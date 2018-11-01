ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Зловоние в Ласнамяэ, начало учений резервистов и санкции РФ против Украины

Жители Ласнамяэ жалуются, что сильный запах химикатов с асфальтного завода в карьере Вяо отравляет им жизнь уже на протяжении долгого времени, а никаких новостей от управы района и ответственных учреждений нет. Старейшина района Мария Юферева уверяет, что проблемой занимаются соответствующие органы.

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Начались дополнительные учения "Шип 2018": где, как, зачем и что делают?

Foto: Andres Putting

На заседании в среду правительство приняло решение созвать 1248 резервистов на дополнительные учения "Шип 2018". Сегодня они начались. Смотрите, как они проходят!

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Порядок суров: не явившихся на учение резервистов может ждать штраф или арест

Foto: Andres Putting

Вчера правительство приняло решение о призыве 1248 резервистов на учения Okas.

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В волости Тойла погиб съехавший в кювет водитель

Foto: Henri-Kristian Kirsip

В среду в 12:55 произошло ДТП в волости Тойла в Ида-Вирумаа. На первом километре дороги Кохтла-Ярве 69-летний водитель за рулем Volkswagen съехал в кювет и скончался.

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В центре Таллинна 24-летняя девушка попала под машину

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

ТОП Взбешенные жители Ласнамяэ: асфальтобетонный завод в жилом районе — это геноцид и травля народа! Открытое обращение к правительству ЭР Поздравляем! У предпринимателей Марта Хабера и Тайво Пиллера родились близнецы Финита ля комедия? Рост цен на рынке недвижимости замедлится, нельзя исключать и обвала ТАБЛИЦА

Сегодня в 13:08 в Центр тревоги сообщили, что в центре Таллинна на Пярнуском шоссе у дома 26 пешеход попал под автомобиль.

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ВИДЕО: Ужасающие кадры! В Ласнамяэ BMW сбил велосипедиста

В четверг утром в 7:30 в Ласнамяэ на улице Пунане произошло ДТП, в котором участвовали автомобиль BMW и велосипедист.

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ФОТО: В Маарду пьяный водитель устроил тяжелую аварию — пострадали три человека

Õnnetuse tagajärjed Maardus Foto: Taavi Sepp

Сегодня в 17:34 Центр тревоги получил сообщение, что в Маарду на улице Оруметса произошло тяжелое ДТП.

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ОЛПЭ возглавил Мстислав Русаков, который весной собирается посетить Крым

Vasakpartei kongress Foto: Raul Mee

На состоявшемся 31 октября 2018 года заседании правления Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) был избран новый председатель правления. Им стал юрист-правозащитник Мстислав Русаков.

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