ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Завершение ЧМ по хоккею 2017, интервью Стаса Михайлова Delfi, Дни Каламая

21 мая на портале Delfi вышло интервью со Стасом Михайловым, который накануне дал сольный концерт в Таллинне. В воскресенье в Таллинне продолжились Дни Каламая, смотрите на фоторепортаж. Завершился ЧМ по хоккею.

ВИДЕО: Сборная России победила финнов и завоевала бронзу ЧМ-2017

Jäähoki Venemaa vs Soome Foto: Wolfgang Rattay, Reuters

Обладателем бронзовых медалей чемпионата мира по хоккею стала сборная России. В поединке за третье место российская команда обыграла в Кельне Финляндию - 5:3 (1:0, 3:1, 1:2).

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ФОТО DELFI: В Таллинне продолжаются Дни Каламая — гостей приглашают около 100 уличных кафе

Kalamaja hoovikohvikud 2017 Foto: Karli Saul

В Таллинне продолжаются Дни Каламая — ежегодный уличный фестиваль, который проводят сами жители этого столичного микрорайона.

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Стас Михайлов: быть модным — легко, но нужен ли ты — покажут годы

20 мая в концертном доме Nordea прошел концерт Стаса Михайлова. Delfi удалось поговорить с исполнителем после концерта и узнать его мнение о Таллинне, зрительской любви и планах на юбилей.

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ВИДЕО: Жесткое падение эстонского велогонщика на "Джиро д’Италия"

CYCLING-FRA-PARIS-NICE Foto: Kenzo Tribouillard, AFP

Эстонский велосипедист Танель Кангерт, выступающий за казахстанскую "Астану", вынужден прервать многодневку "Джиро д’Италия".

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ФОТО DELFI: На пляже Пирита люди принимают солнечные ванны, но еще не купаются

Pirita rand 21.05.2017 Foto: Karli Saul

За последние три дня погода в Эстонии резко наладилась: местами столбик термометра повысился аж до 28 градусов. В воскресенье синоптики прогнозируют 17-19 градусов тепла.

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ФОТО: Смотрите, какие цены на продукты на обновленном рынке у Балтийского вокзала

Foto: Priit Simson

В пятницу состоялось торжественное открытие обновленного рынка у Балтийского вокзала.

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ФОТО DELFI: В Таллинне для задержания окровавленного наркомана вызвали полицию и скорую

Narkomaan Paldiski mnt ja Telliskivi ristis Foto: Karli Saul

В воскресенье в Таллинне вызвали наряд полиции и скорую помощь на угол улицы Техника и Палдиского шоссе, где на тротуаре лежал истекающий кровью мужчина.

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В субботу в Валгамаа воздух прогрелся до 28 градусов. Читайте, какая погода будет до среды

Kalamaja päevad 2017 Foto: Karli Saul

Вчера, как и позавчера, по всей Эстонии была теплая и солнечная погода. В субботу в Валгамаа, в местечке Тыллисте воздух прогрелся до 28,4 градусов. прохладнее всего было на побережье, в некоторых местах воздух прогревался максимально до 17 градусов.

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Вылет самолета Nordica из Хорватии в Таллинн задержался на шесть часов

Foto: Andres Putting

Рейс эстонского авиаперевозчика Nordica из хорватского Сплита задержался на шесть часов. Самолет должен был вылететь в 9:40 (по эстонскому времени в 10:40) и приземлиться в Таллинне в 13:25.

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ФОТО: Тянак завершил этап чемпионата мира четвертым

FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2017 Foto: @World Media Agency

На дорогах Португалии завершился шестой этап чемпионата мира по авторалли. Эстонский автогонщик Отт Тянак ("Форд") по итогам трехдневного соперничества занял четвертое место.

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