08.10.2018, 09:30

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором и победа пророссийской партии на выборах в Латвии

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rus.delfi.ee
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Khabib Nurmagomedov (üleval) alistas Conor McGregori.
Khabib Nurmagomedov (üleval) alistas Conor McGregori.Foto: Stephen R. Sylvanie, USA TODAY Sports/Scanpix

Главным событием минувших выходных стал бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который закончился очень двусмысленно и неожиданно. А в Латвии в ходе парламентских выборов большинство голосов избирателей набрала пророссийская партия "Согласие". Что еще интересного вы могли пропустить — читайте в нашей подборке!

СКАНДАЛ: Хабиб задушил Макгрегора и устроил драку после боя

Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor Foto: John Locher, AP

Российский легковес Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Дагестанский боец задушил соперника в четвертом раунде, однако чемпионский пояс по окончании боя он так и не получил.
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"Это было дело чести". Хабиб рассказал о драке с командой Макгрегора

Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor Foto: Stephen R. Sylvanie, USA Today Sports

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал драку с членами команды Конора Макгрегора после боя в Лас-Вегасе.
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Нурмагомедову грозят санкции: отнимут пояс и не дадут визу в США

Khabib Nurmagomedov on kergkaalu tšempion, kuid keegi ei tea kui kauaks. Foto: Stephen R. Sylvanie, USA TODAY Sports/Scanpix

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что ситуацию после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Лас-Вегасе расследует Спортивная комиссия штата Невада.
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Выборы в Латвии: побеждает пророссийская партия "Согласие"

Läti Foto: Ints Kalninš, REUTERS

Пророссийская партия "Согласие" набрала большинство голосов избирателей в ходе парламентских выборов Латвии.
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Дональд Туск обеспокоен результатами выборов в парламент Латвии. "Русские не остановятся ни перед чем"

Donald Tusk Foto: Virginia Mayo, AP

Речь может идти "о поворотном моменте для региона", считает председатель Евросовета.
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В Болгарии жестоко убили 30-летнюю журналистку-расследовательницу: известны детали

Foto: Twitter @southafrican

В болгарском городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Журналистка расследовала финансируемые ЕС проекты стоимостью в сотни миллионов болгарских левов, на которых зарабатывали средства консалтинговые фирмы.
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Масштабная сеть нарвских велосипедно-пешеходных дорожек должна быть достроена к середине декабря. ”Это нормально — укладывать асфальт в дождь и снег?”

Roman Vikulov, Delfi

В редакцию Delfi обратился читатель из Нарвы, Сергей, которого волнует то, что строительство сети велосипедно-пешеходных дорожек, которые должны опутать весь город, еще далеко от завершения, в то время как власти обещали реализовать проект в этом году. ”Не получится ли так, что строительство продолжится в самых неблагоприятных погодных условиях, а качество выполненных работ будет очень низким”, — переживает Сергей.
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Четверо эстонцев арестованы на Кипре по подозрению в мошенничестве с кредитными картами

Foto: Shutterstock, LHV

В минувший четверг в принадлежащем Греции аэропорту Пафос были арестованы четверо граждан ЭР, которых подозревают в масштабном мошенничестве с кредитными картами, сообщает кипрская газета Kathimerini.
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Ночная жизнь: круглосуточный супермаркет, спортзалы, библиотека, продажа цветов — куда податься ночью в столице с пользой для дела

MK-Estonia

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Одна из крупнейших торговых сетей, Prisma, перевела уже третий магазин на круглосуточный режим работы. Как считает руководство сети, такое решение пойдет лишь на пользу, причем не только магазину, но и людям. Действительно, где еще купить продукты после 23:00, кроме как на заправках, где выбор небольшой, а цены обычно выше? Мы решили проверить, какие еще услуги можно найти в режиме нон-стоп, пишет "МК-Эстония".
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Сависаар просит Ратаса посодействовать продолжению поисков пропавшего в лесах Ида-Вирумаа 26 сентября 77-летнего Ивана Федоровича

