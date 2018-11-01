ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Зловоние в Ласнамяэ, начало учений резервистов и санкции РФ против Украины

Сегодня, 1 ноября, мы писали о том, что жители крупнейшего столичного района Ласнамяэ вот уже более полутора месяцев ведут безуспешную борьбу с источником невыносимого химического запаха. Также в этот день начались учения Okas, на которые призвали 1248 резервистов. А еще сегодня Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Эти и другие новости четверга — в нашей ежедневной подборке.
Взбешенные жители Ласнамяэ: асфальтобетонный завод в жилом районе — это геноцид и травля народа!
Жители крупнейшего столичного района Ласнамяэ вот уже более полутора месяцев ведут безуспешную борьбу с источником невыносимого химического запаха. Они писали руководителям предприятий, встречались со старейшиной Ласнамяэ, обращались в СМИ - но воз, как говорится и ныне там. А "воз" этот настолько токсичный, что жители целого ряда ласнамяэских улиц всерьез опасаются за здоровье себя и своих детей. Отчаявшись найти помощь в соответствующих инстанциях, они были вынуждены прибегнуть к крайнему средству - обратиться через наш портал к правительству Эстонии. Мы приводим обращение полностью. Loe edasi...
ЗЛОВОНИЕ В ЛАСНАМЯЭ | Управа района уверяет, что проблемой занимаются
Жители Ласнамяэ жалуются, что сильный запах химикатов с асфальтного завода в карьере Вяо отравляет им жизнь уже на протяжении долгого времени, а никаких новостей от управы района и ответственных учреждений нет. Старейшина района Мария Юферева уверяет, что проблемой занимаются соответствующие органы. Loe edasi...
Начались дополнительные учения "Шип 2018": где, как, зачем и что делают?
На заседании в среду правительство приняло решение созвать 1248 резервистов на дополнительные учения "Шип 2018". Сегодня они начались. Смотрите, как они проходят! Loe edasi...
Порядок суров: не явившихся на учение резервистов может ждать штраф или арест
Вчера правительство приняло решение о призыве 1248 резервистов на учения Okas. Loe edasi...
Председатель Нарвского горсобрания уверяет, что в новой городской газете позволят высказываться и оппозиционерам
Как сообщает председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович, первый номер муниципального издания ”Нарва”, создание которого депутаты одобрили на минувшей сессии, выйдет предположительно 15 ноября, главредом станет Елена Полуэктова, а в газете найдется место и для мнений оппозиционеров. Loe edasi...
"Потребитель получит разумные цены для поездок". Taxify вышел на рынок в Нарве
Приложение для вызова такси Taxify сегодня начало работу в третьем по количеству населения городе в Эстонии - в Нарве. Loe edasi...
Финита ля комедия? Рост цен на рынке недвижимости замедлится, нельзя исключать и обвала
ТОП зарплат: лидируют три предприятия со средней зарплатой более 6700 евро в месяц
Если средняя месячная зарплата премьер-министра Юри Ратаса в прошлом году составляла 5288 евро, то три первых предприятия свежего ТОПа зарплат Äripäev платят своим работникам в месяц примерно на 1500 евро больше, то есть более 6700 евро, передает Äripäev. Loe edasi...
Новые методы давления на уклоняющихся от выплаты алиментов: признать паспорт недействительным и конфисковать машину
Правительство одобрило предложение Министерства юстиции об увеличении давления на уклоняющихся от выплаты алиментов лиц, так как в Эстонии до сих пор не платят алименты 9200 родителей. Изменения закона вступят в силу с 1 января 2021. Loe edasi...
Поздравляем! У предпринимателей Марта Хабера и Тайво Пиллера родились близнецы
Пара предпринимателей — Март Хабер (41) и Тайво Пиллер (49) — вчера впервые стали родителями. У пары родились сын и дочь. Loe edasi...
Россия ввела санкции против Украины: в список вошли Аваков, Яценюк, Ярош, Тимошенко и сын президента Порошенко
Какие гонорары получают ведущие эстонские спортсмены?
Теннисистка Анетт Контавейт завершила сезон в Китае. Победив немку Юлию Гергес, эстонка не смогла пробиться в полуфинал Малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации, однако своими результатами в этом году первая ракетка Эстонии может быть довольна, поскольку заработала рекордную для себя сумму призовых. Loe edasi...
НЕОЖИДАННО: Борис Горский покинул SKY Радио и перешел на “Народное”!
Известный шоумен и радиоведущий с более чем 25-летним стажем Борис Горский неожиданно для многих поклонников сообщил на своей странице в Фейсбуке, что прекратил сотрудничество со SKY Радио. Loe edasi...