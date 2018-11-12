ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: 100-летие Кайтселийта, День отца и победа "Калью" в чемпионате Эстонии

А вы не забыли поздравить своих папу, дедушку и отца своих детей с Днем отца? Одновременно с этим праздником отмечался также юбилей Кайтселийта, которому, как и Эстонии, исполнилось 100 лет! Читайте самые важные новости выходных!
Газета: Трамп травмировал президентов стран Балтии, обвинив в начале войны в Югославии и призвав к хорошим отношениям с Россией
В Петербурге сгорел и обрушился гипермаркет "Лента", есть пострадавшие
В Санкт-Петербурге почти полностью сгорел гипермаркет "Лента" на Обводном канале. По информации городского главка МЧС, сигнал о пожаре поступил в 8:30, передает "Интерфакс". Площадь пожара, которому присвоен третий номер сложности, составила 4800 квадратных метров, полностью обрушилась кровля на площади 3200 кв. м. Loe edasi…
Бывшая жена Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст: может случиться, что он виновен. Но я очень надеюсь, что в тюрьму его не посадят
Бывшая жена бывшего мэра Таллинна и бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст (56) сказала в большом интервью изданию LP, что Сависаару нужно позволить в спокойствии провести старость. Loe edasi…
С 2019 года Россия начнет взимать пошлину за ввоз товаров дороже 500 евро, понизив планку в три раза
В России и других странах Евразийского экономического союза (ЕЭС) с 1 января будущего года втрое снизится порог беспошлинного провоза товаров наземным транспортом. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии, документ опубликован на сайте ЕЭС в начале ноября. Loe edasi…
ФОТО: Партия "Богатство жизни" набрала необходимые для участия в выборах в Рийгикогу 500 человек
НКО "Богатство жизни" (Elurikkuse erakond) на проходящем в Тюри мозговом штурме набрало необходимо для участия в парламентских выборах 500 членов партии, сообщает rus.err.ee. Loe edasi…
Во второй день после открытия столичного торгового центра T1 наплыв покупателей привел к коллапсу на парковке
Сегодня в обеденное время на парковке нового таллиннского торгового центра Т1, открыто я пятницу, образовались пробки, в которых многие застряли надолго. Представитель торгового центра заяверяет, что проблема решена, а ее причиной был невероятный наплав покупателей. Loe edasi…
Итоги первой недели работы Taxify в Нарве: возможно, фирма будет доплачивать водителям и после ноября
Taxify поразил нарвитян супернизкими ценами, которые предлагает в первый месяц работы в городе — бывают поездки и по 1 евро. Традиционные таксофирмы предполагают, что декабрь станет холодным душем для связавшихся с Taxify водителей, а в самой фирме настроены оптимистично, но допускают, что ”гарантия доплаты будет продлена и в последующие месяцы”. Loe edasi…
ФОТО: "Калью" выиграл чемпионат Эстонии и заработал 800 000 евро
В заключительном туре чемпионата Эстонии по футболу "Калью" предсказуемо победил на своем поле нарвский "Транс" — 4:1 (2:0). Этот успех принес ныммесцам золотые медали. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО: "Отцом года" стал отец 12 детей Эйнарт Каск
ФОТО: Военная техника и концерт — День отца на Певческом поле
По случаю юбилейного года ЭстонииСилы обороны организовали экспозицию на Таллиннском певческом поле, где можно было посмотреть на военную технику и потанцевать на концерте. Loe edasi…
ФОТО: Кайтселийту — 100 лет. Террас, Рюйтель и Луйк возложили венки к памятнику павшим учителям и ученикам
Силы обороны Эстонии на протяжении этой недели отмечают свое 100-летие. Сегодня после полудня возложили венки к памятнику павшим в Освободительной войне учителям и ученикам у Таллиннской реальной школы. Loe edasi…
Кайтселийт отмечает 100-летие: через 20 лет русскоязычных в организации будет в разы больше
Союзу обороны Эстонии — Кайтселийту — исполняется 100 лет, и накануне круглой даты в Таллинне прошла международная конференция, на которой были подведены некоторые итоги работы организации, а руководители военных добровольческих организаций поделились опытом, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". Loe edasi…
ФОТО: Перед Национальным музеем развевался перевернутый эстонский флаг
Внимательный читатель прислал Delfi фотографию эстонского флага, который поднят на флагштоке перед Эстонским национальным музеем (ERM) вверх ногами. Руководитель по связям с общественностью ERM Каарел Таранд отмечает, что флаг недолгое время развевался неправильно из-за человеческой ошибки. Loe edasi…
В Париже торжественно отмечают 100-летие окончания 1-й мировой войны: прибыли Меркель, Трамп и Путин