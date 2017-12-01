ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жеребьевка ЧМ-2018, сомнительная сделка Swedbank и чем живет пункт обмена шприцев на Ситси?

Более двух месяцев назад распахнул двери пункт обмена шприцев в столичном районе Пыхья-Таллинн. Он вызвал шквал критики и бурю эмоций у местных жителей. Сейчас, когда все поутихло, портал Delfi выяснял: как и чем живет этот центр снижения вреда? Читайте об в материале Ольги Приваловой. Помимо этого, одной из главных новостей сегодняшнего дня стала жеребьевка финального турнира чемпионата мира по футболу.

ФОТО: Результаты жеребьевки ЧМ-2018. Кому повезло больше всех?

Jalgpalli MMi loosimine Moskvas Foto: AFP

В Москве состоялась жеребьевка финального турнира чемпионата мира по футболу. В матче открытия мирового первенства сборная России сыграет 14 июня в Лужниках с Саудовской Аравией.

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Swedbank вложил деньги клиентов в сомнительный проект: суд требует объяснений

Foto: Andres Putting

Десять лет тому назад Swedbank "похоронил" на просторах Румынии миллионы евро своих клиентов, а в эту среду Таллиннский окружной суд постановил, что банк должен прекратить скрывать свою тогдашнюю деятельность и рассказать правду.

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Угрозы, стрельба и шумиха в соцсетях. Чем живет пункт обмена шприцев на Ситси?

Sitsi 28 süstlavahetuspunkti juures Foto: Andres Putting

Более двух месяцев назад распахнул двери пункт обмена шприцев на Ситси, 28, что в столичном районе Пыхья-Таллинн. Он вызвал шквал критики и бурю эмоций у местных жителей. Тема активно освещалась в СМИ. Сейчас, когда все поутихло, мы решили выяснить: как и чем живет этот центр снижения вреда? Свою правду нам рассказали Институт развития здоровья, районная управа и полиция.

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ВИДЕО: В Вильяндимаа машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу

Сегодня, примерно в 15:00, на 13 километре шоссе шоссе Колга-Яани-Лейэ теэ произошла авария.

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Судовые охранники в Индии: не будет никаких мемуаров, здесь нечего вспоминать

Vladislav Korshunov läheks silmagi pilgutamata jälle sama töö peale laevakaitsjaks. Madis Veltman

Освободившиеся из индийской тюрьмы эстонские судовые охранники Владислав Коршунов и Лаури Адер стараются мыслить трезво. Они знают, что Индия непредсказуема и впереди может быть еще много неожиданностей. Также они знают, что по возвращению домой их ждут новые проблемы, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Выманившие у хуторян зерна на 0,5 млн евро мошенники отправятся за решетку

Süüdimõistetud Peeter Kutsar (vasakul) ja Patrick Mürk. Foto: Argo Ingver

Банда мошенников, состоящая из 13 человек, на протяжение нескольких лет по всей Эстонии обманным путем выманивала у земледельцев зерно. 30 ноября семеро из них получили свои наказания в результате договорного производства, пишет Maaleht.

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Известный эстонский олимпиец замешан в яблочном скандале

Aivar Rehemaa Foto: Hendrik Osula

Известный эстонский лыжник Айвар Рехемаа переживает одну тяжбу за другой. Долгое время он был в конфликте с Лыжным союзом, теперь оказался в центре яблочного скандала.

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ВИДЕО: Написал ли народ заявление об отказе от учета не облагаемого подоходным налогом минимума?

Для тех, кто получает заплату в начале месяца, вчера был последний день для подачи работодателю заявления о том, чтобы не учитывать при расчете зарплаты не облагаемого подоходным налогом минимума.

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Пожилой мужчина пытался вывезти из Мюнхена в Таллинн 15 кг марихуаны

Foto: Michael Dalder , Reuters/Scanpix

Во вторник таможня аэропорта немецкого города Мюнхен при помощи специально обученной собаки обнаружила в багаже направлявшегося в Таллинн 66-летнего мужчины 15 кг марихуаны.

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Снегопад сделал свое дело: полиция просит всех быть предельно внимательными

Pilt on illustreeriv Foto: Hendrik Osula

Сильный снегопад по всей Эстонии пока не стал причиной каких-либо серьезных инцидентов, но полиция все равно советует как водителям, так и пешеходам запастись временем.

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