ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жара, детали смерти эстонских туристов в Одессе и последствия встречи Путина и Трампа

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки не закончилась прорывными заявлениями и прошла на фоне обвинений в российском вмешательстве в американские выборы, однако оба лидера выглядели крайне довольными. Что их обрадовало?

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На пути в Хельсинки самолеты Путина нарушили воздушное пространство Эстонии

AP

Вчера в районе острова Вайндлоо российские самолеты A319 и ИЛ-96 нарушили воздушное пространство Эстонии.

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"Не хочу обидеть господина президента": главное из интервью Путина после саммита

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

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Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки дал интервью американскому телеканалу Fox News, ответив на вопросы о 12 сотрудниках ГРУ, заподозренных во вмешательстве в американские выборы, о Крыме, Сирии, новых российских ракетах и о себе самом.

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В номере умерших в Одессе эстонцев обнаружили бутылки, пакетик с белым веществом, трубочки из купюр и виагру

Viljandi meestele saatuslikuks kujunenud õhtu kogus tuure Odessa uhkeimas ööklubis Itaka. Foto: Alexander Gimanov

Близкие находившегося на отдыхе молодого человека позвонили ему, но услышали в трубке голос украинского полицейского, который сообщил, что двое мужчин из Вильянди найдены в отеле мертвыми, а третий еще жив, пишет Eesti Päevaleht.

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Украинская полиция не исключает умышленного убийства эстонских туристов в Одессе

Odessa Ukraina, hukkunud Viljandi mehed Foto: Alexander Gimanov

На прошедших выходных в Одессе в номере одного из отелей были обнаружены тела двух граждан Эстонии в возрасте 29 и 30 лет. Вероятной причиной смерти эстонцев называют передозировку наркотиками.

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ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Полные пляжи и плавящийся асфальт: в Эстонию пришла настоящая жара!

Suvitajad Anne kanali ääres Foto: Ekspress Meedia

Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая. Согласно прогнозам, сегодня воздух прогреется до 31 градуса.

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