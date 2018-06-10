ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жестокое убийство лебедят в Пальяссааре и арест российского парома в Эстонии

ВИДЕО DELFI: Константин Васильев рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 и кому больше всего нужна победа

9 июня состоялась товарищеская встреча между Эстонией и участником Чемпионата Мира сборной Марокко. Команда Васильева проиграла 1-3. После игры он объяснил, почему тренер выбрал оборонительную тактику 5-4-1 и свою стычку с игроком Марокко Буссуфа. Также рассказал, кому больше всего нужна победа в России этим летом. Смотрите интервью специально для Delfi.

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ВИДЕО DELFI │ Дмитрий Круглов: на ЧМ-2018 буду болеть за Россию, думаю, она выйдет из группы

После матча с Марокко (1:3) левый защитник сборной Эстонии Дмитрий Круглов поделился своим мнением об игре. Он уверен, что команда хорошо играла весь второй тайм.

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"Бухарестская девятка" призывает НАТО укрепить восточный фланг и противостоять угрозам, исходящим от России

Vene armee Foto: Ilja Pitalev, RIA Novosti

Девять восточноевропейских членов НАТО, в том числе и Эстония, подписали в Варшаве декларацию, в которой призывают альянс усилить свое присутствие на восточном фланге и противостоять угрозам, исходящим от России.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: За год цена покупательской корзины снизилась

Hiljuti taasavati Nautica keskuse Rimi, mis läbis värskenduskuuri. Praegu ehitatakse ümber Ülemiste keskuse Rimi. Uusi Rimisid tuleb tänavu juurde kolm. Foto: Karli Saul

Портал Delfi Kasulik сравнил покупательские корзины за июнь 2018 и 2017 года. Выяснилось, что во многих магазинах цены снизились.

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ФОТО DELFI: В Кристийне произошла утечка неизвестного химиката

Как сообщил Delfi пресс-секретарь Спасательного центра, сейчас в расположенном в столичном районе Кристйне бизнес-центре Laki берутся пробы воздуха, чтобы установить химикат.

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ВИДЕО: Ремонт на Гонсиори: вдоль дороги тракторы с грузовиками стоят, и тишина...

1 июня на столичной улице Гонсиори начался второй этап реконструкции. В выходной день вся техника встала, транспорт не ездит. Похоже, такой тишины местные края не помнят уже с давних времен.

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