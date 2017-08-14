ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Безумство стихии, Фестиваль мнений и мероприятия в Ида-Вирумаа

Выходные ознаменовались для страны сильным штормом, последствия которого оказались впечатляющими. Немного помешала стихия и проведению традиционного Фестиваля мнений в Пайде. Обо всех самых важных и интересных событиях минувших выходных — в нашей подборке.
ФОТО И ВИДЕО: Буря атаковала Эстонию! Большая часть Сааремаа — без электричества. В Рапламаа — огромные градины. Ласнамяэ чуть не смыло
Сегодня гроза добралась как до островов, так и до западной и северной частей материковой Эстонии. Шторм сорвал Дни моря в Курессааре, большая часть Сааремаа — без элетричества.
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ФОТО: Началось! Мощная гроза добралась до островов
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Обещанная синоптиками гроза добралась до островов на западе Эстонии.
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО: Такого в Эстонии не было давно! Смотрите, как вчера по всей стране свирепствовала стихия
В субботу около четырех часов дня на островах началась сильная гроза, которая чуть позже распространилась по всей Эстонии.
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ФОТО и ВИДЕО: Апокалипсис в Ярвамаа: шторм снес крыши домов и повалил деревья
Вчера шторм бушевал не на шутку. Так, деревня Кяравете в Ярвамаа выглядит сейчас, будто пережила апокалипсис: ветер снес у двухэтажного жилого дома крышу и вырвал с корнем многие деревья.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Ekspress Meedia на Фестивале мнений. О фастфуде в школах, русофобии и не только
В пятницу в Пайде стартовал традиционный фестиваль мнений. Сегодня, в субботу, он продолжается.
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ТЕСТ DELFI: Помните ли вы национальную одежду народов стран СССР?
Выросшие во времена СССР точно соприкасались с открытками, картинками или мероприятиями, где были продемонстрированы национальные костюмы других советских республик. Протестируйте себя и узнаете, сможете ли вы угадать страну по национальному костюму.
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Директор McDonald’s: мы — лидеры, Burger King в ближайшие годы в Эстонию не придет
Исполнительный директор McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский сказал в интервью Eesti Päevaleht, что они являются лидером на рынке и конкуренции не боятся.
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ФОТО: Гуляли от души! В Нарва-Йыэсуу прошли Дни города
Сегодня, в субботу, прошли Дни города Нарва-Йыэсуу. И, судя, по фотографиям, прошли весьма ярко и задорно.
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ФОТО: В Нарве в рамках исторической реконструкции в бою сошлись русские и шведы
11 августа в Нарве стартовал исторический фестиваль "Нарвская баталия - 2017", в рамках которого на бастионе Глория состоялась реконструкция сражения.
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ФОТО: На Нарвской ярмарке бесплатно кормили колбасой, а пасечники жаловались на холодное начало сезона
12 августа в Нарве прошла Летняя ярмарка, на которой приготовили 15-метровую ”колбаску” на гриле, коллективно съеденную довольно быстро. Самым популярным продуктом на лотках торговцев, как обычно, был мед.
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ФОТО: Клиент Rimi в шоке от арбуза: такого ужаса я в свой жизни еще не видел!
Читатель Delfi приобрел в магазине Rimi в Пылва нормальный на вид арбуз, но, когда начал его есть, пришел в ужас.
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ФОТО: На ночном забеге в Раквере участников накормили кошачьей едой
Сегодня ночью в Раквере состоялся ”Ночной забег”, участники которого столкнулись со странной ситуацией: в качестве угощения устроители предложили всем финишировавшим кошачью еду.
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АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Как проходили пробы танцоров варьете в 1983 году
Танцевальная студия Государственной филармонии ЭССР проводила вступительные пробы, на которые приходила молодежь со всей страны, чтобы попытать свое счастье и пробиться на сцену.
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ФОТО и ВИДЕО: Болт сломался в эстафете. Драматичная концовка карьеры
Победителем чемпионата мира по легкой атлетике в мужской эстафете 4х100 м неожиданно стала Великобритания - 37,47.
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ФОТО: В Таллинне внедорожник съехал в кювет: трое пострадали
В субботу в 19:10 на шоссе Раннамыйза теэ в Таллинне произошло ДТП, в ходе которого внедорожник Jeep съехал с дороги и врезался в дерево.
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Михкельсон рассуждает: устойчиво ли эстонское общество к российской пропаганде?
”На прошлой неделе я стал непосредственным свидетелем того, как ”утонувший” в российских телеканалах эстонец в прямом смысле стал транслировать российскую пропаганду”, — пишет председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон в статье-мнении в Eesti Päevaleht.
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Глава EAS о пособии на хутор Эрма: это была не очень красивая история
Директор Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) Ало Иваск сказал в интервью Eesti Päevaleht, что случай с пособием на президентский хутор Эрма был не очень красивым и что с разработкой визуального материала для представления Эстонии также не все пошло так, как хотелось бы.
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