17.07.2018, 21:41

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жара, детали смерти эстонских туристов в Одессе и последствия встречи Путина и Трампа


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Soe ilm
Soe ilmFoto: Anni Õnneleid

Украинская полиция не исключает умышленного убийства эстонских туристов в Одессе. Как прошла встреча Трампа и Путина? На пути в Хельсинки самолеты Путина нарушили воздушное пространство Эстонии. Тем временем в Эстонию пришла настоящая жара!

Опекун осужденного за убийство пациента психбольницы просит YouTube удалить его видеорепортажи

Kaader videost

Видео находящегося в отделении принудительного лечения психиатрической клиники Вильяндиской больницы Ямеяла убийцы двух человек Владимира Ярикова в YouTube по-прежнему доступны для просмотра всему миру, пишет Eesti Päevaleht.
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"Четыре часа назад все изменилось". Как прошла встреча Трампа и Путина

Donald Trump Foto: SPUTNIK, REUTERS

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки не закончилась прорывными заявлениями и прошла на фоне обвинений в российском вмешательстве в американские выборы, однако оба лидера выглядели крайне довольными. Что их обрадовало?
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На пути в Хельсинки самолеты Путина нарушили воздушное пространство Эстонии

AP

Вчера в районе острова Вайндлоо российские самолеты A319 и ИЛ-96 нарушили воздушное пространство Эстонии.
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"Не хочу обидеть господина президента": главное из интервью Путина после саммита

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

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Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки дал интервью американскому телеканалу Fox News, ответив на вопросы о 12 сотрудниках ГРУ, заподозренных во вмешательстве в американские выборы, о Крыме, Сирии, новых российских ракетах и о себе самом.
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В номере умерших в Одессе эстонцев обнаружили бутылки, пакетик с белым веществом, трубочки из купюр и виагру

Viljandi meestele saatuslikuks kujunenud õhtu kogus tuure Odessa uhkeimas ööklubis Itaka. Foto: Alexander Gimanov

Близкие находившегося на отдыхе молодого человека позвонили ему, но услышали в трубке голос украинского полицейского, который сообщил, что двое мужчин из Вильянди найдены в отеле мертвыми, а третий еще жив, пишет Eesti Päevaleht.
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Украинская полиция не исключает умышленного убийства эстонских туристов в Одессе

Odessa Ukraina, hukkunud Viljandi mehed Foto: Alexander Gimanov

На прошедших выходных в Одессе в номере одного из отелей были обнаружены тела двух граждан Эстонии в возрасте 29 и 30 лет. Вероятной причиной смерти эстонцев называют передозировку наркотиками.
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ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Полные пляжи и плавящийся асфальт: в Эстонию пришла настоящая жара!

Suvitajad Anne kanali ääres Foto: Ekspress Meedia

Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая. Согласно прогнозам, сегодня воздух прогреется до 31 градуса.
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ФОТО и ВИДЕО: В Старом порту из воды вытащили остов корабля XIX века

В ночь на воскресенье в Старом порту Таллинна из воды был поднят остов корабля XIX века. Подготовительные работы велись в общей сложности три недели.
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ФОТО: Под палящим солнцем и на раскаленном асфальте: в центре Тарту на улице оставили пакет с котенком

Фото носит иллюстративный характер Pixabay

На выходных в центре Тарту кто-то оставил пакет, в котором находился двухмесячный котенок.
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Президенты в отпуск не ходят: они просто берут паузу

Meevõtt presidendilossi aias. Foto: Madis Veltman

В прошлом году по инициативе президента Керсти Кальюлайд была принята поправка к закону, упраздняющая 35-дневный отпуск для президентов. Несмотря на это, на начавшейся неделе Кальюлайд решила сделать паузу и провести время с семьей.
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В домогательствах виновен: Игорю Мангу назначен штраф в размере 96 евро

Igor Mang Foto: Sven Arbet

Полиция назначила астрологу Игорю Мангу за домогательства наказание в виде штрафа в размере 96 евро.
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ФОТО: У посольства РФ в Таллинне прошла акция в память о крушении малайзийского Боинга под Донецком

Andres Putting

Сегодня Свободная партия провела перед зданием посольства РФ в Таллинне мероприятие в память о крушении малазийского "Боинга" MH17, которое произошло 17 июля 2014 года.
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Не прошло и пары дней, а уже установлен новый температурный рекорд этого лета

Suvi rannas Foto: Anni Õnneleid

Согласно данным метеослужбы, сегодня во второй половине дня в Ляэне-Нигула был зафиксирован новый температурный рекорд этого лета — 32,4 градуса.
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В среду в Нарве стартует крупнейший в Ида-Вирумаа музыкальный фестиваль, на который Министерство культуры недодало денег

Foto: Roman Vikulov, Delfi

18-21 июля в Нарве впервые пройдет масштабный фестиваль Baltic Sun, который его организатор, известный эстонский музыкант с нарвскими корнями Олег Писаренко, надеется сделать традиционным. Олег говорит, что билеты продаются лучше, чем он предполагал, но большой проект, итоговый бюджет которого может достигнуть полумиллиона евро, сопряжен с большим финансовым риском, который усугубляется тем, что от государства организаторы получили гораздо меньше, чем было обещано.
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ФОТО │ Роскошь в Кадриорге: бывшая квартира выдающегося дирижера Эри Класа

Фото: Domus Kinnisvara

Шикарная светлая квартира с высокими потолками и богатой обстановкой расположена на границе Старого города в доме, являющемся памятником архитектуры. Стиль постройки относится к рижскому модерну (югендстилю). В свое время здесь проживал известный эстонский и советский дирижер, музыкант, педагог и сценарист Эри Клас. Атмосфера творчества отражена в обстановке и хорошо передает стиль жизни бывшего владельца.
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Сколько получили французы за победу на ЧМ-2018?

Мбаппе, 19 лет, лучший молодой игрок ЧМ Sportimage/PA Images

Международная федерация футбола (ФИФА) заплатит Федерации футбола Франции за победу на чемпионате мира 38 миллионов долларов.
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