ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Злые шутки стихии и второй день Фестиваля мнений

Итак, подведем итоги этой субботы. Чем она нас порадовала? Чем огорчила?

Сегодня гроза добралась как до островов, так и до западной и северной частей материковой Эстонии. Шторм сорвал Дни моря в Курессааре, большая часть Сааремаа — без электричества. Как это было? Смотрите ниже!

В пятницу в Пайде стартовал традиционный фестиваль мнений. Сегодня, в субботу, он продолжается.

ТЕСТ DELFI: Помните ли вы национальную одежду народов стран СССР?

Avapilt, postkaart Foto: erakogu

Выросшие во времена СССР точно соприкасались с открытками, картинками или мероприятиями, где были продемонстрированы национальные костюмы других советских республик. Протестируйте себя и узнаете, сможете ли вы угадать страну по национальному костюму.

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Трамп: США ответят на сокращение дипмиссий в России к 1 сентября

Trump väisab Pariisi Foto: Kevin Lamarque, REUTERS

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская сторона ответит на сокращение дипмиссий в России к 1 сентября. Об этом он сказал в ходе небольшой пресс-конференции, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на CNN.

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ФОТО: На Нарвской ярмарке бесплатно кормили колбасой, а пасечники жаловались на холодное начало сезона

Narva Suvelaat 2017 Foto: Roman Vikulov, Delfi

12 августа в Нарве прошла Летняя ярмарка, на которой приготовили 15-метровую ”колбаску” на гриле, коллективно съеденную довольно быстро. Самым популярным продуктом на лотках торговцев, как обычно, был мед.

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ФОТО И ВИДЕО: Буря атаковала Эстонию! Большая часть Сааремаа — без электричества, Ласнамяэ чуть не смыло. Ждите град и смерч

Kuressaare merepäevad 2017 Foto: Irina Mägi

Синоптики сообщили, что гроза добралась как до островов, так и до западной и северной частей материковой Эстонии. Шторм сорвал Дни моря в Курессааре, большая часть Сааремаа — без элетричества.

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Директор McDonald’s: мы — лидеры, Burger King в ближайшие годы в Эстонию не придет

Baltimaade McDonald’si restoranide tegevdirektor Vladimir Janevski. Foto: Ilmar Saabas

Исполнительный директор McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский сказал в интервью Eesti Päevaleht, что они являются лидером на рынке и конкуренции не боятся.

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ФОТО: Началось! Мощная гроза добралась до островов

Lugeja foto

Обещанная синоптиками гроза добралась до островов на западе Эстонии.

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Умер народный артист России Виктор Смирнов

Foto: Anni Õnneleid

Народный артист России Виктор Смирнов умер в ночь на 12 августа на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Александринского театра.

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В июле основное внимание СМИ было приковано к центристам

Edgari kohviku avamine Foto: Andres Putting

В июле СМИ преимущественно писали о Центристской партии, которую упоминали в общей сложности в 954 статьях, следует из исследования мониторинговой фирмы Meedius, заказанного ERR.ee.

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Трамп не исключает военного вмешательства в Венесуэле

Donald Trump Foto: Pablo Martinez Monsivais, AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает американского военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле в случае необходимости.

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Глава МИД Польши обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

Witold Waszczykowski Foto: KACPER PEMPEL, REUTERS

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что СССР вместе с Третьим рейхом несет ответственность за начало Второй мировой войны. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

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К армии КНДР после обострения отношений с США присоединились 3,5 млн человек

фото иллюстративное Foto: STR, AFP

В КНДР заявили, что 3,5 млн человек присоединились к армии страны после ужесточения санкций Совбеза ООН и обострения отношений с США, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Нодон Синмун”.

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"А сейчас, как трава!" Пенсионер — о ностальгии по "тем самым" сочным сосискам

В редакцию "МК-Эстонии" пришло письмо от пенсионера из Хаапсалу. Он негодует относительно вкуса нынешник сосисок и сарделек.

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