12.11.2018, 10:00

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: 100-летие Кайтселийта, День отца и победа "Калью" в чемпионате Эстонии


rus.delfi.ee
EST
ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: 100-летие Кайтселийта, День отца и победа "Калью" в чемпионате Эстонии
Foto: Jaanus Lensment

А вы не забыли поздравить своих папу, дедушку и отца своих детей с Днем отца? Одновременно с этим праздником отмечался также юбилей Кайтселийта, которому, как и Эстонии, исполнилось 100 лет! Читайте самые важные новости выходных!

Газета: Трамп травмировал президентов стран Балтии, обвинив в начале войны в Югославии и призвав к хорошим отношениям с Россией

Foto: AP

Издание Le Monde пишет, что президенты тран Балтии были травмированы встречей с лидером США Дональдом Трампом.
Loe edasi…

Следующую неделю президент ЭР Керсти Кальюлайд проведет в Ида-Вирумаа. Где именно она побывает?

President Kaljulaid Narvas Foto: Jaanus Lensment

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд следующую неделю вновь проведет в Ида-Вируском уезде, где встретится с представителями местной общественности, информирует rus.err.ee.
Loe edasi…

В Петербурге сгорел и обрушился гипермаркет "Лента", есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге почти полностью сгорел гипермаркет "Лента" на Обводном канале. По информации городского главка МЧС, сигнал о пожаре поступил в 8:30, передает "Интерфакс". Площадь пожара, которому присвоен третий номер сложности, составила 4800 квадратных метров, полностью обрушилась кровля на площади 3200 кв. м.
Loe edasi…

Бывшая жена Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст: может случиться, что он виновен. Но я очень надеюсь, что в тюрьму его не посадят

Priit Simson

Бывшая жена бывшего мэра Таллинна и бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст (56) сказала в большом интервью изданию LP, что Сависаару нужно позволить в спокойствии провести старость.
Loe edasi…

С 2019 года Россия начнет взимать пошлину за ввоз товаров дороже 500 евро, понизив планку в три раза

NARVA foto: tanel mazur

В России и других странах Евразийского экономического союза (ЕЭС) с 1 января будущего года втрое снизится порог беспошлинного провоза товаров наземным транспортом. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии, документ опубликован на сайте ЕЭС в начале ноября.
Loe edasi…

ФОТО: Партия "Богатство жизни" набрала необходимые для участия в выборах в Рийгикогу 500 человек

Loodava Elurikkuse erakonna liikmed kogunesid Türi Kultuurikeskusesse mõttetalgutele Foto: Kaspar Pokk

ТОП

НКО "Богатство жизни" (Elurikkuse erakond) на проходящем в Тюри мозговом штурме набрало необходимо для участия в парламентских выборах 500 членов партии, сообщает rus.err.ee.
Loe edasi…

Во второй день после открытия столичного торгового центра T1 наплыв покупателей привел к коллапсу на парковке

T1 Kaubanduskeskus Foto: Rauno Volmar

Сегодня в обеденное время на парковке нового таллиннского торгового центра Т1, открыто я пятницу, образовались пробки, в которых многие застряли надолго. Представитель торгового центра заяверяет, что проблема решена, а ее причиной был невероятный наплав покупателей.
Loe edasi…

Итоги первой недели работы Taxify в Нарве: возможно, фирма будет доплачивать водителям и после ноября

Foto: Taxify

Taxify поразил нарвитян супернизкими ценами, которые предлагает в первый месяц работы в городе — бывают поездки и по 1 евро. Традиционные таксофирмы предполагают, что декабрь станет холодным душем для связавшихся с Taxify водителей, а в самой фирме настроены оптимистично, но допускают, что ”гарантия доплаты будет продлена и в последующие месяцы”.
Loe edasi…

ФОТО: "Калью" выиграл чемпионат Эстонии и заработал 800 000 евро

Premium liiga Nõmme Kalju - Narva Trans Foto: Karli Saul

В заключительном туре чемпионата Эстонии по футболу "Калью" предсказуемо победил на своем поле нарвский "Транс" — 4:1 (2:0). Этот успех принес ныммесцам золотые медали.
Loe edasi…

ФОТО и ВИДЕО: "Отцом года" стал отец 12 детей Эйнарт Каск

Foto: Jaanus Lensment

В концертном зале "Эстония" сегодня объявили "Отца года-2018".
Loe edasi…

ФОТО: Военная техника и концерт — День отца на Певческом поле

Foto: Jaanus Lensment

По случаю юбилейного года Эстонии Силы обороны организовали экспозицию на Таллиннском певческом поле, где можно было посмотреть на военную технику и потанцевать на концерте.
Loe edasi…

