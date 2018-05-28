ГЛАВНОЕ ЗА СЕГОДНЯ: Экстренная посадка вылетевшего из Таллинна самолета и впечатляющее расширение DELFI

КАРТА: Улица Гонсиори закрывается. Где будут находиться остановки и какие участки будут перекрыты

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В связи с реконструкцией улицы Гонсиори движение по ней перекрывается с начала рабочего дня 1 июня и до конца рабочего дня 15 ноября.

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Борьба с пьянством в ЕС: есть ли смысл ограничивать торговлю алкоголем?

Seigad Soomest Foto: Eero Vabamägi

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продажи алкоголя в России продолжают снижаться. Если в 2011 году каждый россиянин в среднем выпивал свыше 15 литров чистого спирта в год, то в 2016 году — 11,7 литра. Это меньше чем, к примеру, в Германии (13,4 литра) или Франции (12,6), не говоря уже о мировых рекордсменах по потреблению алкоголя — Молдавии (15,2) и Литве (15).

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Финский стартап планирует скупить в Эстонии 100 квартир за три месяца

Foto: Jaanus Lensment

Финский стартап Kodit.io выходит на эстонский рынок, где поставил себе цель скупить за три месяца 100 квартир. Для людей это самая быстрая, удобная и простая возможность продать свое старое жилье, сообщается в пресс-релизе.

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(Не)новости погоды: будет по-прежнему жарко, солнечно и сухо

фото иллюстративное Foto: Urmas Olli

Читайте жизнеутверждающий прогноз от pogoda.ee.

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Следовавший из Таллинна в Брюссель самолет Nordica из-за трещины экстренно приземлился в Копенгагене

Nordica lennuk Bombardier CRJ900 Tallinna lennujaamas Foto: Hendrik Osula

Вылетевший сегодня из Таллинна в Брюссель самолет Nordica из-за трещины в лобовом стекле был вынужден приземлиться в Копенгагене.

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