ГЛАВНОЕ ЗА СЕГОДНЯ: Экстренная посадка вылетевшего из Таллинна самолета и впечатляющее расширение DELFI

Начиная с 1 июня на портале Delfi можно будет читать и материалы таких известных изданий как Eesti Naine, Anne & Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Tervis Pluss, ”Яна” и Kroonika. Следовавший из Таллинна в Брюссель самолет Nordica из-за трещины экстренно приземлился в Копенгагене. Эти и другие сюжеты в нашей подборке ключевых материалов дня.
Женщина лишилась своего единственного жилья из-за долгов сыновей
Жительница Таллинна Людмила Х. потеряла свою квартиру из-за долга менее 5000 евро. Причем должна была не она, а ее дети. И не за квартиру или по банковскому кредиту, а за телефон и страховку. Это было их с мужем единственное жилье. Loe edasi…
КАРТА: Улица Гонсиори закрывается. Где будут находиться остановки и какие участки будут перекрыты
В связи с реконструкцией улицы Гонсиори движение по ней перекрывается с начала рабочего дня 1 июня и до конца рабочего дня 15 ноября. Loe edasi…
Борьба с пьянством в ЕС: есть ли смысл ограничивать торговлю алкоголем?
По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продажи алкоголя в России продолжают снижаться. Если в 2011 году каждый россиянин в среднем выпивал свыше 15 литров чистого спирта в год, то в 2016 году — 11,7 литра. Это меньше чем, к примеру, в Германии (13,4 литра) или Франции (12,6), не говоря уже о мировых рекордсменах по потреблению алкоголя — Молдавии (15,2) и Литве (15). Loe edasi…
Финский стартап планирует скупить в Эстонии 100 квартир за три месяца
Финский стартап Kodit.io выходит на эстонский рынок, где поставил себе цель скупить за три месяца 100 квартир. Для людей это самая быстрая, удобная и простая возможность продать свое старое жилье, сообщается в пресс-релизе. Loe edasi…
(Не)новости погоды: будет по-прежнему жарко, солнечно и сухо
Маленький мальчик стал жертвой педофила, а через четыре года изнасиловал свою младшую сестру
Это были два милых эстонских мальчика. Они не знакомы друг с другом, но их судьбы одинаковы: они оба стали жертвами педофила, а потом сами пошли по преступной дорожке, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
ВИДЕО: В Париже беженец из Мали залез по стене на четвертый этаж, чтобы спасти ребенка
Во Франции чествуют 22-летнего эмигранта из Мали Мамуду Гассаму, который влез без страховки на пятый этаж парижского дома, где на балконе висел четырехлетний мальчик. Видео спасения ребенка было выложено на Facebook вечером 26 мая. Loe edasi…
ВИДЕО: Под Таллинном произошла авария с участием трех авто
Сегодня утром недалеко от Таллина у виадука Лагеди столкнулись грузовик, внедорожник и микроавтобус. Loe edasi…
Это касается каждого! GDPR: предложения, от которых нельзя отказаться
Наверное, вы обратили внимание на то, что в последнее время многие фирмы обращаются к вам с просьбой пересмотреть личную информацию или дать согласие на ее использование. Пожалуй, это наиболее явный признак вступления в силу Общего регламента о защите личных данных — так по-русски называется законодательный акт, который все знают под аббревиатурой GDPR (General Data Protection Regulation). Зачем это надо и что изменилось? Loe edasi…
Украина может остаться без ЧМ-2018. Совсем
За три недели до старта чемпионата мира по футболу в России неизвестно, смогут ли наблюдать за его матчами украинские болельщики. Loe edasi…
Эксперт о ”свистопляске” вокруг топливных акцизов: суровая реальность наступила
”Свистопляска вокруг топливных акцизов началась чуть более трех лет назад. Несмотря на то, что сети автозаправок и транспортные предприятия предупреждали правительство о последствиях, сегодня мы задним числом лишь можем сказать, то тогда они никого не послушали, а то, о чем предупреждали, стало реальностью”, — пишет председатель правления Alexela Group Алан Вахт в своем блоге. Loe edasi…
Исчезнут из продажи? Еврокомиссия одобрила запрет ряда одноразовых пластиковых изделий
Брюссель одобрил запрет ряда одноразовых продуктов из пластика: столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков и ватных палочек. Их запрет позволит значительно сократить наносимый окружающей среде ущерб. Loe edasi…
Мир никогда не будет прежним: Coca-Cola начала выпускать алкогольный напиток
Coca-Cola запустила торговлю первым в истории компании алкогольным напитком — коктейль под названием Lemon-Do поступил в продажу в Японии, сообщает Japan Times. Loe edasi…
Особое мнение экспертa-эндокринолога: участие Сависаара в судебном процессе может убить его
Хотя комиссия Эстонского института судмедэкспертизы признала бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара способным участвовать в судебном процессе по состоянию здоровья, один из членов комиссии — врач-эндокринолог Валло Волке — записал особое мнение, дав полностью противоположную оценку, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ERR. Loe edasi…
Очень опасно: грубый водитель настойчиво теснил автобусом к обочине ехавшего на велосипеде Юргена Лиги
Политик Юрген Лиги рассказал в соцсети о своих переживаниях в связи с опасной ситуацией, в которой он оказался не в первый раз. Loe edasi…
Грандиозные перемены: с 1 июня Delfi станет больше!
Начиная с 1 июня на портале Delfi можно будет читать и материалы таких известных изданий как Eesti Naine, Anne & Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Tervis Pluss, ”Яна” и Kroonika. Loe edasi…