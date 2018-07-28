ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жара, жара и еще раз жара! А также "невероятные помойные приключения" журналистки Delfi

Во многих странах можно было увидеть "кровавую Луну" — уникальное лунное затмение, которое было самым продолжительным в XXI веке. После восхода Луна стала красно-бурого цвета. Полное затмение длилось целый час и 43 минуты.

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ВИДЕО DELFI | Пружины жесткие, завтрак вкусный: Delfi побывал в президентской "резиденции" в Нарве

Этой осенью впервые в истории Эстонской Республики президент страны целый месяц проживет и проработает не только в своей столичной резиденции, но и в Нарве. Визит, впрочем, разбит на 3 периода: 2 недели в конце августа-начале сентября, и по 1 неделе в октябре и ноябре. Но, помимо самого факта такого визита, многих удивило еще и место, выбранное канцелярией президента для жилья. Это крошечный гостевой дом под названием ”Электра”, находящийся в центре города. По заданию двух редакций я отправился туда, чтобы почувствовать себя в роли важного гостя.

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СМИ: Кобзон в коме

Jossif Kobzon Foto: Iliya Pitalev, Sputnik

Советский и российский певец, народный артист СССР и депутат Иосиф Кобзон впал в кому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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В Сетумаа водитель вылетел в кювет и скончался. Возмножно, причина — жара

Politsei

В Сетумаа водитель вылетел в кювет и скончался. Возмножно, причина - жара. Водитель не был пристегнут.

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Когда же полетим напрямую из Таллинна в Минск? Как жителям Эстонии попасть без визы в Беларусь

Фото: сайт informator.news

24 июля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ об увеличении до 30 дней срока безвизового пребывания иностранцев в стране. На кого распространяется данная льгота и могут ли ею воспользоваться жители Эстонии, в интервью Delfi рассказал первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Эстонской Республике Александр Татаркин.

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ОНЛАЙН-КАМЕРЫ ПОГОДЫ: "И Африка мне не нужна!" Смотрите, как "жарятся" эстоноземельцы в разных городах

Иллюстративное фото. Foto: MAVRIXONLINE.COM/FAMEFLYNET

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Вейко Мярка о спектакле “Костя и великан”: самая сильная сторона постановки — это раскрытие Пятса не как политика или жертвы политики, а как человека

Kostja ja hiiglane proov Foto: Mats Õun

“То, что пьесу об единственном эстонском диктаторе выносит на суд публики постановщик из России, интересно. Но самое интересное то, что если не знать об этом, не останется сомнений, что мы имеем дело с эстонцем. Настолько адекватная и эстонская атмосфера у пьесы”, — пишет критик Вейко Мярка.

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"В Эстонию за деньгами не едут": украинский легионер Дебелко об эстонском чемпионате и "Левадии"