10.06.2018, 21:46

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жестокое убийство лебедят в Пальяссааре и арест российского парома в Эстонии


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"Peterburg" sadamas
"Peterburg" sadamasFoto: Taavi Sepp

В заповеднике Пальяссааре обнаружено шесть убитых человеком лебедят. У птенцов были свернуты шеи. И новость международного характера: власти Эстонии арестовали паром ”Петербург”, принадлежащий российской компании ”Блэксия Ферри и Инвестиции”. Подробнее об этом и других новостях читайте в нашей подборке новостей.

В заповеднике Пальяссааре свернули шею шестерым лебедятам

Tapetud luiged Paljassaares Foto: Picasa

Вчера вечером Эстонский союз лесных животных сообщил на своей страничке в Facebook печальную новость. В заповеднике Пальяссааре обнаружено шесть убитых человеком лебедят. У птенцов были свернуты шеи.
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ФОТО: Российский паром ”Петербург” арестован в Эстонии за долги

"Peterburg" sadamas Foto: Taavi Sepp

Власти Эстонии арестовали паром ”Петербург”, принадлежащий российской компании ”Блэксия Ферри и Инвестиции”. Об этом сообщил капитан судна Николай Шашков, пишет Федеральное агентство новостей.
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ВИДЕО DELFI: Константин Васильев рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 и кому больше всего нужна победа

9 июня состоялась товарищеская встреча между Эстонией и участником Чемпионата Мира сборной Марокко. Команда Васильева проиграла 1-3. После игры он объяснил, почему тренер выбрал оборонительную тактику 5-4-1 и свою стычку с игроком Марокко Буссуфа. Также рассказал, кому больше всего нужна победа в России этим летом. Смотрите интервью специально для Delfi.
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"Бухарестская девятка" призывает НАТО укрепить восточный фланг и противостоять угрозам, исходящим от России

Vene armee Foto: Ilja Pitalev, RIA Novosti

Девять восточноевропейских членов НАТО, в том числе и Эстония, подписали в Варшаве декларацию, в которой призывают альянс усилить свое присутствие на восточном фланге и противостоять угрозам, исходящим от России.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: За год цена покупательской корзины снизилась

Hiljuti taasavati Nautica keskuse Rimi, mis läbis värskenduskuuri. Praegu ehitatakse ümber Ülemiste keskuse Rimi. Uusi Rimisid tuleb tänavu juurde kolm. Foto: Karli Saul

Портал Delfi Kasulik сравнил покупательские корзины за июнь 2018 и 2017 года. Выяснилось, что во многих магазинах цены снизились.
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ФОТО DELFI: В Кристийне произошла утечка неизвестного химиката

Foto: Ilmar Saabas

Как сообщил Delfi пресс-секретарь Спасательного центра, сейчас в расположенном в столичном районе Кристйне бизнес-центре Laki берутся пробы воздуха, чтобы установить химикат.
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ВИДЕО: Ремонт на Гонсиори: вдоль дороги тракторы с грузовиками стоят, и тишина...

1 июня на столичной улице Гонсиори начался второй этап реконструкции. В выходной день вся техника встала, транспорт не ездит. Похоже, такой тишины местные края не помнят уже с давних времен.
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ФОТО и ВИДЕО: Высадку американского десанта в Латвии внезапно прервал пожар

Foto: Kārlis Dambrāns, Delfi.lv

В Латвии на полигоне в Адажи в рамках международных военных учений Swift Response-2018 из самолетов была проведена высадка десанта военнослужащих США, а также сброшены платформы с экипировкой, одна из которых воспламенилась, пишет rus.delfi.lv.
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КАРТА: Со среды в Таллинне закрывается перекресток улицы Ыйсмяэ и Палдиского шоссе, остановка Синилилле переносится

Foto on illustratiivne Foto: Helena Pass

С 13 июня до 13 июля, в связи с реконструкцией развязки в Хааберсти, закрывается для транспорта перекресток улицы Ыйсмяэ и Палдиского шоссе.
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