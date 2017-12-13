ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Заявление Певкура о поддержке Каллас и вопросы читателей Delfi Путину

Ханно Певкур предложил однопартийцев поддержать Кайю Каллас на выборах нового председателя партии. Читайте также вопросы читателей Delfi Владимиру Путину, интервью со скандальным бизнесменом и историю крайне неприятного опыта покупки рыбы.

Судебный исполнитель судилась с Europark из-за отбуксированного автомобиля и проиграла дело

В марте 2015 года EuroPark отбуксировал с парковки внедорожник судебного исполнителя Катрин Веллет после того, как она десять раз оставляла машину на их парковке, не внося плату и не оплачивая штрафы. Судебный исполнитель обратилась в суд.

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В домах и учреждениях Эстонии все чаще появляются клопы

Bed Bug Conundrum Foto: Terry Gilliam, AP

С такой проблемой, как муравьи и тараканы, знакомы все хотя бы понаслышке. Люди борются с ними народными средствами, покупают специальные яды и заказывают профессиональную обработку помещений. Но оказывается, что самая большая проблема в Эстонии — это клопы. И с каждым годом у дезинсекторов, специалистов по уничтожению насекомых, работы в этой связи только прибавляется. Кто должен отвечать за обработку вашей жилплощади, имеет ли смысл бороться с клопами самостоятельно и можно ли от их укусов заразиться опасными болезнями — разбиралась ”МК-Эстония”.

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Первый приговор за сексуальное домогательство в Эстонии: мужчина трогал в автобусе подростка

Ahistamine Foto: Anni Õnneleid

Начиная с лета в Эстонии сексуальное домогательство расценивается как проступок, за который можно понести наказание. Первым был осужден мужчина, который трогал девочку-подростка в автобусе.

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Скандальный бизнесмен: да, я ловелас и платил девушкам деньги, но я не насильник и не педофил!

Kollaaž

Получивший скандальную известность в связи с сутенерской аферой владелицы модельного агентства Лауры Кыргемяэ бизнесмен Ирадж Занд (71) дал изданию Eesti Ekspress большое интервью, в котором рассказал о своей жизни, отношениях с молодыми женщинами и имидже.

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Певкур попросил однопартийцев поддержать Кайю Каллас на выборах нового председателя

Председатель Партии реформ Ханно Певкур разослал сегодня своим однопартийцам письмо, в котором призвал поддержать в качестве следующего председателя Кайю Каллас.

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Кая Каллас — о предложении Певкура: относительно неожиданно

Kaja Kallas Foto: Tiit Blaat

Председатель Партии реформ Ханно Певкур разослал сегодня своим однопартийцам письмо, в котором призвал поддержать в качестве следующего председателя Кайю Каллас. Кая Каллас сказала Eesti Päevaleht и Delfi, что это предложение было для нее ”относительно неожиданным”.

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Будет ли введена ”карта русского”? Читатели Delfi сформулировали вопросы Путину

vene lipp Foto: Igor Onuchin, Sputnik

Читатели Delfi интересуются, можно ли наладить отношения Эстонии и России и когда будет введена "карта русского" по примеру грин-карты. Эти и другие вопросы читатели нашего портала адресовали Владимиру Путину через журналиста ”Радио Палдиски” Олега Теслу, который 14 декабря посетит большую пресс-конференцию президента РФ.

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Жителя Ида-Вирумаа приговорили к серьезному сроку за неоднократные изнасилования несовершеннолетних и другие преступления

Ahistamine Foto: Anni Õnneleid

Сегодня Вируский уездный суд признал 56-летнего мужчину виновным в различных преступлениях сексуального характера, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. В порядке сокращённого производства суд назначил ему окончательное наказание, подлежащее к отбытию — 10 лет тюремного заключения.

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Найдите свой дом! Земельный департамент опубликовал свежие снимки Эстонии с воздуха

Vabaduse väljak Tallinnas

Земельный департамент Эстонии не отстает от Google и обнародовал на своем сайте свежие топографические фотографии.

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Тендер на строительство Рейди теэ провалился: предложения были слишком дорогие

Reidi tee ehitus Foto: Rauno Volmar

Таллиннский коммунальный департамент признал проведенный тендер на строительство улицы Рейди неудавшимся, поскольку все предложения по стоимости значительно превысили ожидания, сообщает Раэпресс. Решено объявить новый тендер.

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С Ратушной площади в Таллинне пришлось эвакуировать людей из-за забытого чемодана

Tallinnas süüdati valgus jõulukuusel Foto: Priit Simson

Сегодня во второй половине дня полиции пришлось эвакуировать людей с Ратушной площади в Старом городе, где находится рождественский рынок. Причиной переполоха оказался подозрительный чемодан, оставленный без присмотра.

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ФОТО: Клиент купил в Maxima рыбу с паразитами

Lugeja foto

Читатель прислал в редакцию фотографии рыбы, купленной в Maxima. В ней были обнаружены паразиты, пишет Kasulik.

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Кристина Шмигун-Вяхи одержала победу: допинг-проба оказалась отрицательной

Kas Kristina Šmigun-Vähi jääb Torino olümpiakuldadest ilma? FOTO: Marko Mumm

Эстонская лыжница Кристина Шмигун-Вяхи, завоевавшая на Олимпиаде-2006 в Турине две золотые олимпийские медали, подозревалась в использовании допинга. Сегодня дело прояснилось — результат проверки на допинг оказался отрицательным.

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ФОТО: Треть мясного зала рынка Балтийского вокзала пустует

Foto: Madis Veltman

Эстонский производитель мяса решил, что стоимость аренды на рынке около Балтийского вокзала слишком высока. Оттого треть мясного зала там пустует, пишет Maaleht.

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