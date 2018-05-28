28.05.2018, 22:09

ГЛАВНОЕ ЗА СЕГОДНЯ: Экстренная посадка вылетевшего из Таллинна самолета и впечатляющее расширение DELFI


rus.delfi.ee
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Lennukid lennujaamas
Lennukid lennujaamasFoto: Andres Putting

Начиная с 1 июня на портале Delfi можно будет читать и материалы таких известных изданий как Eesti Naine, Anne & Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Tervis Pluss, ”Яна” и Kroonika.
Следовавший из Таллинна в Брюссель самолет Nordica из-за трещины экстренно приземлился в Копенгагене.
Эти и другие сюжеты в нашей подборке ключевых материалов дня.

Женщина лишилась своего единственного жилья из-за долгов сыновей

Foto: Ilmar Saabas

Жительница Таллинна Людмила Х. потеряла свою квартиру из-за долга менее 5000 евро. Причем должна была не она, а ее дети. И не за квартиру или по банковскому кредиту, а за телефон и страховку. Это было их с мужем единственное жилье.
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КАРТА: Улица Гонсиори закрывается. Где будут находиться остановки и какие участки будут перекрыты

Kaart

В связи с реконструкцией улицы Гонсиори движение по ней перекрывается с начала рабочего дня 1 июня и до конца рабочего дня 15 ноября.
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Борьба с пьянством в ЕС: есть ли смысл ограничивать торговлю алкоголем?

Seigad Soomest Foto: Eero Vabamägi

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продажи алкоголя в России продолжают снижаться. Если в 2011 году каждый россиянин в среднем выпивал свыше 15 литров чистого спирта в год, то в 2016 году — 11,7 литра. Это меньше чем, к примеру, в Германии (13,4 литра) или Франции (12,6), не говоря уже о мировых рекордсменах по потреблению алкоголя — Молдавии (15,2) и Литве (15).
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Финский стартап планирует скупить в Эстонии 100 квартир за три месяца

Foto: Jaanus Lensment

Финский стартап Kodit.io выходит на эстонский рынок, где поставил себе цель скупить за три месяца 100 квартир. Для людей это самая быстрая, удобная и простая возможность продать свое старое жилье, сообщается в пресс-релизе.
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(Не)новости погоды: будет по-прежнему жарко, солнечно и сухо

фото иллюстративное Foto: Urmas Olli

Читайте жизнеутверждающий прогноз от pogoda.ee.
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Следовавший из Таллинна в Брюссель самолет Nordica из-за трещины экстренно приземлился в Копенгагене

Nordica lennuk Bombardier CRJ900 Tallinna lennujaamas Foto: Hendrik Osula

Вылетевший сегодня из Таллинна в Брюссель самолет Nordica из-за трещины в лобовом стекле был вынужден приземлиться в Копенгагене.
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Суд объявил компанию Linda Line Shipping OÜ банкротом

laev Foto: Siim Lõvi

Харьюский уездный суд объявил банкротом фирму Linda Line Shipping , которая является материнской компанией Lindaliin AS, и назначил банкротного управляющего Ли Мюйрсоо, передает rus.err.ee.
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В Кохтла-Ярве автомобиль сбил пешехода и скрылся

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

В воскресенье в Кохтла-Ярве произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает rus.err.ee.
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Маленький мальчик стал жертвой педофила, а через четыре года изнасиловал свою младшую сестру

Illustratsioon: Sanel Mittal

Это были два милых эстонских мальчика. Они не знакомы друг с другом, но их судьбы одинаковы: они оба стали жертвами педофила, а потом сами пошли по преступной дорожке, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕО: В Париже беженец из Мали залез по стене на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка

Kaader videost

Во Франции чествуют 22-летнего эмигранта из Мали Мамуду Гассаму, который влез без страховки на пятый этаж парижского дома, где на балконе висел четырехлетний мальчик. Видео спасения ребенка было выложено на Facebook вечером 26 мая.
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ВИДЕО: Под Таллинном произошла авария с участием трех авто

Сегодня утром недалеко от Таллина у виадука Лагеди столкнулись грузовик, внедорожник и микроавтобус.
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Это касается каждого! GDPR: предложения, от которых нельзя отказаться

isikuandmete kaitse Foto: Toom Tragel

Наверное, вы обратили внимание на то, что в последнее время многие фирмы обращаются к вам с просьбой пересмотреть личную информацию или дать согласие на ее использование. Пожалуй, это наиболее явный признак вступления в силу Общего регламента о защите личных данных — так по-русски называется законодательный акт, который все знают под аббревиатурой GDPR (General Data Protection Regulation). Зачем это надо и что изменилось?
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Украина может остаться без ЧМ-2018. Совсем

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За три недели до старта чемпионата мира по футболу в России неизвестно, смогут ли наблюдать за его матчами украинские болельщики.
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Эксперт о ”свистопляске” вокруг топливных акцизов: суровая реальность наступила

Kütuseaktsiisi vastane meeleavaldus Tartus Foto: Hendrik Osula

”Свистопляска вокруг топливных акцизов началась чуть более трех лет назад. Несмотря на то, что сети автозаправок и транспортные предприятия предупреждали правительство о последствиях, сегодня мы задним числом лишь можем сказать, то тогда они никого не послушали, а то, о чем предупреждали, стало реальностью”, — пишет председатель правления Alexela Group Алан Вахт в своем блоге.
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Исчезнут из продажи? Еврокомиссия одобрила запрет ряда одноразовых пластиковых изделий

Foto: PATRICK PLEUL, AFP

Брюссель одобрил запрет ряда одноразовых продуктов из пластика: столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков и ватных палочек. Их запрет позволит значительно сократить наносимый окружающей среде ущерб.
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Мир никогда не будет прежним: Coca-Cola начала выпускать алкогольный напиток

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Coca-Cola запустила торговлю первым в истории компании алкогольным напитком — коктейль под названием Lemon-Do поступил в продажу в Японии, сообщает Japan Times.
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Особое мнение экспертa-эндокринолога: участие Сависаара в судебном процессе может убить его

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Хотя комиссия Эстонского института судмедэкспертизы признала бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара способным участвовать в судебном процессе по состоянию здоровья, один из членов комиссии — врач-эндокринолог Валло Волке — записал особое мнение, дав полностью противоположную оценку, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ERR.
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Очень опасно: грубый водитель настойчиво теснил автобусом к обочине ехавшего на велосипеде Юргена Лиги

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Политик Юрген Лиги рассказал в соцсети о своих переживаниях в связи с опасной ситуацией, в которой он оказался не в первый раз.
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Грандиозные перемены: с 1 июня Delfi станет больше!

Delfi

Начиная с 1 июня на портале Delfi можно будет читать и материалы таких известных изданий как Eesti Naine, Anne & Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Tervis Pluss, ”Яна” и Kroonika.
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