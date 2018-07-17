ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жара, детали смерти эстонских туристов в Одессе и последствия встречи Путина и Трампа

Украинская полиция не исключает умышленного убийства эстонских туристов в Одессе. Как прошла встреча Трампа и Путина? На пути в Хельсинки самолеты Путина нарушили воздушное пространство Эстонии. Тем временем в Эстонию пришла настоящая жара!
Опекун осужденного за убийство пациента психбольницы просит YouTube удалить его видеорепортажи
Видео находящегося в отделении принудительного лечения психиатрической клиники Вильяндиской больницы Ямеяла убийцы двух человек Владимира Ярикова в YouTube по-прежнему доступны для просмотра всему миру, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
"Четыре часа назад все изменилось". Как прошла встреча Трампа и Путина
Президент РоссииВладимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки дал интервью американскому телеканалу Fox News, ответив на вопросы о 12 сотрудниках ГРУ, заподозренных во вмешательстве в американские выборы, о Крыме, Сирии, новых российских ракетах и о себе самом. Loe edasi…
В номере умерших в Одессе эстонцев обнаружили бутылки, пакетик с белым веществом, трубочки из купюр и виагру
Близкие находившегося на отдыхе молодого человека позвонили ему, но услышали в трубке голос украинского полицейского, который сообщил, что двое мужчин из Вильянди найдены в отеле мертвыми, а третий еще жив, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
Украинская полиция не исключает умышленного убийства эстонских туристов в Одессе
На прошедших выходных в Одессе в номере одного из отелей были обнаружены тела двух граждан Эстонии в возрасте 29 и 30 лет. Вероятной причиной смерти эстонцев называют передозировку наркотиками. Loe edasi…
ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | Полные пляжи и плавящийся асфальт: в Эстонию пришла настоящая жара!
Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая. Согласно прогнозам, сегодня воздух прогреется до 31 градуса. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО: В Старом порту из воды вытащили остов корабля XIX века
В ночь на воскресенье в Старом порту Таллинна из воды был поднят остов корабля XIX века. Подготовительные работы велись в общей сложности три недели. Loe edasi…
ФОТО: Под палящим солнцем и на раскаленном асфальте: в центре Тарту на улице оставили пакет с котенком
На выходных в центре Тарту кто-то оставил пакет, в котором находился двухмесячный котенок. Loe edasi…
Президенты в отпуск не ходят: они просто берут паузу
В прошлом году по инициативе президента Керсти Кальюлайд была принята поправка к закону, упраздняющая 35-дневный отпуск для президентов. Несмотря на это, на начавшейся неделе Кальюлайд решила сделать паузу и провести время с семьей. Loe edasi…
В домогательствах виновен: Игорю Мангу назначен штраф в размере 96 евро
Полиция назначила астрологу Игорю Мангу за домогательства наказание в виде штрафа в размере 96 евро. Loe edasi…
ФОТО: У посольства РФ в Таллинне прошла акция в память о крушении малайзийского Боинга под Донецком
Сегодня Свободная партия провела перед зданием посольства РФ в Таллинне мероприятие в память о крушении малазийского "Боинга" MH17, которое произошло 17 июля 2014 года. Loe edasi…
Не прошло и пары дней, а уже установлен новый температурный рекорд этого лета
Согласно данным метеослужбы, сегодня во второй половине дня в Ляэне-Нигула был зафиксирован новый температурный рекорд этого лета — 32,4 градуса. Loe edasi…
В среду в Нарве стартует крупнейший в Ида-Вирумаа музыкальный фестиваль, на который Министерство культуры недодало денег
18-21 июля в Нарве впервые пройдет масштабный фестиваль BalticSun, который его организатор, известный эстонский музыкант с нарвскими корнями Олег Писаренко, надеется сделать традиционным. Олег говорит, что билеты продаются лучше, чем он предполагал, но большой проект, итоговый бюджет которого может достигнуть полумиллиона евро, сопряжен с большим финансовым риском, который усугубляется тем, что от государства организаторы получили гораздо меньше, чем было обещано. Loe edasi…
ФОТО │ Роскошь в Кадриорге: бывшая квартира выдающегося дирижера Эри Класа
Шикарная светлая квартира с высокими потолками и богатой обстановкой расположена на границе Старого города в доме, являющемся памятником архитектуры. Стиль постройки относится к рижскому модерну (югендстилю). В свое время здесь проживал известный эстонский и советский дирижер, музыкант, педагог и сценарист Эри Клас. Атмосфера творчества отражена в обстановке и хорошо передает стиль жизни бывшего владельца. Loe edasi…
Сколько получили французы за победу на ЧМ-2018?
Международная федерация футбола (ФИФА) заплатит Федерации футбола Франции за победу на чемпионате мира 38 миллионов долларов. Loe edasi…