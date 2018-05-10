ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жертвы домогательств Игоря Манга и юбилей Арнольда Рюйтеля

Сегодня, 10 мая, стало известно, что после вчерашнего выпуска Pealtnägija стали всплывать все новые и новые случаи домогательств со стороны известного астролога Игоря Манга. Газета Maaleht прекратила с ним сотрудничество, а полиция начала производство в отношении Манга. Но есть и более приятные новости: в этот день президент Эстонии Арнольд Рюйтель, находившийся во главе страны с 2001 по 2006 год, отмечает юбилей — 90 лет. Об этом, а также о многом другом, читайте в нашей подборке главного за этот четверг.
Газета Maaleht прекратила сотрудничество с оказавшимся в центре скандала с домогательствами Мангом
Главный редактор газеты Maaleht сказал Delfi, что они прекращают сотрудничество с оказавшимся в центре скандала с домогательствами астрологом Игорем Мангом. Loe edasi...
Количество жертв домогательств Игоря Манга не иссякает: всплывают все более шокирующие подробности
После вчерашнего выпуска Pealtnägija стали всплывать все новые и новые случаи домогательств со стороны известного астролога Игоря Манга. Авторы программы на своей странице в Facebook опубликовали пост, в котором сообщили о том, что получили десятки звонков и писем со все более шокирующими историями. Loe edasi...
Полиция начала производство в отношении обвиняемого в сексуальных домогательствах Игоря Манга
Одна женщина недавно подала в полицию заявление, в котором утверждает, Игорь Манг сексуально домогался ее. Полиция расследует дело. Loe edasi...
Юбилейное интервью Арнольда Рюйтеля Delfi: о вступлении в компартию, противостоянии Москве и страданиях жены
Сегодня президент ЭстонииАрнольд Рюйтель, находившийся во главе страны с 2001 по 2006 год, отмечает юбилей — 90 лет. Именинник дал Eesti Päevalehelt и Delfi интервью, в котором рассказал экс-телеведущей Майре Аунасте о пути Эстонии к независимости и том, как его жене пришлось из-за него страдать. Loe edasi...
Загадка сгоревшего миллионера: погибший при таинственных обстоятельствах бизнесмен был застрахован почти на 800 000 евро
Девять лет назад в своем автомобиле сгорел миллионер, торговец автомобилями. Полиция посчитала, что это несчастный случай. Но потом начали выясняться странные вещи, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Из-за высокой должности в столице Денис Бородич может покинуть Рийгикогу
Только что вступивший в должность министра Янек Мягги уходит в отпуск
Вступивший в должность министра госадминистрирования в начале мая Янек Мягги уже собирается уйти в отпуск в конце месяца. Loe edasi...
Подарочек от реформистов к 9 мая, или Второй сорт — не враг?
Вторник, 9 мая 2018, Таллинн. В одной части города тысячи людей посещают военное кладбище, поминают погибших на войне, отмечают день победы. В другой — в эстонском парламенте — трудовые будни: инфочас, где члены правительства отвечают на вопросы, потом рабочая сессия с рассмотрением законопроектов. В недрах фракции Партии реформ к этому дню был приготовлен особый подарок для многих из тех, для кого 9 мая — день особенный. ”Подарок” выглядит как проект поправок к Закону о гражданстве, и — о да! — он очень крутой, прямо скажем! (с точки зрения эстонских национал-патриотов, конечно). Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО: 9 мая в Нарве полицейские сняли советский флаг с машины горожанина
Вчера у отправлявшегося на городские мероприятия по случаю Дня Победы нарвитянина Максима полицейские сняли советский флаг, являющийся копией Знамени победы. Loe edasi...
ФОТО: В Силламяэ 9 мая прошла акция ”Бессмертный полк”. Организаторы подали заявление в полицию
9 мая в Силламяэ в четвертый раз прошла акция памяти ”Бессмертный полк”. Как говорят жители города, с каждым годом на это шествие приходит все большее число участников. Loe edasi...
Клиент против кассира Grossi: он обвиняет ее в незнании госязыка и грубом общении, она его — во лжи и оскорблениях
Известный специалист по связям с общественностью Рено Хекконенс рассказал Delfi Kasulik о грубом поведении кассира столичного магазина Grossi, которая якобы отказалась говорить с ним по-эстонски. Позже в редакцию Delfi позвонила сама кассир и на отличном эстонском изложила свою версию событий, грубияном в которой оказался сам клиент. Кто же прав? Loe edasi...
ВИДЕО: Оттесненный охраной Путина ветеран рассказал о случившемся
ВИДЕО: Сборная Латвии дала бой американским звездам
В четвертом туре чемпионата мира по хоккею сборная Латвии уступила в овертайме США - 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1). Победную шайбу американцы забросили в большинстве на 62-й минуте. Портал Delfi провел текстовую онлайн-трансляцию матча в Хернинге. Loe edasi...