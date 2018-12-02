02.12.2018, 21:57

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Зажжение первой свечи Адвента и 100 самых влиятельных людей Эстонии


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Raekoja platsil süüdati advendiküünal
Raekoja platsil süüdati advendiküünalFoto: Andres Putting

Читайте, в какой стране самый дорогой и дешевый бензин, и кто вошел в топ 100 самых важных эстоноземельцев по версии Delfi и EPL. Смотрите первую серию комедийного сериала LasnaГорск и фотографии с зажжения первой свечи Адвента!

Зажгли в 2018 году: 100 самых влиятельных людей Эстонии по версии Delfi и EPL

Foto: Delfi kollaaž

На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Последний рейтинг — ТОП 100 самых влиятельных людей в Эстонии в 2018 году по версии Delfi и EPL. Смотрите, кто вошел в первую двадцатку.
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ФОТО DELFI: На Ратушной площади зажгли первую свечу адвента

Raekoja platsil süüdati advendiküünal Foto: Andres Putting

Мэр Таллинна Таави Аас и таллиннский пробст Яан Таммсалу зажгли в 14 часов первую свечу адвента на установленной на Ратушной площади елке.
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ВИДЕО | Ратас: первый день Адвента — хороший повод поразмышлять о ценностях нашего общества и о том, как растет пренебрежение к ним

Jüri Ratas Foto: Ilmar Saabas

Подводя итоги недели, премьер-министр Юри Ратас обратился к соотечественникам с призывом не идти по пути насилия и противостояния.
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ФОТО и ВИДЕО: На столичном кладбище Лийва загорелась историческая часовня

Спасательный департамент сообщает, что в воскресенье утром, в 7:38 поступил вызов на кладбище Лийва в Нымме, где произошло возгорание под крышей исторической часовни.
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Bellingcat нашла дезинформацию в версии ФСБ по керченскому кризису

Ukraina Foto: TASS

Российские пограничники применили оружие на поражение в отношении украинского артиллерийского катера "Бердянск" в нейтральных водах, а не в "территориальном море" России, как ранее утверждала Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.
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Обвиняемые в изготовлении и продаже кокаина: полиция мучала нас и угрожала

ФОТО: Eesti Ekspress

На судебном процессе в Пярну два мужчины и женщина сообщили, что полицейские манипулировали ими, пишет Eesti Ekspress.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В какой стране самый дорогой и дешевый бензин? А сколько литров можно купить на среднюю зарплату?

Foto: Argo Ingver

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Мы привыкли сравнивать, сколько стоит бензин в Эстонии по сравнению с Латвией и Финляндией. Данная интерактивная карта показывает, сколько стоит литр бензина в разных странах мира, а также сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в этой стране.
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ФОТО | Скользкая дорога одержала верх над молодым водителем: в Тарту в больницу угодила целая компания молодежи

Teelt välja sõitnud 18-aastase Audi Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

Полиция сообщает, чт ов субботу произошло два ДТП с пострадавшими.
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Отрывок из криминального романа Калле Кландорфа: Пярнуские разборки 90-х. Как молодые парни от бокса переходили к уголовщине

Kalle Klandorf Foto: Toomas Volmer

Delfi публикует отрывки из новой книги Калле Кландорфа "Наемник нашего времени", которая выйдет 7 декабря. Кландорф более двух десятилетий был сотрудником органов милиции и полиции. В основу криминального романа легли реальные события уголовной хроники конца 1980-х — начала 1990-х годов.
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Юрген Лиги пожаловался на дискриминацию

Riigikogu infotund Foto: Ilmar Saabas

На посвященной гендерному равноправию конференции Юрген Лиги (Партия реформ) заявил, что в Эстонии не нужно вводить гендерные квоты, потому что они только усилят дискриминацию.
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ВИДЕО: Во время съемки передачи раздраженный Мартин Хельме хотел наброситься на Райнера Вакра

Ekspress Meedia

Õhtuleht сообщает, что в четверг во время съемок передачи для TV3 Мартин Хельме (EKRE) настолько сильно разозлился, что набросился на Райнера Вакра (Социал-демократическая партия).
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Жеребьевка Евро-2020: Эстония сыграет с Германией и Голландией

Eesti vs Holland Foto: Hendrik Osula

В Дублине прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Сборная Эстонии попала в группу С, где ее соперниками будут Германия, Голландия, Северная Ирландия и Белоруссия.
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ФОТО. Вильнюс снова удивил: на главной площади литовской столицы установили оригинальную рождественскую елку

delfi.lt

Различные механизмы часов, 5 км гирлянд и больше 1000 рабочих часов — и вот перед нами главная рождественская елка Литвы. В этом году высота елки составила 27 м, а ширина — 50 м. В последние несколько лет главная елка Литвы привлекала к себе внимание не только местных, но и зарубежных СМИ. В этом году она покоряет своей оригинальностью и потрясающей художественной композицией, которая названа ”Время”.
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Премьера ETV+! смотрите первую серию комедийного сериала LasnaГорск

Kuvataõmmis

Алексей Григорьевич Захаров отмечает 70-летие. Когда-то давно он приехал по распределению в Эстонию работать на заводе "Двигатель", и теперь с ностальгией вспоминает прежние времена. А его дочь Анна с мужем Михкелем накрывают праздничный стол, но… что-то идет не так. Так начинается LasnaГорск — сериал о семье Захаровых-Тамм, которая живет в самом большом районе Таллинна — Ласнамяэ.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Зажжение первой свечи Адвента и 100 самых влиятельных людей Эстонии

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Читайте, в какой стране самый дорогой и дешевый бензин, и кто вошел в топ 100 самых важных эстоноземельцев по версии Delfi и EPL. Смотрите первую серию комедийного сериала LasnaГорск и фотографии с зажжения первой свечи Адвента!
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