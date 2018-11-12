ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: 100-летие Кайтселийта, День отца и победа "Калью" в чемпионате Эстонии

В Петербурге сгорел и обрушился гипермаркет "Лента", есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге почти полностью сгорел гипермаркет "Лента" на Обводном канале. По информации городского главка МЧС, сигнал о пожаре поступил в 8:30, передает "Интерфакс". Площадь пожара, которому присвоен третий номер сложности, составила 4800 квадратных метров, полностью обрушилась кровля на площади 3200 кв. м.

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Бывшая жена Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст: может случиться, что он виновен. Но я очень надеюсь, что в тюрьму его не посадят

Priit Simson

Бывшая жена бывшего мэра Таллинна и бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст (56) сказала в большом интервью изданию LP, что Сависаару нужно позволить в спокойствии провести старость.

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С 2019 года Россия начнет взимать пошлину за ввоз товаров дороже 500 евро, понизив планку в три раза

NARVA foto: tanel mazur

В России и других странах Евразийского экономического союза (ЕЭС) с 1 января будущего года втрое снизится порог беспошлинного провоза товаров наземным транспортом. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии, документ опубликован на сайте ЕЭС в начале ноября.

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ФОТО: Партия "Богатство жизни" набрала необходимые для участия в выборах в Рийгикогу 500 человек

Loodava Elurikkuse erakonna liikmed kogunesid Türi Kultuurikeskusesse mõttetalgutele Foto: Kaspar Pokk

ТОП Предлагают помощь, а потом пропадают деньги: что нового придумали мошенники в последнее время? Взрывоопасно: не грейте в микроволновке зелень, яйца и еще 12 предметов Дождь, снег, туман или все вместе? Читайте, какая погода нас ждет в ближайшие дни

НКО "Богатство жизни" (Elurikkuse erakond) на проходящем в Тюри мозговом штурме набрало необходимо для участия в парламентских выборах 500 членов партии, сообщает rus.err.ee.

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Во второй день после открытия столичного торгового центра T1 наплыв покупателей привел к коллапсу на парковке

T1 Kaubanduskeskus Foto: Rauno Volmar

Сегодня в обеденное время на парковке нового таллиннского торгового центра Т1, открыто я пятницу, образовались пробки, в которых многие застряли надолго. Представитель торгового центра заяверяет, что проблема решена, а ее причиной был невероятный наплав покупателей.

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Итоги первой недели работы Taxify в Нарве: возможно, фирма будет доплачивать водителям и после ноября

Foto: Taxify

Taxify поразил нарвитян супернизкими ценами, которые предлагает в первый месяц работы в городе — бывают поездки и по 1 евро. Традиционные таксофирмы предполагают, что декабрь станет холодным душем для связавшихся с Taxify водителей, а в самой фирме настроены оптимистично, но допускают, что ”гарантия доплаты будет продлена и в последующие месяцы”.

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ФОТО: "Калью" выиграл чемпионат Эстонии и заработал 800 000 евро

Premium liiga Nõmme Kalju - Narva Trans Foto: Karli Saul

В заключительном туре чемпионата Эстонии по футболу "Калью" предсказуемо победил на своем поле нарвский "Транс" — 4:1 (2:0). Этот успех принес ныммесцам золотые медали.

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ФОТО и ВИДЕО: "Отцом года" стал отец 12 детей Эйнарт Каск

Foto: Jaanus Lensment

В концертном зале "Эстония" сегодня объявили "Отца года-2018".

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ФОТО: Военная техника и концерт — День отца на Певческом поле