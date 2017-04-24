ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Акции протеста в Эстонии и президентские выборы во Франции

Читайте подборку всего самого главного, что произошло в Эстонии и за рубежом в течение этих воходных: визит делегации Конгресса США, акция протеста против Rail Baltic, поддержка чеченских геев, новый председатель Свободной партии, День ветеранов, президентские выборы во Франции и другое.

ФОТО DELFI: В Эстонию прибыла делегация Конгресса США

Foto: Andres Putting

Сегодня в Эстонию прибыла делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Полом Райаном.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне прошла акция протеста против Rail Baltic

Сегодня в Таллинне, на площади Вабадузе прошла акция протеста против строительства трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltic.

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АРХИВНЫЕ ФОТО и ВИДЕО: Вяйке-Ыйсмяэ как советский город-утопия

Foto: Eesti arhitektuurimuuseumi kogu

Во время строительства Вяйке-Ыйсмяэ был настоящим городом-утопией, призванным отразить идеальный мир. Фантастичность ”города” усиливалась за счет монотонности зданий и типологии спального района, пишет Eesti Päevaleht.

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Полиция обратила внимание на стиль вождения пенсионерки Валентины из Ласнамяэ

На этой неделе внимание общественности в Facebook вновь привлекла самый известный в Эстонии дорожный хулиган. Живущая в Ласнамяэ пенсионерка Валентина оказалась в полном замешательстве на Лаагна теэ, выехав на встречную полосу. Данное происшествие запечатлел очевидец на видео. Инцидентом заинтересовалась полиция, Валентине грозит лишение водительских прав до шести месяцев.

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ФОТО DELFI: В Таллинне прошла акция в поддержку чеченских геев

Solidaarsusaktsioon vene saatkonna ees Foto: Taavi Sepp

Сегодня, 22 апреля, Эстонское ЛГБТ-сообщество организовало акцию солидарности в поддержку чеченских геев, которых, по данным некоторых СМИ, пытают и убивают в секретных тюрьмах.

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ФОТО: День ветеранов вызвал минимальный интерес у нарвитян

Narva Foto: Roman Vikulov

За день до официальной даты в Нарве отметили День ветеранов Сил обороны Эстонии. Тематическое мероприятие прошло в торговом центре Fama и рядом с ним 22 апреля.

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ВИДЕО: Полиция была вынуждена протаранить мотоциклиста, который ускорялся до 100 км/ч и пытался скрыться

Вчера ночью в Таллинне полицейский патруль преследовал мотоциклиста, который проигнорировал знак остановиться. Во время преследования мотоциклист ускорялся до 100 км/ч. При этом мотоциклист ехал еще с одним пассажиром.

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Мотоциклист-лихач: я раскаиваюсь, мне стыдно смотреть в глаза своей женщине

Õnnetusse sattunud mootorratturid Foto: Facebook

Вчера ночью в Таллинне полицейский патруль преследовал мотоциклиста, который проигнорировал знак остановиться. Мужчина сожалеет о случившемся, но у него возникают вопросы относительно решения полиции протаранить его мотоцикл.

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Под Луганском на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ, один наблюдатель погиб

UKRAINE-CRISIS/ Foto: MAXIM ZMEYEV, REUTERS

Около Луганска на фугасе подорвался автомобиль с наблюдателями ОБСЕ. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает ”Интерфакс”.

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ВИДЕО: В Ласнамяэ банда подростков раскурочила автомобиль

В социальной сети распространяется видео: в Ласнамяэ молодые люди разбивают припаркованный автомобиль и прыгают на нем.

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ФОТО: Председателем Свободной партии избран Артур Тальвик

Foto: Argo Ingver

В воскресенье, 23 апреля, на съезде Свободной партии новым председателем был избран Артур Тальвик. Он был единственным кандидатом на этот пост, сообщает rus.err.ee.

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ВИДЕО: Погружение в отходы. Какие "сокровища" можно найти в мусорных контейнерах наших магазинов?

В перенасыщенном потребительском обществе каждый день выкидывается большое количество пригодной для употребления в пищу еды.

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Экзитпол: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов во Франции

Le Pen ja Macron Foto: JOEL SAGET, ERIC FEFERBERG, AFP

По данным экзитполов, во второй тур выборов во Франции выходят центрист Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен.

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