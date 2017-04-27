ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Женщины получат право служить в любых частях армии, Lidl приобрела землю в Нарве

Читайте самые главные новости дня: как бизнесмены выманили у государства миллионы, Lidl приобрел землю в Эстонии, "Открытую Россию" признали нежелательной организацией, СБУ обыскала инвестиционную фирму эстонского бизнесмена Хиллара Тедера и многое другое.

Тонны золота и налоговые махинации: как бизнесмены выманили у государства миллионы

panthermedia.net / Simone Voigt

Налогово-таможенный департамент раскрыл состоящую из более чем 20 человек и десятка фирм преступную группировку, которая переплавляя золото и устраивая махинации с налогами, обманула государство более чем на пять миллионов евро, пишет Eesti Ekspress.

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"Открытую Россию" признали нежелательной организацией

Mihhail Hodorkovski Foto: PETER NICHOLLS, REUTERS

"Открытую Россию" и еще одну иностранную неправительственную организацию признали нежелательными на территории России. В "Открытой России", которую до середины апреля возглавлял Михаил Ходорковский, Русской службе Би-би-си сказали, что будут обжаловать это решение.

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Издание: Эстония сделает свою копию и отправит в Люксембург

Shutteerstock

Вероятно, уже к концу этого года важные государственные данные будут отсылаться не только на эстонские серверы, но и на серверы, расположенные в Люксембурге, пишет Eesti Päeavaleht.

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Женщины Эстонии получат право служить в любых частях армии

Naised Kuperjanovi pataljonis aega teenimas

Уже этим летом желающие служить в армии женщины смогут выбрать себе место службы в любой из воинских частей на территории страны, где проводится обучение срочнослужащих, передает rus.err.ee.

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Тайна за семью печатями. Немецкая сеть Lidl приобрела землю под строительство магазина в Эстонии

Reuters

Немецкая сеть магазинов эконом-класса Lidl в лице основанной в 2016 году фирмы OÜ MMS Property Solutions приобрела пустующий грунт площадью 7474 м2 в центре города Нарва по адресу Таллиннское шоссе, 4, пишет Põhjarannik.

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Священник Игорь Прекуп о Бронзовой ночи: государство отнеслось к людям как к быдлу

SÕDA PRONKSSÕDURI JUURES JA ÖISES TALLINNAS FOTO: Marko Mumm

В пору событий Бронзовой ночи Игорь Прекуп принимал активное участие в поиске диалога между властью и населением, был на круглых столах, стараясь, как сам утверждает, добиться деполитизации вопроса, но сделать этого не получилось.

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ФОТО: Потерпевший в деле о взяточничестве предлагал экс-главе PERH обвести следствие вокруг пальца?

Tõnis Allik ja Marko Kilk Foto: Rauno Volmar

Сегодня в Харьюском уездном суде продолжаются слушания по делу бывшего руководителя Северо-эстонской региональной больницы (PERH) Тыниса Аллика и бывшего руководителя отдела инфотехнологий больницы Марко Килка.

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Издание: в гибели пограничников в Хаапсалу виноваты спасательные жилеты

Foto: Tiit Blaat

При таинственном несчастном случае с лодкой в прошлом году в Хаапсалу погибли двое пограничников. Как утверждается, их убийцами могли стать надетые на них спасательные жилеты.

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Исследование: у каждой четвертой семьи недостаточно сбережений

Foto on illustratiivne Foto: Sven Arbet

В случае прекращения поступления доходов, прожить за счет своих сбережений в течение трех и более месяцев смогли бы 38% семей Эстонии, у 25% сбережений нет либо полностью, либо их размер составляет меньше размера расходов за один месяц, выяснилось из исследования на тему семейного бюджета и экономии, проведенного Институтом финансов Swedbank в сотрудничестве с Эстонским институтом конъюнктуры.

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СБУ обыскала инвестиционную фирму эстонского бизнесмена Хиллара Тедера

Hillar Teder Foto: Vallo Kruuser

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили восемь компаний, среди которых инвестиционная компания эстонского бизнесмена Хиллара Тедера Dragon Capital, которые использовали запрещенное шпионское программное обеспечение (ПО) российского производства.

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Корабль ВМФ России затонул после столкновения у берегов Турции

Liman Foto: MURAD SEZER, REUTERS

Исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" затонуло после столкновения с сухогрузом у берегов Турции. Члены экипажа не пострадали.

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ЭКСПЕРИМЕНТ: Насколько точны весы в магазинах?

Rivo Veski

В редакцию обратился клиент кейлаского магазина Selver и рассказал, что, если взвесить приобретенные там товары дома еще раз, то можно заметить разницу в 60 грамм, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Навального госпитализировали после нападения с зеленкой в Москве

Foto Twitter

Оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован после нападения в центре Москвы, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

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СУПЕР! Анетт Контавейт победила шестую ракетку мира!

Switzerland Tennis WTA Foto: Peter Klaunzer, AP

Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 73) превосходно выступает на теннисном турнире в Штутгарте. В 1/8 финала 21-летняя теннисистка победила шестую ракетку мира Гарбин Мугуруса (Испания) — 2:6, 7:6, 6:1. Прямую трансляцию поединка вело Delfi TV.

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