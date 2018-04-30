ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Застрявшие эстонские туристы в Хургаде, старт Yandex.Taxi и грядущая Вальпургиева ночь!

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Высказывание будущего министра о родах в поле и экспансия "Яндекс. Такси" в Эстонию
На выходных мы писали о том, что будущий министр госадминистрирования Янек Мягги сказал, что в нашей стране можно рожать и в поле, а "Яндекс. Такси" 1 мая начнет свое расширение на Эстонию, обещая 50-процентную скидку на старте работы в Таллинне и приглашая желающих стать таксистами присоединиться. Loe edasi...
Читатель: работодатель задерживает зарплату, при увольнении по собственному желанию какие есть права?
"Мы работаем в небольшой частной фирме. С конца 2016 года начались задержки по заработной плате. На данный момент задержка составляет три-четыре месяца в зависимости от сотрудника. Нас интересует такой вопрос: при увольнении по собственному желанию какие у нас есть права для получения полного расчета? Или нам хозяин будет выплачивать частями год и даже больше?" — спрашивает читатель "МК-Эстонии" Андрей. Loe edasi...
ФОТО: Стартующий в Эстонии Yandex.Taxi огласил тарифы на поездки
В полночь 1 мая в Таллинне запускается Yandex.Taxi — сервис для заказа такси через мобильное приложение. Специально к запуску его перевели на эстонский язык. Скачать приложение для Android или iOS можно уже сейчас. Loe edasi...
ФОТО: Руководство Центристской партии утвердило Мягги на пост министра госуправления
Правление центристов на сегодняшнем заседании решило утвердить кандидатуру Янека Мягги на пост министра государственного управления по предложению председателя Центристской партии Юри Ратаса. Loe edasi...
ФОТО: Летающий презерватив и другие объекты: тартуские студенты отожгли, пытаясь перелететь через Эмайыги
Вчера в рамках Дня студента в Тарту на Эмайыги прошло традиционное ралли на необычных лодках. Студенты старались быстрее достичь финиша, не боясь от усердия оказаться в холодной воде. Loe edasi...
ФОТО ИЗ СУДА: За изнасилование и убийство 17-летней девушки в Вильянди 22-летний юноша получил 15 лет тюрьмы
Тартуский уездный суд в понедельник, 30 апреля, приговорил к 15-годам лишения свободы 22-летнего Тайро Поопуу. Он был признан виновным в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки, пишет rus.err.ee. Loe edasi...
Нарвитян призвали быть корректными в использовании символики 9 мая
”Просим всех нарвитян, кто придет на митинг и концерты, кто примет участие в шествии, быть корректными в использовании символики, — обратилась к нарвитянам заместитель председателя Нарвского городского собрания Лариса Оленина, традиционно являющаяся главным организатором праздничных мероприятий со стороны муниципалитета. — Организаторы праздника предупреждены, что нарушение правил использования символики, согласно законодательству Эстонской Республики, осложнит проведение праздника в будущие годы!”. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, где развернутся основные действия учений Еж-2018
На это неделе начинаются самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. Всего ожидается более 13 000 участников. Будут представлены союзники из 19 стран, совместная работа Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийт и Сил обороны, 350 сценариев. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Мягги: в Эстонии все министры — министры пиара
После утверждения своей кандидатуры на пост министра госуправления Янек Мягги сказал Delfi, что, несмотря на некоторые острые углы, центристы приняли его назначение хорошо. Мягги оценивает свою компетенцию в вверяемой ему области как хорошую. Loe edasi...
ФОТО: Эстонские туристы застряли в Хургаде: ”люди начинают паниковать, дети плачут”
С редакцией связалась читательница Мария (имя изменено — прим. ред.) и сказала, что она уже второй день вместе с другими туристами из Эстонии застряла в Хургаде и находится в полном информационном вакууме. Loe edasi...
Бесплатного общественного транспорта не будет: центры сами будут устанавливать плату за проезд
Обзор эстонской прессы от бюро Яны Тоом: в поисках таинственного Тиблагорска
На этой неделе эстонские СМИ рассуждали о волке как национальном звере, думали о перспективах белочки и искали загадочную пятую колонну агентов влияния внутри страны и вовне — и о русских, понятно, не забывали. Представляем обзор прессы, опубликованный на сайте евродепутата Яны Тоом. Loe edasi...
ФОТО DELFI: "Сегодня Саша, завтра ты!" — у посольства Латвии в Таллинне состоялась акция протеста
Несколько русскоязычных активистов с рукописными плакатами собрались сегодня возле посольства Латвийской республики в Таллинне, чтобы выразить протест относительно содержания под стражей латвийского общественного деятеля Александра Гапоненко. Пикет был организован Российскими соотечественниками Европы и проходил под девизом "Свободу политзаключенному". Среди его участников были правозащитник Мстислав Русаков и публицист Димитрий Кленский. Loe edasi...
Приземляющийся самолет напугал жителей Кристийне: ”такого гула раньше не бывало”
Вчера вечером в редакцию обратились несколько взволнованных читателей и рассказали, как в Кристийне идущий на посадку самолет напугал местных жителей. Loe edasi...
В Харьюмаа и Пярнумаа полностью бесплатного общественного транспорта не будет. Остальные еще думают
Представители местных центров общественного транспорта имеют разный взгляд на подписанное сегодня министром Кадри Симсон постановление. Пярнумаа и Харьюмаа свои решения уже приняли, а остальным для принятия решения нужно время. Loe edasi...
В Эстонии появятся космопарк, центры иллюзий и виртуальной реальности — EAS выделяет 6,65 млн евро