ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жертвы домогательств Игоря Манга и юбилей Арнольда Рюйтеля

Количество жертв домогательств Игоря Манга не иссякает: всплывают все более шокирующие подробности

Igor Mangi riitus Kadrioru pargis Foto: Ilmar Saabas

После вчерашнего выпуска Pealtnägija стали всплывать все новые и новые случаи домогательств со стороны известного астролога Игоря Манга. Авторы программы на своей странице в Facebook опубликовали пост, в котором сообщили о том, что получили десятки звонков и писем со все более шокирующими историями.

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Полиция начала производство в отношении обвиняемого в сексуальных домогательствах Игоря Манга

Rauno Volmar

Одна женщина недавно подала в полицию заявление, в котором утверждает, Игорь Манг сексуально домогался ее. Полиция расследует дело.

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Окружной суд: насмехавшийся над парадом Меньков был уволен законно

Sergei Menkov Foto: Tiit Blaat

Вчера Таллиннский окружной суд вынес решение, согласно которому экс-спасатель Сергей Меньков был уволен законно.

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Юбилейное интервью Арнольда Рюйтеля Delfi: о вступлении в компартию, противостоянии Москве и страданиях жены

Arnold Rüütel Foto: Sven Arbet

Сегодня президент Эстонии Арнольд Рюйтель, находившийся во главе страны с 2001 по 2006 год, отмечает юбилей — 90 лет. Именинник дал Eesti Päevalehelt и Delfi интервью, в котором рассказал экс-телеведущей Майре Аунасте о пути Эстонии к независимости и том, как его жене пришлось из-за него страдать.

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Загадка сгоревшего миллионера: погибший при таинственных обстоятельствах бизнесмен был застрахован почти на 800 000 евро

Illustratsioon: Ats Nukki

Девять лет назад в своем автомобиле сгорел миллионер, торговец автомобилями. Полиция посчитала, что это несчастный случай. Но потом начали выясняться странные вещи, пишет Eesti Ekspress.

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