь и снег?”
В редакцию Delfi обратился читатель из Нарвы, Сергей, которого волнует то, что строительство сети велосипедно-пешеходных дорожек, которые должны опутать весь город, еще далеко от завершения, в то время как власти обещали реализовать проект в этом году. ”Не получится ли так, что строительство продолжится в самых неблагоприятных погодных условиях, а качество выполненных работ будет очень низким”, — переживает Сергей. Loe edasi...
Четверо эстонцев арестованы на Кипре по подозрению в мошенничестве с кредитными картами
В минувший четверг в принадлежащем Греции аэропорту Пафос были арестованы четверо граждан ЭР, которых подозревают в масштабном мошенничестве с кредитными картами, сообщает кипрская газета Kathimerini. Loe edasi...
Ночная жизнь: круглосуточный супермаркет, спортзалы, библиотека, продажа цветов — куда податься ночью в столице с пользой для дела
Одна из крупнейших торговых сетей, Prisma, перевела уже третий магазин на круглосуточный режим работы. Как считает руководство сети, такое решение пойдет лишь на пользу, причем не только магазину, но и людям. Действительно, где еще купить продукты после 23:00, кроме как на заправках, где выбор небольшой, а цены обычно выше? Мы решили проверить, какие еще услуги можно найти в режиме нон-стоп, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
Сависаар просит Ратаса посодействовать продолжению поисков пропавшего в лесах Ида-Вирумаа 26 сентября 77-летнего Ивана Федоровича
Адвокат требует в окружном суде оправдать маклера-мошенницу Наталью Языкову
Присяжный адвокат Владимир Садеков обжаловал в Таллиннском окружном суде приговор суда первой инстанции, согласно которому его подзащитная Наталья Языкова была признана виновной в многократном и крупномасштабном мошенничестве с недвижимостью, сообщает rus.err.ee. Loe edasi...
На заводе ”Эрикссон” — нулевая толерантность к наркотикам. Это вообще законно?
Редакции RusDelfi стало известно, что на таллиннском заводе ”Эрикссон” — шведской компании, производителя телекоммуникационного оборудования — нулевая толерантность к наркотикам. На практике это выражается в том, что абсолютно любого работника внезапно проверяют — берут анализ. И, если он попадется, его, по словам источника, увольняют. Loe edasi...
ФОТО: У шоссе Таллинн-Тарту появился огромный завод. О чем идет речь?
У шоссе Таллинн-Тарту в Имавере появился огромный завод. Loe edasi...
Хакеры взломали "латышский Facebook" и разместили на главной странице фото Путина
Сегодня во второй половине дня оказалась взломана социальная сеть draugiem.lv, на которой размещена российская пропаганда. Loe edasi...
Полиция предупреждает: если вы получили такое письмо, срочно поменяйте пароль!
ФОТО: РЕШЕНО: ”Ээсти 200” примет участие в парламентских выборах
Сегодня члены нового политического движения ”Ээсти 200” собрались в Гимназии Густава Адольфа, чтобы обсудить дальнейшую стратегию. Loe edasi...
Андрус Кивиряхк об анонимных комментаторах: мне интересно. Как в зоопарке перед клеткой с обезьянами
”Новость о том, что Марика Королев не поленилась и пошла в суд, чтобы установить личности людей, оскорбляющих ее на интернет-форумах, только радует. И что радует еще больше, так это то, что дураков заставили возместить ущерб”, — пишет Андрус Кивиряхк в своем мнении в Eesti Päevaleht и с иронией добавляет, что если он когда-нибудь решит сделать то же самое, то кругленькая сумма ему обеспечена. Loe edasi...
Телеведущая Катрин Луст утверждает, что на нее напал владелец известной сети магазинов
Ведущая телепередачи "Kuuuurija" Картин Луст написала в соцсетях о том, что в пятницу на не было совершено нападение, передает Kroonika. Loe edasi...
Умерла Монсеррат Кабалье
Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на врачей. Loe edasi...
Мать и друзья прикованного после несчастного случая к инвалидной коляске парня борются за его возвращение домой
Пять лет назад Ээро-Эркки Ребане в результате несчастного случая получил в батутном центре тяжелую травму, которая приковала его к инвалидному креслу. Все эти годы мать и друзья молодого человека ведут тяжелую борьбу за его возвращение домой, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...