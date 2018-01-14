ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Заявление Сависаара о Путине, ПБК-зомби и ужесточение требований в отношении должников

Сегодня Эдгар Сависаар сообщил, что, если бы был гражданином России, то на выборах президента РФ в марте проголосовал бы за Владимира Путина. Большой резонанс вызвала и новость о том, что на прошлой неделе вступили в силу поправки к закону об исполнительном производстве, которые позволяют арестовывать до 20% доходов с минимальной зарплаты (500 евро) должника. Об этом и других самых интересных новостях воскресенье — в нашей традиционной подборке.
Сависаар: если бы я был гражданином РФ, то проголосовал бы за Путина
Сегодня Эдгар Сависаар сообщил, что, если бы был гражданином России, то на выборах президента РФ в марте проголосовал бы за Владимира Путина.
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Рыйвас о словах Сависаара про Путина: рад, что маски окончательно сброшены
Депутат Рийгикогу от Партии реформ Таави Рыйвас прокомментировал заявление бывшего лидера центристов Эдгара Сависаара о поддержке Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в России и сказал, что рад, что теперь маски окончательно сброшены.
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ПБК-зомби: миф или реальность? В гостях у типичной русскоязычной семьи
Действительно ли Первый Балтийский Канал заставляет людей думать в ритме Москвы? Издание Eesti Päevaleht решило выяснить это и отправилась в гости к русскоязычной семье, которая проводят в обществе ПБК довольно много времени.
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Должникам придется несладко: новый закон позволяет арестовывать и часть минималки
По оценке судебных исполнителей, в Эстонии должники защищены сильнее, чем кредиторы.
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ФОТО: 17-летний парень на BMW совершил в Ыйсмяэ цепную аварию
Вчера в 21:40 возле Ыйсмяэ теэ, 96 17-летний молодой человек без прав на автомобиле BMW, не справившись с управлением, сначала врезался с находящийся на островке безопасности дорожный знак, а затем в столб, чем спровоцировал цепную аварию.
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На Эстонию надвигаются сильные морозы
Ближайшие дни, будут по прогнозам синоптикам, довольно морозными. Местами столбик термометра опустится до -14 градусов, к середине недели ожидается и метель.
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ВИДЕО: IKEA предлагает беременным женщинам помочиться на каталог
Шведская фирма ИКЕА предлагает новую форму получения скидки на некоторые категории товаров. Беременным женщинам предлагается пролить несколько капель мочи на страницу с детской кроваткой, чтобы увидеть там новую, значительно сниженную цену
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ФОТО и ВИДЕО: Вот это уровень! Зал ожидания бизнес-класса в Таллиннском аэропорту
Зал ожидания бизнес-класса в Таллиннском аэропорту в конце прошлого года был выбрал лучшим в Европу. По словам путешествующих, в зале ожидания царит крайне уютная атмосфера.
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Эстонские пользователи Facebook вновь стали жертвами коварного вируса
В аккаунтах жителей Эстонии на Facebook в последнее время вновь получил распространение вирус Ray-Ban, который постит с профиля пользователя рекламу солнечных очков и отмечает в публикации его друзей, пишет geenius.ee.
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ВИДЕО: Протестующие громят магазины H&M из-за расистской рекламы
Полиция в Южной Африке использовала резиновые пули для разгона активистов, атаковавших магазины H&M. Они выражали возмущение рекламой с чернокожим ребенком в толстовке с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях". Компания извинилась за нее, но этого оказалось недостаточно.
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ФОТО и ВИДЕО: Делать, а не говорить! Почему в семье Мяэ все добились успеха
Рихо и Раэль Мяэ вырастили пятерых детей, которые не боятся труда и добились многого в своем деле.
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ВИДЕО: Приехавший в Эстонию американец показал свой класс в первой игре
Присоединившийся к раплаской команде "Авис/Утилитас" 23-летний американский баскетболист Доминик Хоукинс показал свой класс в первом же матче чемпионата Эстонии.
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