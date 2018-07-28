ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жара, жара и еще раз жара! А также "невероятные помойные приключения" журналистки Delfi

Советский и российский писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни. Он умер от сердечного приступа. О его смерти сообщили в социальных сетях сразу несколько родственников и друзей. Loe edasi...
Солнце, может хватит уже?! В субботу — до 32 градусов жары. О воскресной температуре лучше промолчать
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ФОТО И ВИДЕО: "Ох, красота-то какая! Лепота!" Кровавая луна над Эстонией глазами читателей Delfi
Во многих странах можно было увидеть "кровавую Луну" — уникальное лунное затмение, которое было самым продолжительным в XXI веке. После восхода Луна стала красно-бурого цвета. Полное затмение длилось целый час и 43 минуты. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI | Пружины жесткие, завтрак вкусный: Delfi побывал в президентской "резиденции" в Нарве
Этой осенью впервые в истории Эстонской Республики президент страны целый месяц проживет и проработает не только в своей столичной резиденции, но и в Нарве. Визит, впрочем, разбит на 3 периода: 2 недели в конце августа-начале сентября, и по 1 неделе в октябре и ноябре. Но, помимо самого факта такого визита, многих удивило еще и место, выбранное канцелярией президента для жилья. Это крошечный гостевой дом под названием ”Электра”, находящийся в центре города. По заданию двух редакций я отправился туда, чтобы почувствовать себя в роли важного гостя. Loe edasi...
В Сетумаа водитель вылетел в кювет и скончался. Возмножно, причина — жара
В Сетумаа водитель вылетел в кювет и скончался. Возмножно, причина - жара. Водитель не был пристегнут. Loe edasi...
Когда же полетим напрямую из Таллинна в Минск? Как жителям Эстонии попасть без визы в Беларусь
24 июля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ об увеличении до 30 дней срока безвизового пребывания иностранцев в стране. На кого распространяется данная льгота и могут ли ею воспользоваться жители Эстонии, в интервью Delfi рассказал первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Эстонской Республике Александр Татаркин. Loe edasi...
ОНЛАЙН-КАМЕРЫ ПОГОДЫ: "И Африка мне не нужна!" Смотрите, как "жарятся" эстоноземельцы в разных городах
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Вейко Мярка о спектакле “Костя и великан”: самая сильная сторона постановки — это раскрытие Пятса не как политика или жертвы политики, а как человека
“То, что пьесу об единственном эстонском диктаторе выносит на суд публики постановщик из России, интересно. Но самое интересное то, что если не знать об этом, не останется сомнений, что мы имеем дело с эстонцем. Настолько адекватная и эстонская атмосфера у пьесы”, — пишет критик Вейко Мярка. Loe edasi...
"В Эстонию за деньгами не едут": украинский легионер Дебелко об эстонском чемпионате и "Левадии"
"Легионеры сюда за деньгами не едут, в Эстонии много не заработаешь. Но зато получаешь игровую практику", — говорит украинец Роман Дебелко (24), который выступает за столичную "Левадию" с февраля 2018 года. Здесь он уже успел забить 21 мяч в 24 встречах и попасть в тройку лучших бомбардиров первенства. В интервью порталу Rus.Delfi нападающий рассказал о перспективах в эстонском чемпионате и своей жизни в Таллинне, раскрыв закулисье футбольного клуба "Левадия". Loe edasi...
Готовьтесь к светопреставлению! К вечеру всю Эстонию накроет грозой
Метеорологи дали грозовое предупреждение по Эстонии. Loe edasi...
В Вильяндиское озеро забежал двухлетний ребенок, мама которого ушла в кафе
В пятницу оставленный без присмотра двухлетний ребенок забежал в воду на пляже у Вильяндиского озера. Loe edasi...
Российский сценарист Олег Лоевский — о спектакле “Костя и Великан”: хочу, чтобы его увидели в России
С 25 июля по 5 августа 2018 года в театральном зале бывшей котельной в поселке Виннисту демонстрируют спектакль “Костя и Великан”, рассказывающий о трагической судьбе первого президента Эстонской республики Константина Пятса. В качестве постановщика был приглашен известный российский театральный режиссер Александр Огарев. Известный российский сценарист Олег Лоевский поделился с порталом Delfi своими впечатлениями от увиденного. Loe edasi...