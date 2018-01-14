ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Заявление Сависаара о Путине, ПБК-зомби и ужесточение требований в отношении должников

Сегодня Эдгар Сависаар сообщил, что, если бы был гражданином России, то на выборах президента РФ в марте проголосовал бы за Владимира Путина. Большой резонанс вызвала и новость о том, что на прошлой неделе вступили в силу поправки к закону об исполнительном производстве, которые позволяют арестовывать до 20% доходов с минимальной зарплаты (500 евро) должника. Об этом и других самых интересных новостях воскресенье — в нашей традиционной подборке.

Сависаар: если бы я был гражданином РФ, то проголосовал бы за Путина

Edgar Savisaar Foto: Madis Veltman

Сегодня Эдгар Сависаар сообщил, что, если бы был гражданином России, то на выборах президента РФ в марте проголосовал бы за Владимира Путина.

Loe edasi...

Рыйвас о словах Сависаара про Путина: рад, что маски окончательно сброшены

Foto: Priit Simson

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Таави Рыйвас прокомментировал заявление бывшего лидера центристов Эдгара Сависаара о поддержке Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в России и сказал, что рад, что теперь маски окончательно сброшены.

Loe edasi...

ПБК-зомби: миф или реальность? В гостях у типичной русскоязычной семьи

Aleksandr, Lydia ja väike Lera Dotsenko. Kui intervjuu antud, istus pereisa klaveri taha ja mängis ette oma lemmiklood. Foto: Rauno Volmar

Действительно ли Первый Балтийский Канал заставляет людей думать в ритме Москвы? Издание Eesti Päevaleht решило выяснить это и отправилась в гости к русскоязычной семье, которая проводят в обществе ПБК довольно много времени.

Loe edasi...

Должникам придется несладко: новый закон позволяет арестовывать и часть минималки

EVEA ning Eesti Maksumaksjate Liit annavad riigikogule üle 1901 toetusallkirja 1000 euroste tehingute deklareerimiskohustuse tühistamiseks. Foto: Rauno Volmar

По оценке судебных исполнителей, в Эстонии должники защищены сильнее, чем кредиторы.

Loe edasi...

ФОТО: 17-летний парень на BMW совершил в Ыйсмяэ цепную аварию

Delfi lugeja

Вчера в 21:40 возле Ыйсмяэ теэ, 96 17-летний молодой человек без прав на автомобиле BMW, не справившись с управлением, сначала врезался с находящийся на островке безопасности дорожный знак, а затем в столб, чем спровоцировал цепную аварию.

Loe edasi...

На Эстонию надвигаются сильные морозы

Foto: Irina Mägi

Ближайшие дни, будут по прогнозам синоптикам, довольно морозными. Местами столбик термометра опустится до -14 градусов, к середине недели ожидается и метель.

Loe edasi...

ВИДЕО: IKEA предлагает беременным женщинам помочиться на каталог

Шведская фирма ИКЕА предлагает новую форму получения скидки на некоторые категории товаров. Беременным женщинам предлагается пролить несколько капель мочи на страницу с детской кроваткой, чтобы увидеть там новую, значительно сниженную цену

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Вот это уровень! Зал ожидания бизнес-класса в Таллиннском аэропорту

Зал ожидания бизнес-класса в Таллиннском аэропорту в конце прошлого года был выбрал лучшим в Европу. По словам путешествующих, в зале ожидания царит крайне уютная атмосфера.

Loe edasi...

Эстонские пользователи Facebook вновь стали жертвами коварного вируса

Facebook

В аккаунтах жителей Эстонии на Facebook в последнее время вновь получил распространение вирус Ray-Ban, который постит с профиля пользователя рекламу солнечных очков и отмечает в публикации его друзей, пишет geenius.ee.

Loe edasi...

ВИДЕО: Протестующие громят магазины H&M из-за расистской рекламы

Foto: AP

Полиция в Южной Африке использовала резиновые пули для разгона активистов, атаковавших магазины H&M. Они выражали возмущение рекламой с чернокожим ребенком в толстовке с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях". Компания извинилась за нее, но этого оказалось недостаточно.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Делать, а не говорить! Почему в семье Мяэ все добились успеха

Kui pere koos, minnakse jõululaupäeva matkale. Vasakult Kärt, Siim ja tema elukaaslane Julia, Epp, Tuule Sireli kaaslane Siim, Tuule Sireli, Rael, Mattias ja Riho Foto: Joosep Martinson

Рихо и Раэль Мяэ вырастили пятерых детей, которые не боятся труда и добились многого в своем деле.

Loe edasi...

ВИДЕО: Приехавший в Эстонию американец показал свой класс в первой игре

Присоединившийся к раплаской команде "Авис/Утилитас" 23-летний американский баскетболист Доминик Хоукинс показал свой класс в первом же матче чемпионата Эстонии.

Loe edasi...