ФОТО: Кайтселийту — 100 лет. Террас, Рюйтель и Луйк возложили венки к памятнику павшим учителям и ученикам

Foto: Jaanus Lensment

Силы обороны Эстонии на протяжении этой недели отмечают свое 100-летие. Сегодня после полудня возложили венки к памятнику павшим в Освободительной войне учителям и ученикам у Таллиннской реальной школы.
Loe edasi…

Кайтселийт отмечает 100-летие: через 20 лет русскоязычных в организации будет в разы больше

Eesti Vabariik 100, Kuressaare paraad Foto: Irina Mägi

Союзу обороны Эстонии — Кайтселийту — исполняется 100 лет, и накануне круглой даты в Таллинне прошла международная конференция, на которой были подведены некоторые итоги работы организации, а руководители военных добровольческих организаций поделились опытом, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Loe edasi…

ФОТО: Перед Национальным музеем развевался перевернутый эстонский флаг

Lugeja foto

Внимательный читатель прислал Delfi фотографию эстонского флага, который поднят на флагштоке перед Эстонским национальным музеем (ERM) вверх ногами. Руководитель по связям с общественностью ERM Каарел Таранд отмечает, что флаг недолгое время развевался неправильно из-за человеческой ошибки.
Loe edasi…

В Париже торжественно отмечают 100-летие окончания 1-й мировой войны: прибыли Меркель, Трамп и Путин

France WWI Centennial Foto: Ludovic Marin, AP

На памятные мероприятия прибыли около 70 делегаций и лидеров государств. В их числе — Ангела Меркель, Дональд Трамп и Владимир Путин.
Loe edasi…

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: 100-летие Кайтселийта, День отца и победа "Калью" в чемпионате Эстонии

12.11.2018
А вы не забыли поздравить своих папу, дедушку и отца своих детей с Днем отца? Одновременно с этим праздником отмечался также юбилей Кайтселийта, которому, как и Эстонии, исполнилось 100 лет! Читайте самые важные новости выходных!
Подробнее

Путин и Трамп почти не поговорили в Париже. Почему так вышло?

12.11.2018
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не смогли полноценно пообщаться в Париже, где оба находились по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны, передает Би-би-си.
Подробнее





-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
132,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
118,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Cameleon
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
153,30 €

"Уносите мусор с поля!": страсти последнего тура в таллиннском дерби. Репортаж со стадиона

12.11.2018
В субботу, 10 ноября, в последнем туре чемпионата Эстонии по футболу решалось, кто завоюет Кубок: "Нымме Калью" (1-е место, 83 очка), "Флора" (2-е место, 83 очка) и "Левадия" (3-е место, 81 очко). Все игры проходили в одно время. В заключительном туре первая команда встретилась с четвертой, а вторая с третьей.

Читайте репортаж со стадиона "Кадриорг", где "Левадия" принимала "Флору" и теоретические могла занять первое, второе или третье места.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Блестки, танцы, музыка! На Балтийском вокзале прошло первое в истории Эстонии масштабное дрэг-шоу

12.11.2018
В пятницу поздно вечером в павильоне Балтийского вокзала прошло первое в Эстонии масштабное дрэг-шоу с исполнителями из разных стран и звездой вечера — победителем реалити-шоу “Королевские гонки РуПола” дрэг-королевой Акварией.
Подробнее



ГАЛЕРЕЯ │ Гостиные в скандинавском стиле

11.11.2018
Тренд на все скандинавское (датское и норвежское) зародился пару лет назад, и до сих пор понятие Hygge пользуется популярностью. Для тех, кто не в курсе, поясним. Hygge — это понятие, не имеющее перевода или аналога в любом языке мира. Этот термин объединяет красоту и уют под одной крышей. Hygge — это не про деньги, а скорее про то, что невозможно купить ни за какие деньги, по крайней мере, если вы не планируете купить, что-то дороже свечки.
Подробнее


ГРАФИК: Теплое лето заставило эстоноземельцев больше путешествовать за границу, а интерес финнов к Эстонии рекордно низкий

11.11.2018
В третьем квартале этого года эстоноземельцы на 3% больше путешествовали за границу по сравнению с этим же периодом прошлого года, в трех случаях из четырех они все-таки оставались в пределах ЕС. В отношении посещающих Эстонию туристов видно явное падение среди финнов. Также остановилось количество приезжающих сюда из Азии.
Подробнее