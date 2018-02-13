ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Заявление полковника о границе, призывы Миксера и жесткое падение олимпийца

Командир 2-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии, полковник Ээро Ребо уверен: ”Граница — это черта между нами и ними. И эта черта должна быть четко установлена и отмечена. Более того, ее должно быть легко различить на местности, во избежание конфликтов при защите как правопорядка, так и государства”. Подробнее о его размышлениях вы можете прочитать в нашей подборке "Главное за день".
Полковник: Украина и Грузия — примеры того, что случится, если Эстония не построит границу
”Граница — это черта между нами и ними. И эта черта должна быть четко установлена и отмечена. Более того, ее должно быть легко различить на местности, во избежание конфликтов при защите как правопорядка, так и государства”, — пишет командир 2-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии, полковник Ээро Ребо в своем мнении в Eesti Päevaleht.
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Миксер: покупать алкоголь в Латвии не патриотично, пейте лучше морс!
Министр иностранных дел Свен Миксер (Социал-демократическая партия) в интервью Delfi выразил свое отношение к трансграничной торговле. "Каждая политика должна быть разумной. То, что пороки облагаются — это нормально, но это должно быть в разумной степени", — сказал он.
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Миксер: жителям Эстонии не стоит судорожно бояться поездок в Россию
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер дал изданию Eesti Päevaleht интервью, в котором, помимо прочего, порассуждал на тему отношений между Эстонией и Россией в свете недавнего обмена шпионами и рекомендаций Департамента внешней разведки.
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ВИДЕО: Не вписался в поворот. Жесткое падение российского олимпийца
Российский горнолыжник Павел Трихичев не смог завершить скоростной спуск на Олимпиаде-2018.
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Откровенное интервью Сависаара в больнице: мне всего 67 лет, я хотел бы еще многое сделать в жизни
”Я очень скучаю по дому. Я нахожусь тут в больнице уже, наверное, три недели. Или четыре? Не знаю, когда меня выпишут. Надежда умирает последней”, — говорит Эдгар Сависаар в большом интервью Publik.
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Администрация Ивангорода — Delfi: за пять лет город преобразится. Построят променад, облагородят застрявшую в 90-х Парусинку
После того как в конце прошлого года после затяжного ремонта открылся мост, соединяющий нарвский Кренгольм и ивангородскую Парусинку, жители Нарвы и других эстонских муниципалитетов стали интенсивно ходить в Ивангород через пограничный пункт ”Нарва-2”.
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Программист с тяжелой инвалидностью: в таком ИТ-государстве, как Эстония, не нужны работающие из дома специалисты
Успешно работавший в ИТ-сфере в США мужчина с тяжелой формой инвалидности не может найти работу в Эстонии, пишет Eesti Päevaleht. Болеющий спинальной мышечной атрофией Ауль Педая говорит, что знакомые из США удивляются: как так может быть, что в таком ИТ-государстве, как Эстония, не нужны работающие из дома специалисты.
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Может ли работник требовать от работодателя купить ему более теплую одежду для работы на улице?
Читатель обратился в редакцию и спросил, имеет ли он право требовать от работодателя более лучших условий при работе на улице. ”Я постоянно работаю на улице и зимой при минусовой температуре чувствую, что холодно”, — пишет читатель.
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Британский майор в Эстонии: мы демонстрируем подход НАТО к немного изменившейся политической ситуации
По словам майора Первого батальона Британского королевского полка принцессы Уэльской Даррена Хьюза, его солдаты знают, почему находятся в Эстонии.
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Не попадитесь на удочку! Участие в лже-кампании от Coop в Facebook может обернуться огромными счетами
В сети Facebook распространяется кампания, присоединившимся к которой пользователям якобы предлагаются бесплатные карты клиентов Coop. В действительности участие может привести к огромным телефонным счетам.
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