28.07.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жара, жара и еще раз жара! А также "невероятные помойные приключения" журналистки Delfi

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Иллюстративное фото. Foto: Ago Tammik

Итак, подведем итоги очередного, пожалуй, чересчур теплого денька.

Умер писатель Владимир Войнович

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Советский и российский писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни. Он умер от сердечного приступа. О его смерти сообщили в социальных сетях сразу несколько родственников и друзей.
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Солнце, может хватит уже?! В субботу — до 32 градусов жары. О воскресной температуре лучше промолчать

Иллюстративное фото. Foto: Tiit Blaat

Защищайте себя от жары и солнца. Читайте прогноз от pogoda.ee.
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ФОТО И ВИДЕО: "Ох, красота-то какая! Лепота!" Кровавая луна над Эстонией глазами читателей Delfi

Во многих странах можно было увидеть "кровавую Луну" — уникальное лунное затмение, которое было самым продолжительным в XXI веке. После восхода Луна стала красно-бурого цвета. Полное затмение длилось целый час и 43 минуты.
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ВИДЕО DELFI | Пружины жесткие, завтрак вкусный: Delfi побывал в президентской "резиденции" в Нарве

Этой осенью впервые в истории Эстонской Республики президент страны целый месяц проживет и проработает не только в своей столичной резиденции, но и в Нарве. Визит, впрочем, разбит на 3 периода: 2 недели в конце августа-начале сентября, и по 1 неделе в октябре и ноябре. Но, помимо самого факта такого визита, многих удивило еще и место, выбранное канцелярией президента для жилья. Это крошечный гостевой дом под названием ”Электра”, находящийся в центре города. По заданию двух редакций я отправился туда, чтобы почувствовать себя в роли важного гостя.
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В Сетумаа водитель вылетел в кювет и скончался. Возмножно, причина - жара. Водитель не был пристегнут.
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Когда же полетим напрямую из Таллинна в Минск? Как жителям Эстонии попасть без визы в Беларусь

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Иллюстративное фото. Foto: MAVRIXONLINE.COM/FAMEFLYNET

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Вейко Мярка о спектакле “Костя и великан”: самая сильная сторона постановки — это раскрытие Пятса не как политика или жертвы политики, а как человека

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“То, что пьесу об единственном эстонском диктаторе выносит на суд публики постановщик из России, интересно. Но самое интересное то, что если не знать об этом, не останется сомнений, что мы имеем дело с эстонцем. Настолько адекватная и эстонская атмосфера у пьесы”, — пишет критик Вейко Мярка.
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"В Эстонию за деньгами не едут": украинский легионер Дебелко об эстонском чемпионате и "Левадии"

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