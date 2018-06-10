ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жестокое убийство лебедят в Пальяссааре и арест российского парома в Эстонии

В заповеднике Пальяссааре обнаружено шесть убитых человеком лебедят. У птенцов были свернуты шеи. И новость международного характера: власти Эстонии арестовали паром ”Петербург”, принадлежащий российской компании ”Блэксия Ферри и Инвестиции”. Подробнее об этом и других новостях читайте в нашей подборке новостей.
В заповеднике Пальяссааре свернули шею шестерым лебедятам
Вчера вечером Эстонский союз лесных животных сообщил на своей страничке в Facebook печальную новость. В заповеднике Пальяссааре обнаружено шесть убитых человеком лебедят. У птенцов были свернуты шеи. Loe edasi...
ФОТО: Российский паром ”Петербург” арестован в Эстонии за долги
ВИДЕО DELFI: Константин Васильев рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 и кому больше всего нужна победа
9 июня состоялась товарищеская встреча между Эстонией и участником Чемпионата Мира сборной Марокко. Команда Васильева проиграла 1-3. После игры он объяснил, почему тренер выбрал оборонительную тактику 5-4-1 и свою стычку с игроком Марокко Буссуфа. Также рассказал, кому больше всего нужна победа в России этим летом. Смотрите интервью специально для Delfi. Loe edasi...
"Бухарестская девятка" призывает НАТО укрепить восточный фланг и противостоять угрозам, исходящим от России
Девять восточноевропейских членов НАТО, в том числе и Эстония, подписали в Варшаве декларацию, в которой призывают альянс усилить свое присутствие на восточном фланге и противостоять угрозам, исходящим от России. Loe edasi...
СРАВНЕНИЕ ЦЕН: За год цена покупательской корзины снизилась
Портал Delfi Kasulik сравнил покупательские корзины за июнь 2018 и 2017 года. Выяснилось, что во многих магазинах цены снизились. Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Кристийне произошла утечка неизвестного химиката
Как сообщил Delfi пресс-секретарь Спасательного центра, сейчас в расположенном в столичном районе Кристйне бизнес-центре Laki берутся пробы воздуха, чтобы установить химикат. Loe edasi...
ВИДЕО: Ремонт на Гонсиори: вдоль дороги тракторы с грузовиками стоят, и тишина...
1 июня на столичной улице Гонсиори начался второй этап реконструкции. В выходной день вся техника встала, транспорт не ездит. Похоже, такой тишины местные края не помнят уже с давних времен. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Высадку американского десанта в Латвии внезапно прервал пожар
В Латвии на полигоне в Адажи в рамках международных военных учений Swift Response-2018 из самолетов была проведена высадка десанта военнослужащих США, а также сброшены платформы с экипировкой, одна из которых воспламенилась, пишет rus.delfi.lv. Loe edasi...
КАРТА: Со среды в Таллинне закрывается перекресток улицы Ыйсмяэ и Палдиского шоссе, остановка Синилилле переносится
С 13 июня до 13 июля, в связи с реконструкцией развязки в Хааберсти, закрывается для транспорта перекресток улицы Ыйсмяэ и Палдиского шоссе. Loe edasi...