Facebook

Находящийся в больнице Эдгар Сависаар обратился к премьер-министру Эстонии Юри Ратасу с убедительной просьбой применить всю власть для продолжения поисков заблудившегося в болостистых лесах Ида-Вирумаа 77-летнего мужчины, которого последние дни, со вторника, ищут только добровольцы.
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Адвокат требует в окружном суде оправдать маклера-мошенницу Наталью Языкову

Petturist kinnisvaramaakler Natalja Jazõkova Harju maakohtus Foto: Madis Veltman

Присяжный адвокат Владимир Садеков обжаловал в Таллиннском окружном суде приговор суда первой инстанции, согласно которому его подзащитная Наталья Языкова была признана виновной в многократном и крупномасштабном мошенничестве с недвижимостью, сообщает rus.err.ee.
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На заводе ”Эрикссон” — нулевая толерантность к наркотикам. Это вообще законно?

фото иллюстративное Foto: JASON CONNOLLY, AFP

Редакции RusDelfi стало известно, что на таллиннском заводе ”Эрикссон” — шведской компании, производителя телекоммуникационного оборудования — нулевая толерантность к наркотикам. На практике это выражается в том, что абсолютно любого работника внезапно проверяют — берут анализ. И, если он попадется, его, по словам источника, увольняют.
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ФОТО: У шоссе Таллинн-Тарту появился огромный завод. О чем идет речь?

Rapsiseemne töötlemise tehas Imaveres Foto: Kenno Soo

У шоссе Таллинн-Тарту в Имавере появился огромный завод.
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Хакеры взломали "латышский Facebook" и разместили на главной странице фото Путина

Foto: https://www.draugiem.lv/

Сегодня во второй половине дня оказалась взломана социальная сеть draugiem.lv, на которой размещена российская пропаганда.
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Полиция предупреждает: если вы получили такое письмо, срочно поменяйте пароль!

Häkker Foto: Argo Ingver

Пыхьяская префектура напоминает в соцсетях о необходимости периодически менять свои пароли.
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ФОТО: РЕШЕНО: ”Ээсти 200” примет участие в парламентских выборах

Taavi Sepp

Сегодня члены нового политического движения ”Ээсти 200” собрались в Гимназии Густава Адольфа, чтобы обсудить дальнейшую стратегию.
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Андрус Кивиряхк об анонимных комментаторах: мне интересно. Как в зоопарке перед клеткой с обезьянами

Meeleavaldus valeliku poliitika vastu, Tallinnas 17.11.2012 Foto: Ahto Sooaru

”Новость о том, что Марика Королев не поленилась и пошла в суд, чтобы установить личности людей, оскорбляющих ее на интернет-форумах, только радует. И что радует еще больше, так это то, что дураков заставили возместить ущерб”, — пишет Андрус Кивиряхк в своем мнении в Eesti Päevaleht и с иронией добавляет, что если он когда-нибудь решит сделать то же самое, то кругленькая сумма ему обеспечена.
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Телеведущая Катрин Луст утверждает, что на нее напал владелец известной сети магазинов

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Ведущая телепередачи "Kuuuurija" Картин Луст написала в соцсетях о том, что в пятницу на не было совершено нападение, передает Kroonika.
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Умерла Монсеррат Кабалье

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Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на врачей.
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Мать и друзья прикованного после несчастного случая к инвалидной коляске парня борются за его возвращение домой

Ene Rebane loodab, et jõuluks on trepikotta paigaldatud invatõstuk. Foto: Rauno Volmar

Пять лет назад Ээро-Эркки Ребане в результате несчастного случая получил в батутном центре тяжелую травму, которая приковала его к инвалидному креслу. Все эти годы мать и друзья молодого человека ведут тяжелую борьбу за его возвращение домой, пишет Eesti Päevaleht.
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором и победа пророссийской партии на выборах в Латвии

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Главным событием минувших выходных стал бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который закончился очень двусмысленно и неожиданно. А в Латвии в ходе парламентских выборов большинство голосов избирателей набрала пророссийская партия "Согласие". Что еще интересного вы могли пропустить — читайте в нашей подборке!
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