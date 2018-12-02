ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Зажжение первой свечи Адвента и 100 самых влиятельных людей Эстонии

Подводя итоги недели, премьер-министр Юри Ратас обратился к соотечественникам с призывом не идти по пути насилия и противостояния.

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ФОТО и ВИДЕО: На столичном кладбище Лийва загорелась историческая часовня

Спасательный департамент сообщает, что в воскресенье утром, в 7:38 поступил вызов на кладбище Лийва в Нымме, где произошло возгорание под крышей исторической часовни.

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Bellingcat нашла дезинформацию в версии ФСБ по керченскому кризису

Ukraina Foto: TASS

Российские пограничники применили оружие на поражение в отношении украинского артиллерийского катера "Бердянск" в нейтральных водах, а не в "территориальном море" России, как ранее утверждала Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

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Обвиняемые в изготовлении и продаже кокаина: полиция мучала нас и угрожала

ФОТО: Eesti Ekspress

На судебном процессе в Пярну два мужчины и женщина сообщили, что полицейские манипулировали ими, пишет Eesti Ekspress.

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В какой стране самый дорогой и дешевый бензин? А сколько литров можно купить на среднюю зарплату?

Foto: Argo Ingver

ТОП 13 вещей, из-за которых в доме нет уюта и вечный беспорядок Нумерология: как число дома влияет на вашу жизнь Обвиняемые в изготовлении и продаже кокаина: полиция мучала нас и угрожала

Мы привыкли сравнивать, сколько стоит бензин в Эстонии по сравнению с Латвией и Финляндией. Данная интерактивная карта показывает, сколько стоит литр бензина в разных странах мира, а также сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в этой стране.

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ФОТО | Скользкая дорога одержала верх над молодым водителем: в Тарту в больницу угодила целая компания молодежи

Teelt välja sõitnud 18-aastase Audi Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

Полиция сообщает, чт ов субботу произошло два ДТП с пострадавшими.

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Отрывок из криминального романа Калле Кландорфа: Пярнуские разборки 90-х. Как молодые парни от бокса переходили к уголовщине

Kalle Klandorf Foto: Toomas Volmer

Delfi публикует отрывки из новой книги Калле Кландорфа "Наемник нашего времени", которая выйдет 7 декабря. Кландорф более двух десятилетий был сотрудником органов милиции и полиции. В основу криминального романа легли реальные события уголовной хроники конца 1980-х — начала 1990-х годов.

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Юрген Лиги пожаловался на дискриминацию

На посвященной гендерному равноправию конференции Юрген Лиги (Партия реформ) заявил, что в Эстонии не нужно вводить гендерные квоты, потому что они только усилят дискриминацию.

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ВИДЕО: Во время съемки передачи раздраженный Мартин Хельме хотел наброситься на Райнера Вакра