ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Землетрясение в Западной Эстонии, разгар сезона гриппа и интервью с победительницей Eesti Laul

По данным института сейсмологии Хельсинкского университета, в ночь на воскресенье, 4 марта, в 3:21 в Ляэнемаа к югу от Таэбла произошло землетрясение магнитудой 2 по шкале Рихтера. Департамент здоровья сообщил, что на прошлой неделе с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей к врачам обратилось 6620 человек. А Delfi поговорил с победительницей конкурса Eesti Laul Элиной Нечаевой, которая представит Эстонию на “Евровидении-2018”, и узнал, о чем поет певица, собирается ли она менять номер и не боится ли, что оперу не примут в Европе. Об этом и о других новостях дня читайте в нашей воскресной подборке.

В Западной Эстонии слышался непонятный шум, дрожали дома — по данным сейсмологов, это было землетрясение

Foto: Kuvatõmmis

Жители Западной Эстонии в группе Хаапсалу и Ляэнемаа в Facebook говорят о слышавшемся сегодня ночью непонятном шуме и дрожании домов. По данным института сейсмологии Хельсинкского университета, это было землетрясение.

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Сезон гриппа в разгаре. В Эстонии умерло 23 человека — читайте, где самая высокая заболеваемость

Foto: Scanpix

Департамент здоровья сообщает, что на прошлой неделе с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей к врачам обратилось 6620 человек, из них чуть больше 42% были дети, пишет Delfi Kasulik. Общее количество заболевших оставалось стабильным по сравнению с предыдущей неделей, которую департамент назвал пиком сезона.

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Элина Нечаева: мне хочется верить, что эта песня объединила весь наш народ, несмотря на язык и национальность

Eesti Laul 2018 Elina Netšajeva Foto: Andres Putting

В субботу, 3 марта, в Эстонии завершился конкурс Eesti Laul, победителем которого стала Элина Нечаева. Именно она представит Эстонию на “Евровидении-2018” в Лиссабоне. Delfi поговорил с Нечаевой и узнал, о чем поет певица, собирается ли она менять номер и не боится ли, что оперу не примут в Европе.

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ФОТО: Ночью в Таллинне Volkswagen врезался в стену дома, водитель скрылся

Tallinnas paiskus auto vastu majaseina Foto: Taavi Sepp

В Таллинне на Тартуском шоссе в ночь на воскресенье автомобиль врезался в стену дома, совершивший ДТП водитель скрылся с места происшествия. Расположенному в здании магазину компьютерной техники Laptopid.ee авария причинила ощутимый ущерб.

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Опасные животные: домашние питомцы могут наградить хозяина кучей разных заболеваний

Pilt on illustreeriv Foto: Sven Arbet

Домашние животные имеются почти у каждого жителя Эстонии. Собаки, кошки, кролики, черепашки — список почти бесконечный. Но мало кто думает о том, чем могут наградить своего владельца четвероногие члены семьи. Кто и чем именно опасен и как уберечься от беды — выясняла ”МК-Эстония”.

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Ксения Балта прошла в финал чемпионата мира, но осталась без медали

Ksenija Balta Foto: Hendrik Osula

В Бирмингеме завершился чемпионат мира по легкой атлетике в закрытом помещении.

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Телерейтинг пробил дно. Олимпиада эстонцам не интересна?

OAR vs USA Foto: BRIAN SNYDER, REUTERS

Завершившаяся неделю назад Олимпиада-2018 не вызвала интереса у эстонских телезрителей. Рейтинги телевизионных трансляций были на этот раз очень низкие, сообщает Eesti Päevaleht, ссылаясь на данные исследования социологической фирмы Emor.

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"Это за Жириновского": неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре Москвы

Ksenia Sobtšak Foto: Alexey Agarishev, Sputnik

Мужчина толкнул кандидата в президенты России Ксению Собчак в центре Москвы, его задержали, утверждают в пресс-службе кандидата.

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Bloomberg: Европа вынуждена закупать у России рекордные объемы газа из-за сильных морозов

Jäätunud Pirita tee Foto: Andres Putting

Евросоюзу из-за морозов приходится закупать у России рекордное количество газа. Об этом сообщило в агентство Bloomberg.

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Борис Гребенщиков попал в реанимацию с воспалением легких

Boris Grebenshikov Tallinnas Foto: Lugeja foto, Delfi

Лидер группы “Аквариум” Борис Гребенщиков находится в больнице в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ со ссылкой на окружение музыканта.

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Прогноз погоды на начало недели: потеплеет ли к Международному женскому дню?

Tulbid on naistepäevaks valmis Foto: Andres Putting

В первой половине предстоящей недели по-прежнему ожидается минусовая температура, но будет понемногу становиться теплее, и в четверг, 8 марта, столбик термометра днем приблизится к нулю.

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ФОТО: Весеннее утро в Кохтла-Ярве обещало чудесный зимний день

Hommik Kohtla-Järvel Foto: Jevgeni Kapov

Встать пораньше и встретить рассвет полезно не только тем, кому ”за”… Можно увидеть такую красоту, особенно на границе ночи и утра.

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