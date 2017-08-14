ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Безумство стихии, Фестиваль мнений и мероприятия в Ида-Вирумаа

Выходные ознаменовались для страны сильным штормом, последствия которого оказались впечатляющими. Немного помешала стихия и проведению традиционного Фестиваля мнений в Пайде. Обо всех самых важных и интересных событиях минувших выходных — в нашей подборке.

ФОТО И ВИДЕО: Буря атаковала Эстонию! Большая часть Сааремаа — без электричества. В Рапламаа — огромные градины. Ласнамяэ чуть не смыло

Kuressaare merepäevad 2017 Foto: Irina Mägi

Сегодня гроза добралась как до островов, так и до западной и северной частей материковой Эстонии. Шторм сорвал Дни моря в Курессааре, большая часть Сааремаа — без элетричества.

Loe edasi...

ФОТО: Началось! Мощная гроза добралась до островов

Lugeja foto

Обещанная синоптиками гроза добралась до островов на западе Эстонии.

Loe edasi...

ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО: Такого в Эстонии не было давно! Смотрите, как вчера по всей стране свирепствовала стихия

Äike Tallinnas Mustamäel Foto: Kenn.K

В субботу около четырех часов дня на островах началась сильная гроза, которая чуть позже распространилась по всей Эстонии.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Апокалипсис в Ярвамаа: шторм снес крыши домов и повалил деревья

Foto: Kaspar Pokk /Kanal2

Вчера шторм бушевал не на шутку. Так, деревня Кяравете в Ярвамаа выглядит сейчас, будто пережила апокалипсис: ветер снес у двухэтажного жилого дома крышу и вырвал с корнем многие деревья.

Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО DELFI: Ekspress Meedia на Фестивале мнений. О фастфуде в школах, русофобии и не только

Foto: Argo Ingver

В пятницу в Пайде стартовал традиционный фестиваль мнений. Сегодня, в субботу, он продолжается.

Loe edasi...

ТЕСТ DELFI: Помните ли вы национальную одежду народов стран СССР?

Avapilt, postkaart Foto: erakogu

Выросшие во времена СССР точно соприкасались с открытками, картинками или мероприятиями, где были продемонстрированы национальные костюмы других советских республик. Протестируйте себя и узнаете, сможете ли вы угадать страну по национальному костюму.

Loe edasi...

Директор McDonald’s: мы — лидеры, Burger King в ближайшие годы в Эстонию не придет

Baltimaade McDonald’si restoranide tegevdirektor Vladimir Janevski. Foto: Ilmar Saabas

Исполнительный директор McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский сказал в интервью Eesti Päevaleht, что они являются лидером на рынке и конкуренции не боятся.

Loe edasi...

ФОТО: Гуляли от души! В Нарва-Йыэсуу прошли Дни города

Narva-Joesuu linnapaevad 2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA

Сегодня, в субботу, прошли Дни города Нарва-Йыэсуу. И, судя, по фотографиям, прошли весьма ярко и задорно.

Loe edasi...

ФОТО: В Нарве в рамках исторической реконструкции в бою сошлись русские и шведы

Narva Lahing 2017 Foto: Sergei Stepanov, NPA

11 августа в Нарве стартовал исторический фестиваль "Нарвская баталия - 2017", в рамках которого на бастионе Глория состоялась реконструкция сражения.

Loe edasi...

ФОТО: На Нарвской ярмарке бесплатно кормили колбасой, а пасечники жаловались на холодное начало сезона

Narva Suvelaat 2017 Foto: Roman Vikulov, Delfi

12 августа в Нарве прошла Летняя ярмарка, на которой приготовили 15-метровую ”колбаску” на гриле, коллективно съеденную довольно быстро. Самым популярным продуктом на лотках торговцев, как обычно, был мед.

Loe edasi...

ФОТО: Клиент Rimi в шоке от арбуза: такого ужаса я в свой жизни еще не видел!

Lugeja foto

Читатель Delfi приобрел в магазине Rimi в Пылва нормальный на вид арбуз, но, когда начал его есть, пришел в ужас.

Loe edasi...

ФОТО: На ночном забеге в Раквере участников накормили кошачьей едой

Foto: Ain Liiva.

Сегодня ночью в Раквере состоялся ”Ночной забег”, участники которого столкнулись со странной ситуацией: в качестве угощения устроители предложили всем финишировавшим кошачью еду.

Loe edasi...

АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Как проходили пробы танцоров варьете в 1983 году

Танцевальная студия Государственной филармонии ЭССР проводила вступительные пробы, на которые приходила молодежь со всей страны, чтобы попытать свое счастье и пробиться на сцену.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Болт сломался в эстафете. Драматичная концовка карьеры

Usain Bolt Foto: Frank Augstein, AP

Победителем чемпионата мира по легкой атлетике в мужской эстафете 4х100 м неожиданно стала Великобритания - 37,47.

Loe edasi...

ФОТО: В Таллинне внедорожник съехал в кювет: трое пострадали

Liiklusõnnetus Tallinnas Rannamõisa teel Foto: Veiko Vares

В субботу в 19:10 на шоссе Раннамыйза теэ в Таллинне произошло ДТП, в ходе которого внедорожник Jeep съехал с дороги и врезался в дерево.

Loe edasi...

Михкельсон рассуждает: устойчиво ли эстонское общество к российской пропаганде?

”На прошлой неделе я стал непосредственным свидетелем того, как ”утонувший” в российских телеканалах эстонец в прямом смысле стал транслировать российскую пропаганду”, — пишет председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон в статье-мнении в Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Глава EAS о пособии на хутор Эрма: это была не очень красивая история

Alo Ivask ütles ajakirjanikule, et EAS-i inimesed peavad ka ise silmad lahti ringi käima, et EAS teadvustaks rohkem, milliseid ettevõtteid nad aidata saaksid. Foto: Oliver Tsupsman

Директор Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) Ало Иваск сказал в интервью Eesti Päevaleht, что случай с пособием на президентский хутор Эрма был не очень красивым и что с разработкой визуального материала для представления Эстонии также не все пошло так, как хотелось бы.

Loe edasi...