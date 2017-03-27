ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Антикоррупционные митинги в России и массовые акции в честь Дня воли в Белоруссии

Власти Минска жестоко разогнали акцию демократических сил в День Воли 25 марта, на которую в столице Белоруссии собрались до двух тысяч человек. Многие общественные деятели и журналисты были задержаны превентивно и избиты. 26 марта по всей России прошли многотысячные митинги, посвященные борьбе с коррупцией под общим названием ”Димон ответит”. Задержан и оппозиционер Алексей Навальный. Эти и другие новости прошедших выходных — в нашей еженедельной подборке.

Сторонники Навального проводят акции протеста в городах России

Aleksei Navalnõi Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV, AFP

Во многих городах России проводятся акции протеста оппозиции против коррупции. Поводом для них стали последние антикоррупционные расследования Алексея Навального.

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”Мы уже давно в шоке от того, что творят власти”. Участники всероссийских акций протеста рассказали Delfi о происходящем в стране

Foto: ALEXANDER UTKIN, AFP

26 марта по всей России прошли многотысячные митинги, посвященные борьбе с коррупцией под общим названием ”Димон ответит”. Участники акций в разных городах России рассказали спецкорам Delfi, почему они участвуют в митингах, на что надеются, а также что они видели и слышали.

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ФОТО И ВИДЕО: Митинги в Москве: задержаны Навальный и более 700 протестующих, полиция пустила в ход газ и дубинки

Foto: AP, AFP Reuters, AFP/Scanpix

В Москве задержали больше всего участников антикоррупционных протестов, которые в воскресенье прошли в десятках городов и стали самой массовой акцией последнего времени. Сайт мониторинга "ОВД-Инфо" на своей странице в Facebook сообщает о 700 задержанных в столице, источники государственного агентства ТАСС — о 500.

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ФОТО: В Белоруссии прошли массовые акции в честь Дня Воли, задержаны сотни человек

Foto: SERGEI GAPON, AFP

99 лет назад была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. По всей Белоруссии проходят массовые акции, посвященная годовщине провозглашения независимости, сообщает "Хартыя’97". Сотни людей вышли на акции в Бресте, Гродно, Витебске и Гомеле, в Минске.

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Главред белорусского портала — Delfi: народ не смирится, несмотря на неадекватные действия Лукашенко

Foto: Committee to Protect Journalists

В субботу, 25 марта, в 99-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики, на площади Свободы в Минске прошла акция ”Дня воли”. Главный редактор информационного портала ”Хартия 97” Наталья Радина прокомментировала для Delfi события этого дня.

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ФОТО И ВИДЕО: День Воли в Белоруссии: сотни задержанных и избитых граждан

Lukašenka Foto: AP/SCANPIX

Власти Минска жестоко разогнали акцию демократических сил в День Воли 25 марта, на которую в столице собрались до двух тысяч человек. Многие общественные деятели и журналисты были задержаны превентивно и избиты.

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ФОТО: В Тапа прибыла французская военная техника

Prantsuse sõjatehnika Tapal Foto: Rauno Volmar

В субботу утром в Тапа прибыли 30 единиц военной техники, принадлежащих Франции. Их будут использовать французские военные, которые вскоре прибудут в Эстонию.

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ФОТО DELFI: На площади Вабадузе почтили память жертв мартовских депортаций

Märtsiküüditamise aastapäev Tallinnas Foto: Hendrik Osula

Сегодня в Эстонии отмечается 68 годовщина мартовских депортаций. В память о их жертвах на площади Вабадузе зажгли тысячи свечей, которые составят карту Эстонии.

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МИД РФ: власти Эстонии игнорируют расследование гибели Дмитрия Ганина

Rauno Volmar

В связи с грядущей годовщиной апрельских событий МИД РФ разослал пресс-сообщение, в котором утверждается, что эстонские власти игнорируют расследование смерти Дмитрия Ганина.

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Римская декларация ЕС: четыре приоритета развития Евросоюза

Horvaatia sai ELi liikmeks Foto: Hendrik Osula

Лидеры стран Евросоюза подписали Римскую декларацию, в которой наметили основные направления работы на следующее десятилетие. Среди них – развитие экономики, безопасность и лидерство на мировой арене.

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В озере Харку найден труп мужчины

Kui jää on tugev, saab Harku järvel kala püüda Foto: Andres Putting

Вчера в 18:23 спасатели извлекли из проруби на озере Харку, что находится в Ыйсмяэ в Таллинне, тело утонувшего мужчины.

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Новым председателем партии "Зеленые Эстонии" стала Зюлейха Измайлова

фото иллюстративное Foto: Tanel Meos

В субботу, 25 марта, состоялся съезд партии "Зеленые Эстонии", на котором новым лидером этой политической силы была избрана Зюлейха Измайлова, сообщает rus.err.ee.

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Легенда эстонского бизнеса Эльмар Лепп: в советское время только дураки были честными

Foto: Priit Simson

Легендарный пярнуский бизнесмен Эльмар Лепп (62) в 1990-е и 2000-е активно занимался предпринимательской деятельностью в самых разных сферах, но к данному моменту покинул большой бизнес, пишет Eesti Päevaleht.

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Вдова Лембита Ульфсака: мы прозевали его рак

Lembit Ulfsak intervjuu Foto: Andres Putting

Эстонский актер, сыгравший множество ролей — от Тиля до Паганеля, понимал, что умирает, пишет eg.ru.

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ВИДЕО DELFI: Переехавший из Питера в Эстонию дизайнер: разница просто космическая

Ильшат Гарипов переехал из Санкт-Петербурга в Эстонию два года назад.

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ФОТО DELFI: Кренгольмская мануфактура ждет возрождения

Narv jõgi Foto: Madis Veltman

Кренгольмская мануфактура в Нарве, когда-то являвшаяся крупнейшим предприятием Европы, сейчас стоит почти пустая. Историческому комплексу пророчат фантастические перспективы для развития, но ему даже не получить финансирования от EAS на открытие маленького музея.

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Келли Сильдару выиграла юниорский чемпионат мира!

Euroopa X-Mängude naiste Big Airi hüpete finaal Foto: Madis Veltman

15-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару выиграла в Швейцарии юниорский чемпионат мира в дисциплине хаф-пайп.

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