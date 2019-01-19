ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Женский марш в Таллинне, крещенские купания и предложение резервного план гособороны

В Таллинне впервые состоялся Женский марш — смотрите, ка кон прошел. Православные люди отмечают Крещение Господне и окунаются в прорубь. Столетие освобождения Нарвы отметили реконструкцией исторического боя. Читайте также, кого в Латвии называют Волдемортом, и что означают для рядового потребителя колебание цен на бензин.
"Ракетное нападение на Петербург и захват российских торговых судов". Журналист эстонского Delfi предлагает "резервный план гособороны Эстонии"
Для сдерживания нужно купить ракетную систему, которая смогла бы поразить город Петербург, и военные корабли, которые смогли бы помешать российским торговым судам, пишет журналист эстонского Delfi Вахур Кооритс в Eesti Päevaleht. Loe edasi…
Колебание цен на бензин: что оно означают для рядового потребителя
Что ни день — новая цена на топливо. Но что в реальности эти колебания означают для рядового потребителя? Ощутим ли колебание в пару центов за литр? Loe edasi…
ГРАФИК: В избирательном списке какой партии самая большая доля женщин? На последнем месте Isamaa
Все партии кроме "Богатства жизни" идут на выборы с полными избирательными списками по 125 человек. Какую долю из этих 125 политиков составляют женщины в каждой партии? К сожалению, ни в одном списке доля кандидатов-женщин не доходит до 50%. Loe edasi…
Государство выделит миллионы на ремонт старых многоквартирных домов
В этом году государство поможет владельцам квартир в маленьких городах Эстонии — 22,5 млн евро из бюджета будет отправлено на реконструкцию и ремонт старых многоквартирных домов, а гарантом для банковских кредитов станет фонд KredEx. На таких условиях банки, ранее не согласные даже рассматривать возможность выдачи кредитов на ремонт, изменят свою позицию, передает rus.err со ссылкой ”Актуальная камера”. Loe edasi…
Волдеморт всея Латвии, или Сотни миллионов долларов в офшорах и криминальные знакомства мэра Вентспилса и нефтяного олигарха Лембергса
Скандально известный мэр Вентспилса и олигарх Айварс Лембергс, прозванный Волдемортом, должно быть, является самым влиятельным лицом на политической арене Латвии, а также одним из богатейших латвийских предпринимателей. Однако если наживаешь богатство нелегальным путем, а потом доверяешь швейцарскому адвокату скрыть свои миллионы, то нет гарантии того, что тебя самого не ограбят… Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО: Власть женщинам! В Старом городе прошел Женский марш, который захватили политики с предвыборной рекламой
19 января, в субботу, в Таллинне на улице Виру впервые в истории Эстонии прощла акция Женский марш. Начнется она в 14 часов у Вируских ворот. Оттуда женщины и их поддерживающие прошагают к бару ”Света”. Цель мероприятия, по словам организаторов, поддержка гендерного равноправия в различных областях жизни. Loe edasi…
ВИДЕО DELFI: "Женщины, приходите в политику!” Почему Марина Кальюранд поддерживает Женский марш
19 января, в субботу, в Таллинне на улице Виру впервые в истории Эстонии прошла акция Женский марш. Началась она в 14 часов у Вируских ворот. Оттуда женщины и их поддерживающие прошагали к бару ”Света”. Цель мероприятия, по словам организаторов, поддержка гендерного равноправия в различных областях жизни. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО: В Нарве крещенские купания прошли в очень мелком месте
На момент купаний, прошедших в заводи реки Нарва (на Липовке), напротив двух крепостей, нарвской и ивангородской, температура воздуха составляла умеренные 5 градуса ниже нуля, а зрителей, как обычно, было гораздо больше, чем купавшихся. В воду решилось зайти около 30 человек. Loe edasi…
В Латвии отменены крещенские купания на Даугаве
Ледоход на Даугаве повредил конструкции, сооруженные для окунания в воду на православный праздник Крещения. Поэтому 19 января запланированных крещенских купаний не будет, сообщает пресс-служба Латвийской православной церкви. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО: Господа, к оружию! Столетие освобождения Нарвы отметили реконструкцией боя, никого не напугав
Сегодня, 19 января, столетие освобождения Нарвы в Освободительной войне отметили реконструкцией боя. Историческое сражение воспроизвели на Кренгольме, у исторической мануфактуры. Loe edasi…
ФОТО: В Харьюмаа при лобовом столкновении автомобилей погиб мужчина, ранее неоднократно наказанный за вождение в пьяном виде
ФОТО: Норвежский день в Отепя: Клэбо обогнал Большунова
Двойную победу на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Отепя одержали в спринте норвежцы. Среди женщин лучшей была Майкен Фалла, в споре мужчин первым финишировал Йоханнес Клэбо. Loe edasi…
Франция выиграла эстафету, Эстония опередила чемпионок Олимпиады
Женскую эстафету биатлонисток на немецком этапе Кубка мира в Рупольдинге выиграла сборная Франции (0+4) опередившая Норвегию (0+7; +11,5) и Германию (0+9; +23,4). Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО: Десятки тысяч поляков пришли проститься с убитым мэром Гданьска
Жители Гданьска простились с мэром города Павлом Адамовичем, который скончался 14 января после нападения с ножом, совершенного во время благотворительного концерта. В центре города в субботу, 19 января, собрались около 45 тысяч человек, сообщает "Польское радио" со ссылкой на данные полиции. Loe edasi…