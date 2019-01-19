ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Женский марш в Таллинне, крещенские купания и предложение резервного план гособороны

Все партии кроме "Богатства жизни" идут на выборы с полными избирательными списками по 125 человек. Какую долю из этих 125 политиков составляют женщины в каждой партии? К сожалению, ни в одном списке доля кандидатов-женщин не доходит до 50%.

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Государство выделит миллионы на ремонт старых многоквартирных домов

ФОТО: Ekspress meedia

В этом году государство поможет владельцам квартир в маленьких городах Эстонии — 22,5 млн евро из бюджета будет отправлено на реконструкцию и ремонт старых многоквартирных домов, а гарантом для банковских кредитов станет фонд KredEx. На таких условиях банки, ранее не согласные даже рассматривать возможность выдачи кредитов на ремонт, изменят свою позицию, передает rus.err со ссылкой ”Актуальная камера”.

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Волдеморт всея Латвии, или Сотни миллионов долларов в офшорах и криминальные знакомства мэра Вентспилса и нефтяного олигарха Лембергса

Aivars Lembergs Foto: Kārlis Dambrāns, Delfi.lv

Скандально известный мэр Вентспилса и олигарх Айварс Лембергс, прозванный Волдемортом, должно быть, является самым влиятельным лицом на политической арене Латвии, а также одним из богатейших латвийских предпринимателей. Однако если наживаешь богатство нелегальным путем, а потом доверяешь швейцарскому адвокату скрыть свои миллионы, то нет гарантии того, что тебя самого не ограбят…

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ФОТО и ВИДЕО: Власть женщинам! В Старом городе прошел Женский марш, который захватили политики с предвыборной рекламой

19 января, в субботу, в Таллинне на улице Виру впервые в истории Эстонии прощла акция Женский марш. Начнется она в 14 часов у Вируских ворот. Оттуда женщины и их поддерживающие прошагают к бару ”Света”. Цель мероприятия, по словам организаторов, поддержка гендерного равноправия в различных областях жизни.

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ВИДЕО DELFI: "Женщины, приходите в политику!” Почему Марина Кальюранд поддерживает Женский марш

19 января, в субботу, в Таллинне на улице Виру впервые в истории Эстонии прошла акция Женский марш. Началась она в 14 часов у Вируских ворот. Оттуда женщины и их поддерживающие прошагали к бару ”Света”. Цель мероприятия, по словам организаторов, поддержка гендерного равноправия в различных областях жизни.

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ФОТО и ВИДЕО: В Нарве крещенские купания прошли в очень мелком месте

На момент купаний, прошедших в заводи реки Нарва (на Липовке), напротив двух крепостей, нарвской и ивангородской, температура воздуха составляла умеренные 5 градуса ниже нуля, а зрителей, как обычно, было гораздо больше, чем купавшихся. В воду решилось зайти около 30 человек.

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В Латвии отменены крещенские купания на Даугаве

Ледоход на Даугаве повредил конструкции, сооруженные для окунания в воду на православный праздник Крещения. Поэтому 19 января запланированных крещенских купаний не будет, сообщает пресс-служба Латвийской православной церкви.

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ФОТО и ВИДЕО: Господа, к оружию! Столетие освобождения Нарвы отметили реконструкцией боя, никого не напугав