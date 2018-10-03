ГЛАВНОЕ ЗА СЕГОДНЯ: Пять марок яиц изъяли из продажи, а главарям банды с Раадику светят серьезные сроки

Российское правительство разрабатывает план отказа от доллара, опираясь на предложения главы ВТБ Андрея Костина, сообщает издание The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений. Через одну-две недели план должен утвердить премьер Дмитрий Медведев.

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Главари ласнамяэской банды с Раадику могут отправиться за решетку на долгие годы

Illustratsioon: Ats Nukki.

Во вторник в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу о главарях ласнамяэской банды с Раадику. Поскольку речь идет о несовершеннолетних подростках в возрасте 15-17 лет, то все ожидали быстрого достижения консенсуса, но этого не случилось, пишет Eesti Ekspress.

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Героя России Чепигу-Боширова нашли на фото из "Одноклассников" и на сайте Минобороны

Anatoli Tšepiga Foto: Metropolitan Police, PA Wire/PA Images

В открытых источниках интернета обнаружилось новое доказательство того, что полковник Анатолий Чепига — он же, по утверждению расследователей из The Insider и Bellingcat, один из отравителей Скрипалей Руслан Боширов, — получил звание Героя России. Этот факт ранее отрицал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, утверждая, что Кремль проверил информацию о награждении Чепиги, но сведений о том, что человек с таким именем награждался, нет.

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СМИ: Встречаясь с Папой Римским, президент Эстонии нарушила этикет

Foto: Priit Simson

ТОП Осторожно, сальмонелла! Из продажи изъяты яйца пяти известных марок дополнено в 16:22 7 продуктов, которые никогда не едят врачи-онкологи - и нам не надо! СМИ: Встречаясь с Папой Римским, президент Эстонии нарушила этикет

На прошлой неделе Эстонию с визитом посетил Папа Римский Франциск I. Его принимала президент Керсти Кальюлайд. Литовский Delfi подверг ее критике за несоблюдение рекомендаций по дресс-коду.

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Ушедшие в забвение в 90-е киоски и подвальные магазины возвращаются на улицы Таллинна

Kiosk. Foto: Andres Putting

По словам главы 1Partner Kommertskinnisvara Кирилла Вигуля, ушедшие в забвение в 90-е киоски и подвальные магазины вновь возвращаются в Таллинн.

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Статистика просмотра порно: эстонцам нравится анальный секс, соотечественники и россияне

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Эстонцы любят порно, пишет еженедельник Eesti Ekspress. Если по численности населения мы находимся на 154 месте в мире, то по количеству проведенного на крупнейшем международном порноресурсе Pornhub времени — на 84-м.

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Больничная касса отказалась компенсировать дорогое лечение 17-летней девушки. Надежда на добрых людей