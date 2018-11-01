01.11.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Зловоние в Ласнамяэ, начало учений резервистов и санкции РФ против Украины


rus.delfi.ee
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Vaated teletornist juuni 2016
Vaated teletornist juuni 2016Foto: Andres Putting

Сегодня, 1 ноября, мы писали о том, что жители крупнейшего столичного района Ласнамяэ вот уже более полутора месяцев ведут безуспешную борьбу с источником невыносимого химического запаха. Также в этот день начались учения Okas, на которые призвали 1248 резервистов. А еще сегодня Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Эти и другие новости четверга — в нашей ежедневной подборке.

Взбешенные жители Ласнамяэ: асфальтобетонный завод в жилом районе — это геноцид и травля народа!

FOTO: Marko Mumm

Жители крупнейшего столичного района Ласнамяэ вот уже более полутора месяцев ведут безуспешную борьбу с источником невыносимого химического запаха. Они писали руководителям предприятий, встречались со старейшиной Ласнамяэ, обращались в СМИ - но воз, как говорится и ныне там. А "воз" этот настолько токсичный, что жители целого ряда ласнамяэских улиц всерьез опасаются за здоровье себя и своих детей. Отчаявшись найти помощь в соответствующих инстанциях, они были вынуждены прибегнуть к крайнему средству - обратиться через наш портал к правительству Эстонии. Мы приводим обращение полностью.
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ЗЛОВОНИЕ В ЛАСНАМЯЭ | Управа района уверяет, что проблемой занимаются

Uue koostootmisjaama avamine Foto: Karli Saul

Жители Ласнамяэ жалуются, что сильный запах химикатов с асфальтного завода в карьере Вяо отравляет им жизнь уже на протяжении долгого времени, а никаких новостей от управы района и ответственных учреждений нет. Старейшина района Мария Юферева уверяет, что проблемой занимаются соответствующие органы.
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Начались дополнительные учения "Шип 2018": где, как, зачем и что делают?

Foto: Andres Putting

На заседании в среду правительство приняло решение созвать 1248 резервистов на дополнительные учения "Шип 2018". Сегодня они начались. Смотрите, как они проходят!
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Порядок суров: не явившихся на учение резервистов может ждать штраф или арест

Foto: Andres Putting

Вчера правительство приняло решение о призыве 1248 резервистов на учения Okas.
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В волости Тойла погиб съехавший в кювет водитель

Foto: Henri-Kristian Kirsip

В среду в 12:55 произошло ДТП в волости Тойла в Ида-Вирумаа. На первом километре дороги Кохтла-Ярве 69-летний водитель за рулем Volkswagen съехал в кювет и скончался.
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В центре Таллинна 24-летняя девушка попала под машину

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

ТОП

Сегодня в 13:08 в Центр тревоги сообщили, что в центре Таллинна на Пярнуском шоссе у дома 26 пешеход попал под автомобиль.
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ВИДЕО: Ужасающие кадры! В Ласнамяэ BMW сбил велосипедиста

В четверг утром в 7:30 в Ласнамяэ на улице Пунане произошло ДТП, в котором участвовали автомобиль BMW и велосипедист.
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ФОТО: В Маарду пьяный водитель устроил тяжелую аварию — пострадали три человека

Õnnetuse tagajärjed Maardus Foto: Taavi Sepp

Сегодня в 17:34 Центр тревоги получил сообщение, что в Маарду на улице Оруметса произошло тяжелое ДТП.
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ОЛПЭ возглавил Мстислав Русаков, который весной собирается посетить Крым

Vasakpartei kongress Foto: Raul Mee

На состоявшемся 31 октября 2018 года заседании правления Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) был избран новый председатель правления. Им стал юрист-правозащитник Мстислав Русаков.
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Валев Калд: я ухожу из политики и поддерживаю план Русакова посетить Крым — наша власть против добрососедских отношений с РФ

Vasakpartei kongress Foto: Raul Mee

В Объединенной левой партии Эстонии сменился председатель. Новым руководителем партии стал Мстислав Русаков, прежний председатель Валев Калд уходит из политики.
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Председатель Нарвского горсобрания уверяет, что в новой городской газете позволят высказываться и оппозиционерам

