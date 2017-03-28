ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Жалобы на систему оценки трудоспособности и противостояние пункту обмена шприцев в Копли

Оценка трудоспособности по новой системе уже привела к первым обращениям в суд — читайте историю признанной трудоспособной женщины, страдающей от тревожного невроза. Тем временем жители Копли взбунтовались против пункта обмена шприцев. Не пропустите также интервью Delfi с телеведущей Ларисой Вербицкой!
"Справляйся как можешь?" Оценка трудоспособности по новой системе уже привела к первым обращениям в суд
Проживающий в Пыхья-Таллинне 57-летний Тыну Леэтберг с 2010 года являлся пенсионером по нетрудоспособности. В 2015 году Департамент социального страхования признал его стабильно нетрудоспособным. Прогрессирующее заболевание глаз настолько повлияло на его зрение, что однажды он может просто ослепнуть, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
В Литве убита семья из четырех человек, подозреваемый задержан
Вечером 27 марта поступило сообщение о том, что в деревне Гайженай (Каунасский район) обнаружены четыре трупа с огнестрельными ранениями: мужчины (1967 г.р.), его супруги (1968 г.р.), его матери (1942 г.р.) и его брата (1979 г.р.). На месте происшествия обнаружили и раненого отца (1936 г.р.) мужчины, пожилой человек находится в шоковом состоянии, его увезли в больницу.
Loe edasi...
Издание: Сависаар отказывается предоставлять финансовой инспекции данные о своей репутации
Вряд ли в 2014 году Эдгар Сависаар, выступая с идеей о создании Eesti Ühistupank (Эстонского Кооперативного банка), мог подумать о том, что три года спустя он сам послужит препятствием на пути к его открытию, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Телеведущая Лариса Вербицкая: сегодня главное на телевидении — продюсер и деньги
В понедельник звезда российского телевидения Лариса Вербицкая встретилась с жителями Таллинна на мероприятии, организованном клубом ”Импрессум”. 27 лет она говорила “Доброе утро” телезрителям Первого канала, ее знают миллионы зрителей. В интервью Delfi телеведущая рассказала, почему больше не выходит в эфир, ответила на наши вопросы о “феномене Дианы Шурыгиной” и цензуре на российских федеральных каналах.
Loe edasi...
В субботу перестанут действовать тысячи сертификатов mobiil-ID
Согласно решению Департамента полиции и погранохраны, 1 апреля в связи с переходом на новое, более защищенное решение утратят силу несколько тысяч сертификатов mobiil-ID, которые связаны с телефонными SIM-картами. По данным SK ID Solutions, на сегодня сертификаты mobiil-ID еще не обновлены у более чем 4000 пользователей.
Loe edasi...
Газета: торговцы обувью балансируют на грани между убытками и прибылью
Межсезонье могло бы принести торговцам обувью хорошую прибыль, но уже несколько лет подряд теплая зима вносит свои коррективы, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Страдающая от тревожного невроза женщина: обвинения со стороны чиновников в обмане оскорбительны
Недавно Касса по безработице среди прочих признала полностью трудоспособной бывшую пенсионерку по нетрудоспособности Мерлин Моонду, у которой ранее были диагностированы тревожный невроз и глубокая депрессия, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Жители Копли взбунтовались против пункта обмена шприцев: на Тоомпеа пусть ставят свой ларек!
В Facebook распространялась информация о том, что в Таллинне в районе Пыхья-Таллинн на улице Ситси в помещении бывшего магазина стройматериалов планируется открыть пункт обмена шприцев. Жители соседних домов (и, как утверждают активисты, даже прохожие) категорически против и намерены в четверг собраться и обсудить ситуацию.
Loe edasi...
ФОТО: Полиция ищет мужчину, укравшего крупную сумму с чужой кредитки
Полиция пытается установить личность изображенного на фото мужчины, который подозревается в причинении крупного ущерба владельцу кредитной карты.
Loe edasi...
Бизнесу Хиллара Тедера на Украине угрожает бойкот
Украинская молодежная националистическая организация С14 выступила с заявлением о намерении блокировать российский бизнес в Украине, который непосредственно финансирует терроризм, передает информационное агенство "Українські Новини".
Loe edasi...
Читатель: страховая фирма требует за возмещение ущерба завышенную сумму
К Delfi обратилась Евгения, удивленная поведением страховой фирмы If Kindlustus. Она недоумевает, почему фирма прислала требование о возмещении ущерба спустя три года и при этом, по ее мнению, завысив цену.
Loe edasi...