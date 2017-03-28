ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жалобы на систему оценки трудоспособности и противостояние пункту обмена шприцев в Копли

Оценка трудоспособности по новой системе уже привела к первым обращениям в суд — читайте историю признанной трудоспособной женщины, страдающей от тревожного невроза. Тем временем жители Копли взбунтовались против пункта обмена шприцев. Не пропустите также интервью Delfi с телеведущей Ларисой Вербицкой!

"Справляйся как можешь?" Оценка трудоспособности по новой системе уже привела к первым обращениям в суд

Tõnu Leetberg põeb süvenevat silmahaigust, kuid töötukassa leiab, et tema töövõime pole vähenenud. Rauno Volmar

Проживающий в Пыхья-Таллинне 57-летний Тыну Леэтберг с 2010 года являлся пенсионером по нетрудоспособности. В 2015 году Департамент социального страхования признал его стабильно нетрудоспособным. Прогрессирующее заболевание глаз настолько повлияло на его зрение, что однажды он может просто ослепнуть, пишет Eesti Päevaleht.

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В Литве убита семья из четырех человек, подозреваемый задержан

Вечером 27 марта поступило сообщение о том, что в деревне Гайженай (Каунасский район) обнаружены четыре трупа с огнестрельными ранениями: мужчины (1967 г.р.), его супруги (1968 г.р.), его матери (1942 г.р.) и его брата (1979 г.р.). На месте происшествия обнаружили и раненого отца (1936 г.р.) мужчины, пожилой человек находится в шоковом состоянии, его увезли в больницу.

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Издание: Сависаар отказывается предоставлять финансовой инспекции данные о своей репутации

Veebruaris 2015 toimus Ühistupanga asutajate esimene koosolek. Tallinna linna nimel kirjutas liikmelepingule alla linnapea Edgar Savisaar. Nüüd on ta iroonilisel kombel takistuseks pangalitsentsi saamisele. Eero Vabamägi

Вряд ли в 2014 году Эдгар Сависаар, выступая с идеей о создании Eesti Ühistupank (Эстонского Кооперативного банка), мог подумать о том, что три года спустя он сам послужит препятствием на пути к его открытию, пишет Eesti Päevaleht.

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Телеведущая Лариса Вербицкая: сегодня главное на телевидении — продюсер и деньги

Larissa Verbitskaja Foto: Priit Simson

В понедельник звезда российского телевидения Лариса Вербицкая встретилась с жителями Таллинна на мероприятии, организованном клубом ”Импрессум”. 27 лет она говорила “Доброе утро” телезрителям Первого канала, ее знают миллионы зрителей. В интервью Delfi телеведущая рассказала, почему больше не выходит в эфир, ответила на наши вопросы о “феномене Дианы Шурыгиной” и цензуре на российских федеральных каналах.

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В субботу перестанут действовать тысячи сертификатов mobiil-ID

Äriregister Foto: Eero Vabamägi

Согласно решению Департамента полиции и погранохраны, 1 апреля в связи с переходом на новое, более защищенное решение утратят силу несколько тысяч сертификатов mobiil-ID, которые связаны с телефонными SIM-картами. По данным SK ID Solutions, на сегодня сертификаты mobiil-ID еще не обновлены у более чем 4000 пользователей.

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Газета: торговцы обувью балансируют на грани между убытками и прибылью

Baltika müügi- ja turundusdirektor Kristel Sooaru ütleb, et jalatsiturg on erakordselt keeruline ja brändikeskne. Foto: Rauno Volmar

Межсезонье могло бы принести торговцам обувью хорошую прибыль, но уже несколько лет подряд теплая зима вносит свои коррективы, пишет Eesti Päevaleht.

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Страдающая от тревожного невроза женщина: обвинения со стороны чиновников в обмане оскорбительны

Merlin Moondu ei taha oma vanale töökohale tagasi minna. Ta teab, et põleb seal peagi jälle läbi. Priit Simson

Недавно Касса по безработице среди прочих признала полностью трудоспособной бывшую пенсионерку по нетрудоспособности Мерлин Моонду, у которой ранее были диагностированы тревожный невроз и глубокая депрессия, пишет Eesti Päevaleht.

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Жители Копли взбунтовались против пункта обмена шприцев: на Тоомпеа пусть ставят свой ларек!

фото иллюстративное Foto: sl-time

В Facebook распространялась информация о том, что в Таллинне в районе Пыхья-Таллинн на улице Ситси в помещении бывшего магазина стройматериалов планируется открыть пункт обмена шприцев. Жители соседних домов (и, как утверждают активисты, даже прохожие) категорически против и намерены в четверг собраться и обсудить ситуацию.

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ФОТО: Полиция ищет мужчину, укравшего крупную сумму с чужой кредитки

Foto: PPA

Полиция пытается установить личность изображенного на фото мужчины, который подозревается в причинении крупного ущерба владельцу кредитной карты.

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Бизнесу Хиллара Тедера на Украине угрожает бойкот

Hillar Teder Foto: Vallo Kruuser

Украинская молодежная националистическая организация С14 выступила с заявлением о намерении блокировать российский бизнес в Украине, который непосредственно финансирует терроризм, передает информационное агенство "Українські Новини".

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Читатель: страховая фирма требует за возмещение ущерба завышенную сумму

Foto: Delfi kollaaž

К Delfi обратилась Евгения, удивленная поведением страховой фирмы If Kindlustus. Она недоумевает, почему фирма прислала требование о возмещении ущерба спустя три года и при этом, по ее мнению, завысив цену.

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