Ирина Янович Foto: Roman Vikulov, Delfi

Как сообщает председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович, первый номер муниципального издания ”Нарва”, создание которого депутаты одобрили на минувшей сессии, выйдет предположительно 15 ноября, главредом станет Елена Полуэктова, а в газете найдется место и для мнений оппозиционеров.
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"Потребитель получит разумные цены для поездок". Taxify вышел на рынок в Нарве

Taxify autod Narvas Foto: erakogu

Приложение для вызова такси Taxify сегодня начало работу в третьем по количеству населения городе в Эстонии - в Нарве.
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Финита ля комедия? Рост цен на рынке недвижимости замедлится, нельзя исключать и обвала

Tuukri 1b valmib Oleg Ossinovski arendatav Hollandi elurajoon. Rauno Volmar

Цены на недвижимость в Эстонии перестанут расти, нельзя исключать и существенного спада, пишет Eesti Päevaleht.
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ТОП зарплат: лидируют три предприятия со средней зарплатой более 6700 евро в месяц

Microsoft Eesti uus juht Hristo Manov Foto: Madis Veltman

Если средняя месячная зарплата премьер-министра Юри Ратаса в прошлом году составляла 5288 евро, то три первых предприятия свежего ТОПа зарплат Äripäev платят своим работникам в месяц примерно на 1500 евро больше, то есть более 6700 евро, передает Äripäev.
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Новые методы давления на уклоняющихся от выплаты алиментов: признать паспорт недействительным и конфисковать машину

Palgatõus Foto: Ilmar Saabas

Правительство одобрило предложение Министерства юстиции об увеличении давления на уклоняющихся от выплаты алиментов лиц, так как в Эстонии до сих пор не платят алименты 9200 родителей. Изменения закона вступят в силу с 1 января 2021.
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Пара предпринимателей — Март Хабер (41) и Тайво Пиллер (49) — вчера впервые стали родителями. У пары родились сын и дочь.
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Россия ввела санкции против Украины: в список вошли Аваков, Яценюк, Ярош, Тимошенко и сын президента Порошенко

Arsen Avakov Foto: Aleksandr Maksimenko, RIA Novosti

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.
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Какие гонорары получают ведущие эстонские спортсмены?

Anett Kontaveit Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Теннисистка Анетт Контавейт завершила сезон в Китае. Победив немку Юлию Гергес, эстонка не смогла пробиться в полуфинал Малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации, однако своими результатами в этом году первая ракетка Эстонии может быть довольна, поскольку заработала рекордную для себя сумму призовых.
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НЕОЖИДАННО: Борис Горский покинул SKY Радио и перешел на “Народное”!

Изображение: скриншот страницы Б.Горского в ФБ

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Зловоние в Ласнамяэ, начало учений резервистов и санкции РФ против Украины

01.11.2018
Сегодня, 1 ноября, мы писали о том, что жители крупнейшего столичного района Ласнамяэ вот уже более полутора месяцев ведут безуспешную борьбу с источником невыносимого химического запаха. Также в этот день начались учения Okas, на которые призвали 1248 резервистов. А еще сегодня Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Эти и другие новости четверга — в нашей ежедневной подборке.
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Новые методы давления на уклоняющихся от выплаты алиментов: признать паспорт недействительным и конфисковать машину

01.11.2018
Правительство одобрило предложение Министерства юстиции об увеличении давления на уклоняющихся от выплаты алиментов лиц, так как в Эстонии до сих пор не платят алименты 9200 родителей. Изменения закона вступят в силу с 1 января 2021.
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132,30 €

КАЗУС КЫЛВАРТА-МИХАЛА | Ответ Андрея Бабина Николаю Корбу и всем комментаторам

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Поскольку та моя злополучная заметка вновь стала предметом обсуждения, но теперь уже не анонимными комментаторами, а уважаемым депутатом Таллиннского горсобрания, придется повторить главное из того, что уже написал в комментарии под той публикацией.
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В Клинике ТУ заразились чесоткой 44 работника

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Известный шоумен и радиоведущий с более чем 25-летним стажем Борис Горский неожиданно для многих поклонников сообщил на своей странице в Фейсбуке, что прекратил сотрудничество со SKY Радио.
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