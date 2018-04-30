ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Застрявшие эстонские туристы в Хургаде, старт Yandex.Taxi и грядущая Вальпургиева ночь!

Российские СМИ: глава МИД Эстонии рассказал Sydney Morning Herald, как противостоять России

Välisminister Sven Mikser Foto: Karin Kaljuläte

В Российских СМИ привлечено внимание к словам министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, который дал интервью австралийской газете. Когда вы говорите с таким лидером, как Владимир Путин, следует выступать ”с позиции силы, единства и решимости”, пишет ИноТВ со ссылкой на The Sydney Morning Herald глава МИД Эстонии Свен Миксер. По его словам, любой признак колебания Москва истолковывает как слабость, которой можно воспользоваться.

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ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Высказывание будущего министра о родах в поле и экспансия "Яндекс. Такси" в Эстонию

Yandex.Taxi Foto: Vladimir Astapkovich, Sputnik

На выходных мы писали о том, что будущий министр госадминистрирования Янек Мягги сказал, что в нашей стране можно рожать и в поле, а "Яндекс. Такси" 1 мая начнет свое расширение на Эстонию, обещая 50-процентную скидку на старте работы в Таллинне и приглашая желающих стать таксистами присоединиться.

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Читатель: работодатель задерживает зарплату, при увольнении по собственному желанию какие есть права?

Koondamine Foto: Andres Putting

"Мы работаем в небольшой частной фирме. С конца 2016 года начались задержки по заработной плате. На данный момент задержка составляет три-четыре месяца в зависимости от сотрудника. Нас интересует такой вопрос: при увольнении по собственному желанию какие у нас есть права для получения полного расчета? Или нам хозяин будет выплачивать частями год и даже больше?" — спрашивает читатель "МК-Эстонии" Андрей.

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ФОТО: Стартующий в Эстонии Yandex.Taxi огласил тарифы на поездки

В полночь 1 мая в Таллинне запускается Yandex.Taxi — сервис для заказа такси через мобильное приложение. Специально к запуску его перевели на эстонский язык. Скачать приложение для Android или iOS можно уже сейчас.

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