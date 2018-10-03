ГЛАВНОЕ ЗА СЕГОДНЯ: Пять марок яиц изъяли из продажи, а главарям банды с Раадику светят серьезные сроки

Прокурор намерена добиваться того, чтобы главари ласнамяэской подростковой банды с Раадику провели в тюрьме долгие годы.
Ветеринарно-продовольственный департамент сегодня сообщил, что произведенные на двух фермах OÜ Sanlind яйца могут быть заражены сальмонеллой.
Эти и другие новости в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Что происходит с недвижимостью, которая находится в ”проклятых” местах
Момент, когда дом становится ”нехорошим”, проследить практически невозможно. Например, совсем недавно громкий скандал разразился в Ласнамяэ — председатель товарищества многоквартирного дома перевела за рубеж 140 00 евро и повесилась, оставив дом в банкротном состоянии. Вроде бы хоть из ряда вон, но житейский случай. Если бы не одно ”но”: недавно из окна третьего этажа этого же дома выбросилась женщина. Нехорошая аура? Роковые совпадения? Как такие события могут отразиться на недвижимости? "МК-Эстония" попробовала найти ответы на эти вопросы. Loe edasi…
СМИ сообщили о планах правительства РФ отвязать экономику от доллара
Российское правительство разрабатывает план отказа от доллара, опираясь на предложения главы ВТБ Андрея Костина, сообщает издание The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений. Через одну-две недели план должен утвердить премьер Дмитрий Медведев. Loe edasi…
Главари ласнамяэской банды с Раадику могут отправиться за решетку на долгие годы
Во вторник в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по делу о главарях ласнамяэской банды с Раадику. Поскольку речь идет о несовершеннолетних подростках в возрасте 15-17 лет, то все ожидали быстрого достижения консенсуса, но этого не случилось, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi…
Героя России Чепигу-Боширова нашли на фото из "Одноклассников" и на сайте Минобороны
В открытых источниках интернета обнаружилось новое доказательство того, что полковник Анатолий Чепига — он же, по утверждению расследователей из The Insider и Bellingcat, один из отравителей Скрипалей Руслан Боширов, — получил звание Героя России. Этот факт ранее отрицал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, утверждая, что Кремль проверил информацию о награждении Чепиги, но сведений о том, что человек с таким именем награждался, нет. Loe edasi…
СМИ: Встречаясь с Папой Римским, президент Эстонии нарушила этикет
Ушедшие в забвение в 90-е киоски и подвальные магазины возвращаются на улицы Таллинна
По словам главы 1Partner Kommertskinnisvara Кирилла Вигуля, ушедшие в забвение в 90-е киоски и подвальные магазины вновь возвращаются в Таллинн. Loe edasi…
Статистика просмотра порно: эстонцам нравится анальный секс, соотечественники и россияне
Эстонцы любят порно, пишет еженедельник Eesti Ekspress. Если по численности населения мы находимся на 154 месте в мире, то по количеству проведенного на крупнейшем международном порноресурсе Pornhub времени — на 84-м. Loe edasi…
Больничная касса отказалась компенсировать дорогое лечение 17-летней девушки. Надежда на добрых людей
Эстонская Больничная касса вновь приняла суровое решение: не компенсировать 17-летней девушке жизненно важное лекарство. Она страдает редким заболеванием крови. Вместо этого ей помогают разные предприятия и жертвователи. Loe edasi…
Правительство по ошибке дало 700 000 евро на ремонт несуществующего детсада
Среди правительственных региональных пособий на инвестиции — 700 000 евро на ремонт детсада в Кастре, что в Тартумаа. Однако выяснилось после разговора с волостным старейшиной-соцдемом Прийтом Ломпом, что произошла ошибка, и деньги пойдут на постройку детсада — имеющиеся в реновации не нуждаются. Loe edasi…
Осторожно, сальмонелла! Из продажи изъяты яйца пяти известных марок
Ветеринарно-продовольственный департамент сообщает, что произведенные на двух фермах OÜ Sanlind яйца могут быть заражены сальмонеллой. Loe edasi…
Васильев о премии 18 евро и несостоявшемся переходе в Россию
34-летний полузащитник Константин Васильев играет в Польше уже пятый сезон. Вызовы на матчи в сборную Эстонии футболист получал как из высшего дивизиона польского первенства, так и из команды шестой лиги, за которую он выступает сейчас. Loe edasi…
"Прошу вернуть человеку квартиру!" Сантехники и поддельные завещания: как группа лиц присваивала недвижимость в столице
Еженедельник Eesti Ekspress пишет о том, как при помощи поддельных завещаний группе лиц удалось присвоить несколько квартир в столице. Loe edasi…
Путин рассказал о "деле Скрипалей", сравнив разведчиков с проститутками
Президент РФ Владимир Путин назвал подонком и предателем экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вместе с дочерью Юлией отравленного в Солсбери в начале марта. Глава государства добавил, что между шпионами и проститутками есть много общего, и они играют важную роль в обществе. Выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", президент также заявил, что Москва не причастна ни к каким отравлениям. Loe edasi…
В Нарве с пятого этажа выкинули кошку. Подозревается 32-летняя женщина
Нарвский отдел полиции сообщает на своей странице в Facebook о случае жестокого обращения с животным, который благополучно закончился — кошка жива, идет на поправку, а подозреваемая в преступлении установлена. Loe edasi…
Путин убрал Полтавченко с поста губернатора Петербурга