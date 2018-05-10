10.05.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жертвы домогательств Игоря Манга и юбилей Арнольда Рюйтеля

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rus.delfi.ee
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Igor Mang
Igor MangFoto: Sven Arbet

Сегодня, 10 мая, стало известно, что после вчерашнего выпуска Pealtnägija стали всплывать все новые и новые случаи домогательств со стороны известного астролога Игоря Манга. Газета Maaleht прекратила с ним сотрудничество, а полиция начала производство в отношении Манга. Но есть и более приятные новости: в этот день президент Эстонии Арнольд Рюйтель, находившийся во главе страны с 2001 по 2006 год, отмечает юбилей — 90 лет. Об этом, а также о многом другом, читайте в нашей подборке главного за этот четверг.

Газета Maaleht прекратила сотрудничество с оказавшимся в центре скандала с домогательствами Мангом

Ülestõusmispühade missa Toomkirikus Foto: Andres Putting

Главный редактор газеты Maaleht сказал Delfi, что они прекращают сотрудничество с оказавшимся в центре скандала с домогательствами астрологом Игорем Мангом.
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Количество жертв домогательств Игоря Манга не иссякает: всплывают все более шокирующие подробности

Igor Mangi riitus Kadrioru pargis Foto: Ilmar Saabas

После вчерашнего выпуска Pealtnägija стали всплывать все новые и новые случаи домогательств со стороны известного астролога Игоря Манга. Авторы программы на своей странице в Facebook опубликовали пост, в котором сообщили о том, что получили десятки звонков и писем со все более шокирующими историями.
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Полиция начала производство в отношении обвиняемого в сексуальных домогательствах Игоря Манга

Rauno Volmar

Одна женщина недавно подала в полицию заявление, в котором утверждает, Игорь Манг сексуально домогался ее. Полиция расследует дело.
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Сегодня президент Эстонии Арнольд Рюйтель, находившийся во главе страны с 2001 по 2006 год, отмечает юбилей — 90 лет. Именинник дал Eesti Päevalehelt и Delfi интервью, в котором рассказал экс-телеведущей Майре Аунасте о пути Эстонии к независимости и том, как его жене пришлось из-за него страдать.
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Illustratsioon: Ats Nukki

Девять лет назад в своем автомобиле сгорел миллионер, торговец автомобилями. Полиция посчитала, что это несчастный случай. Но потом начали выясняться странные вещи, пишет Eesti Ekspress.
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Из-за высокой должности в столице Денис Бородич может покинуть Рийгикогу

Deniss Boroditš pööras eile küsimuse TLT etteotsa kandideerimisest naljaks ja oma tuleviku kohta selgeid vastuseid ei andnud.

Денис Бородич, некоторое время тому назад ушедший из Центристской партии в Партию реформ, может покинуть политику, пишет Eesti Päevaleht.
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Ратас написал письмо своему российскому коллеге

ID kaardi pressikonverents Stenbocki majas Foto: Ilmar Saabas

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас направил письмо своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву.
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Только что вступивший в должность министра Янек Мягги уходит в отпуск

Minister Janek Mäggi Foto: Priit Simson

Вступивший в должность министра госадминистрирования в начале мая Янек Мягги уже собирается уйти в отпуск в конце месяца.
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Подарочек от реформистов к 9 мая, или Второй сорт — не враг?

Kodakondsuse pidulik üleandmine Riigikogu majas. PRIIT SIMSON

Вторник, 9 мая 2018, Таллинн. В одной части города тысячи людей посещают военное кладбище, поминают погибших на войне, отмечают день победы. В другой — в эстонском парламенте — трудовые будни: инфочас, где члены правительства отвечают на вопросы, потом рабочая сессия с рассмотрением законопроектов. В недрах фракции Партии реформ к этому дню был приготовлен особый подарок для многих из тех, для кого 9 мая — день особенный. ”Подарок” выглядит как проект поправок к Закону о гражданстве, и — о да! — он очень крутой, прямо скажем! (с точки зрения эстонских национал-патриотов, конечно).
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ФОТО И ВИДЕО: 9 мая в Нарве полицейские сняли советский флаг с машины горожанина

Politseinikud võitsid auto pealt maha nõukogude lippu Foto: Lugeja, Delfi

Вчера у отправлявшегося на городские мероприятия по случаю Дня Победы нарвитянина Максима полицейские сняли советский флаг, являющийся копией Знамени победы.
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ФОТО: В Силламяэ 9 мая прошла акция ”Бессмертный полк”. Организаторы подали заявление в полицию

Sillamäe Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

9 мая в Силламяэ в четвертый раз прошла акция памяти ”Бессмертный полк”. Как говорят жители города, с каждым годом на это шествие приходит все большее число участников.
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Клиент против кассира Grossi: он обвиняет ее в незнании госязыка и грубом общении, она его — во лжи и оскорблениях

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жертвы домогательств Игоря Манга и юбилей Арнольда Рюйтеля

10.05.2018
Сегодня, 10 мая, стало известно, что после вчерашнего выпуска Pealtnägija стали всплывать все новые и новые случаи домогательств со стороны известного астролога Игоря Манга. Газета Maaleht прекратила с ним сотрудничество, а полиция начала производство в отношении Манга. Но есть и более приятные новости: в этот день президент Эстонии Арнольд Рюйтель, находившийся во главе страны с 2001 по 2006 год, отмечает юбилей — 90 лет. Об этом, а также о многом другом, читайте в нашей подборке главного за этот четверг.
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Клиент против кассира Grossi: он обвиняет ее в незнании госязыка и грубом общении, она его — во лжи и оскорблениях

10.05.2018
Известный специалист по связям с общественностью Рено Хекконенс рассказал Delfi Kasulik о грубом поведении кассира столичного магазина Grossi, которая якобы отказалась говорить с ним по-эстонски. Позже в редакцию Delfi позвонила сама кассир и на отличном эстонском изложила свою версию событий, грубияном в которой оказался сам клиент. Кто же прав?
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В четвертом туре чемпионата мира по хоккею сборная Латвии уступила в овертайме США - 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1). Победную шайбу американцы забросили в большинстве на 62-й минуте. Портал Delfi провел текстовую онлайн-трансляцию матча в Хернинге.
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Юбилейное интервью Арнольда Рюйтеля Delfi: о вступлении в компартию, противостоянии Москве и страданиях жены

10.05.2018
Сегодня президент Эстонии Арнольд Рюйтель, находившийся во главе страны с 2001 по 2006 год, отмечает юбилей — 90 лет. Именинник дал Eesti Päevalehelt и Delfi интервью, в котором рассказал экс-телеведущей Майре Аунасте о пути Эстонии к независимости и том, как его жене пришлось из-за него страдать.
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