ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Акции протеста в России и нарвский памятник погибшим в Афганистане

В субботу, 7 октября, прямо в день рождения Владимира Путина, в России прошли акции сторонников Алексея Навального. В воскресенье, 8 октября, В Нарве открыли памятник, увековечивающий память тех, кто не вернулся из Афганистана и в советское время, и в начале нового тысячелетия. Эти и другие новости прошедших выходных — в нашей еженедельной подборке.

ФОТО и ВИДЕО: Как продвигается отмывка Горхолла от самодеятельности Сультса

В сентябре под руководством центриста Мярта Сультса на фасад Горхолла нанесли суперграфику. Данное действие не было согласовано с Департаментом охраны памятников старины. 25 сентября самодеятельнсть со стен здания начали смывать. Смотрите, как продвигаются очистительный работы!

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ФОТО: Олег Гросс приземлился на вертолете на крышу своего нового магазина в Вильянди

Oleg Grossi helikopter Mulgi Marketi katusel Foto: Kenno Soo

Предприниматель Олег Гросс приземлился на своем вертолете EC 130 на укрепленную крышу своего нового магазина Mulgi Market в Вильянди. На крышу он приземлялся впервые. Затем прошло торжественное открытие магазина.

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Переедание, булимия, анорексия: долгий и нелегкий путь девушки с РПП

PantherMedia 17462106 Foto: Wavebreakmedia ltd, PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Согласно различным исследованиям, расстройствами пищевого поведения страдают 4-7% населения, следовательно, в Эстонии — более 50 000 человек. Эта проблема больше распространена среди женщин. Свою историю нам поведала Натали — девушка, которая продолжает бороться с расстройством пищевого поведения.

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ФОТО: В России проходят акции сторонников Алексея Навального

Foto: Alexander Zemlianichenko, AP

В Москве и десятках российских городов в субботу проходят митинги оппозиции в поддержку Алексея Навального, находящегося под административным арестом. Большинство акций не согласованы властями. Сторонники оппозиционера сообщили о задержаниях накануне акций.

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Полиция обнаружила отрезанную голову шведской журналистки Ким Валль

Foto: TT NEWS AGENCY, REUTERS

Датская полиция обнаружила голову и ноги шведской журналистки Ким Валль, погибшей при таинственных обстоятельствах на подводной лодке датского инженера и изобретателя Петера Мадсена.

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Свободно владеющую эстонским языком русскую девочку отказались взять в эстонский класс

По словам члена Свободной партии Сергея Метлева, отказ Кехраской гимназии взять в эстонский класс девочку из эстонского детского сада по причине того, что ее домашний язык — русский, является нарушением конституционных прав ребенка и дает очень плохой сигнал другим семьям.

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ФОТО DELFI: В зоопарке открылся павильон ”Мир белого медведя”

Tallinna loomaaias avati täna jääkarumaailm Foto: Karli Saul

Сегодня в Таллиннском зоопарке прошло праздничное открытие нового павильона для белых медведей. Для посетителей он будет открыт 8 октября в 11:00, сообщает Раэпресс.

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Баруто высказался о выборах: заканчивайте чертовскую демагогию!

Kaido Höövelson Foto: Priit Simson

Известный эстонский сумоист Кайдо Ховельсон, больше известный как Баруто, высказался о предстоящих выборах в органы местного самоуправления, вспомнив при этом героя советского мультипликационного сериала кота Леопольда.

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Владимиру Путину — 65! А это 100 фото из архивов, на которые может смотреть не каждый

Carolyn Ann Geason, flickr

Как вам известно (или сейчас станет известно) президенту России Владимиру Путину сегодня, 7 октября 2017 года, исполняется ровно 65 лет. В честь этой круглой даты латвийский Delfi решил извлечь на свет божий из архивов примерно сотню фотографий, на которых тема Владимира Владимировича Путина раскрыта полностью.

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ГРАФИК: Продажи алкоголя на латвийской границе выросли в разы

Lako1000 Valklas, Läti Foto: Karli Saul

Самые свежие данные производителей алкоголя показывают, насколько выросли объемы проданного на границе Латвии алкоголя в 2017 году по сравнению с тем же периодом в 2016-м (за первые 9 месяцев).

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ФОТО И ВИДЕО: Пожар века в Москве: рынок ”Синдика” рушится, возможен поджог

RUSSIA-FIRE Foto: VASILY MAXIMOV, AFP

В воскресенье днем в торговом центре "Синдика", расположенном на внешней стороне 65-го километра МКАД неподалеку от района Строгино, произошел крупный пожар. К настоящему моменту площадь возгорания увеличилась до 55 тысяч квадратных метров, и справится с огнем экстренным службам пока не удается, сообщает ТАСС. Кроме того, произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров. Причиной возникновения пожара мог быть поджог.

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Осторожно! В Старом Таллинне работает пиратское такси, берущее за проезд 60 евро

Foto: MuPo

Запечатленный на фотографии автомобиль с номером 986MKA используется в качестве нелегального такси в районе Старого города, и его водитель берет с клиентов по 40-60 евро за проезд.

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”Свободный гражданин Таллинна” протестует против недопуска на дебаты на ETV+

JUKU-KALLE RAID Foto: Tiit Blaat

Представитель избирательного союза Свободный гражданин Таллинна Юку-Калле Райд назвал решение об отказе допустить избирательный союз, насчитывающий 84 кандидата, на дебаты ETV+ для кандидатов в Ласнамяэ дискриминационным нарушением добрых традиций журналистики.

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ФОТО: В Нарве открыли мемориал, посвященный погибшим в Афганистане эстоноземельцам

Afganistani sõja monument, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

В Нарве, в начале аллеи Пяхклимяэ (со стороны Кангеласте), в воскресенье торжественно открыли мемориал, посвященный жителям Эстонии, погибшим в ходе боевых действий в Афганистане в 1979-1989 и 2004-2014 годах.

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ГРАФИК: В каких магазинах в октябре самые низкие цены

Foto: Madis Veltman

Согласно результатам обзора цен в продуктовых магазинах, в октябре дороже всего закупаться в Rimi, далее следуют Selver и Coop (Maksimarket, Konsum, AjaO).

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