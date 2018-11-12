12.11.2018, 10:00

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: 100-летие Кайтселийта, День отца и победа "Калью" в чемпионате Эстонии


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: 100-летие Кайтселийта, День отца и победа "Калью" в чемпионате Эстонии
Foto: Jaanus Lensment

А вы не забыли поздравить своих папу, дедушку и отца своих детей с Днем отца? Одновременно с этим праздником отмечался также юбилей Кайтселийта, которому, как и Эстонии, исполнилось 100 лет! Читайте самые важные новости выходных!

Газета: Трамп травмировал президентов стран Балтии, обвинив в начале войны в Югославии и призвав к хорошим отношениям с Россией

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Издание Le Monde пишет, что президенты тран Балтии были травмированы встречей с лидером США Дональдом Трампом.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд следующую неделю вновь проведет в Ида-Вируском уезде, где встретится с представителями местной общественности, информирует rus.err.ee.
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Бывшая жена бывшего мэра Таллинна и бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст (56) сказала в большом интервью изданию LP, что Сависаару нужно позволить в спокойствии провести старость.
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Итоги первой недели работы Taxify в Нарве: возможно, фирма будет доплачивать водителям и после ноября

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Taxify поразил нарвитян супернизкими ценами, которые предлагает в первый месяц работы в городе — бывают поездки и по 1 евро. Традиционные таксофирмы предполагают, что декабрь станет холодным душем для связавшихся с Taxify водителей, а в самой фирме настроены оптимистично, но допускают, что ”гарантия доплаты будет продлена и в последующие месяцы”.
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ФОТО: "Калью" выиграл чемпионат Эстонии и заработал 800 000 евро

Premium liiga Nõmme Kalju - Narva Trans Foto: Karli Saul

В заключительном туре чемпионата Эстонии по футболу "Калью" предсказуемо победил на своем поле нарвский "Транс" — 4:1 (2:0). Этот успех принес ныммесцам золотые медали.
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ФОТО и ВИДЕО: "Отцом года" стал отец 12 детей Эйнарт Каск

Foto: Jaanus Lensment

В концертном зале "Эстония" сегодня объявили "Отца года-2018".
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ФОТО: Военная техника и концерт — День отца на Певческом поле

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Силы обороны Эстонии на протяжении этой недели отмечают свое 100-летие. Сегодня после полудня возложили венки к памятнику павшим в Освободительной войне учителям и ученикам у Таллиннской реальной школы.
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Кайтселийт отмечает 100-летие: через 20 лет русскоязычных в организации будет в разы больше

Eesti Vabariik 100, Kuressaare paraad Foto: Irina Mägi

Союзу обороны Эстонии — Кайтселийту — исполняется 100 лет, и накануне круглой даты в Таллинне прошла международная конференция, на которой были подведены некоторые итоги работы организации, а руководители военных добровольческих организаций поделились опытом, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
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ФОТО: Перед Национальным музеем развевался перевернутый эстонский флаг

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На памятные мероприятия прибыли около 70 делегаций и лидеров государств. В их числе — Ангела Меркель, Дональд Трамп и Владимир Путин.
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