ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Заседание совета Центристской партии и день рождения Бублика

Сегодня, 17 июня, совет Центристской партии собрался в Таллинне в культурном центре "Сальме", где подписали соглашение о сотрудничестве с MTÜ Murtud Rukkilille Ühing, а председатель партии Юри Ратас выступил со своим политическим докладом. В это же день наш Бублик отметил свой 7-й день рождения и опубликовал интересные подборки. Подробнее читайте в нашем субботнем дайджесте.

ФОТО DELFI: Совет Центристской партии собрался на заседание в Таллинне

Совет Центристской партии собрался сегодня в 11 часов в Таллинне в культурном центре "Сальме", где сперва подписали соглашение о сотрудничестве с MTÜ Murtud Rukkilille Ühing, которое объединяет и защищает интересы репрессированных и депортированных лиц.

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Ратас: ключевыми вопросами предстоящих выборов станут благосостояние населения и экономический рост

Выступая сегодня на собрании уполномоченных Центристской партии председатель Юри Ратас отметил, что партия пойдет на местные выборы единой силой, чтобы одержать сокрушительную победу во имя уже выполненных обещаний, сообщается в пресс-релизе парламентской фракции Центристской партии.

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По списку Центристской партии в Таллинне будет баллотироваться более 500 кандидатов

В центре культуры "Сальме" сегодня состоялось заседание уполномоченных Центристской партии, на котором были представлены цели и задачи партии на предстоящих выборах, а также знакомство со всеми кандидатами, которые будут баллотироваться по избирательному списку партии в Таллинне. Таких людей — свыше 500, говорится в пресс-релизе парламентской фракции Центристской партии.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI: Танцы вокруг ивы в Хааберсти — защитники дерева не собираются уходить

Несмотря на данное вчера распоряжение уйти от мешающей строительству перекрестка в Хааберсти серебристой ивы сегодня утром к восьми часам, защитники дерева и сегодня на месте. На место событий также прибыла полиция, и народу все прибавляется.

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Пропавшие в Харьюмаа отец с маленьким сыном отправились на судне в Финляндию

Foto on illustreeriv. Foto: Andres Putting

Полицейские со вчерашнего вечера искали проживающих в Харьюмаа в поселке Вайда 29-летнего Арго и его четырехлетнего сына Тимму. Сегодня выяснилось, что отец и сын отправились на судне в Финляндию.

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Мать оставила пятилетнюю девочку на попечение соседа: пьяный мужчина пошел с полуголым ребенком на пляж

Foto: Ago Tammik

Теплая летняя погода сегодня привела на охраняемые G4S пляжи несколько тысяч человек. По словам береговой охраны, преимущественно ситуация на пляжах спокойная и люди наслаждаются теплой летней погодой, но часто приходится призывать к порядку людей, пришедших на пляж как с собаками, так и со стеклянной тарой.

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ФОТО и ВИДЕО: Это реальность! Эстонскую клубнику можно есть уже две недели

AranFarming maasikakasvatus Foto: Mikk Mihkel Vaabel

"Люди не верят, что это эстонская клубника", — рассказывал выращивающий клубнику Пааво Отсус, показывая огромную и красную клубнику, которая с нынешней холодной весной поспела уже в начале июня.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1976 ГОДА: В Мустамяэ открыли новый просторный универсам ABC-7

По словам диктора, мустамяэсцы в 1976 году были особенно хорошими и Дед Мороз подарил жителям микрорайона Сяэзе новый магазина типа ABC!

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МИЛОЕ ВИДЕО: Фотограф природы заманил в кадр лисят

Фотограф природы Рауль Харро вчера фотографировал в лесу, когда заметил там лисят, которых после этого запечатлел на фото- и видеопленке. Харро сидел вместе с лисятами пару десятков минут и достаточно покормил и комаров, прежде чем оставил лисят заниматься своими делами.

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ВИДЕО: Контавейт сломала украинку и пробилась в финал!

В полуфинале теннисного турнира в голландском Хертогенбоше с призовым фондом 250 000 долларов первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 49) одолела украинскую красавицу Лесю Цуренко (WTA 37) - 6:3, 6:7, 6:2.

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ВИДЕО: Сборная России успешно начала Кубок конфедераций

Soccer Confed Cup Russia New Zealand Foto: Pavel Golovkin, AP

В матче открытия Кубка конфедераций футболисты сборной России победили Новую Зеландию - 2:0 (1:0). За ходом поединка на "Санкт-Петербург Арене" наблюдали 50 251 зритель, хотя ее вместимость рассчитана на 67 800 зрителей.

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Валерия, Михайлов, Маковецкий и многие другие! Смотрите, с кем Бублик успел пообщаться за прошедший год

Ekspress Meedia

17 июня Бублик отмечает свой 7 день рождения! За этот год мы встретились и поговорили со многими известными людьми, а с кем-то даже успели сфотографироваться! Читайте и смотрите нашу подборку.

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Выставки, спектакли и даже цирк! Культурная подборка Бублика за год

Ekspress Meedia

В субботу, 17 июня, Бублику исполняется 7 лет! Скандалы, интриги, расследования…иногда устаешь от всего этого и хочется насладиться культурной жизнью! Смотрите подборку того, что Бублик сделал для вас за этот год.

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