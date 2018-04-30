30.04.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Застрявшие эстонские туристы в Хургаде, старт Yandex.Taxi и грядущая Вальпургиева ночь!

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rus.delfi.ee
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Reutersi 2014. aasta parimad uudisfotod
фото иллюстративноеFoto: MIKE BLAKE, REUTERS

Подведем итоги этого понедельника.


В ночь с 30 апреля на 1 мая в Таллинне начнет свою работу известный российский агрегатор такси Yandex.Taxi.

С редакцией связалась читательница и сказала, что она уже второй день вместе с другими туристами из Эстонии застряла в Хургаде и находится в полном информационном вакууме.

А еще — грядет Вальпургиева ночь!

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Siil 2018 kaart Foto: Kuvatõmmis kaardilt

На это неделе начинаются самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. Всего ожидается более 13 000 участников. Будут представлены союзники из 19 стран, совместная работа Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийт и Сил обороны, 350 сценариев.
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ВИДЕО DELFI: Мягги: в Эстонии все министры — министры пиара

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С редакцией связалась читательница Мария (имя изменено — прим. ред.) и сказала, что она уже второй день вместе с другими туристами из Эстонии застряла в Хургаде и находится в полном информационном вакууме.
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