ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Зарплаты руководителей госкомпаний и награды Спасательного департамента

Сегодня, 19 сентября, Ärileht опубликовал данные о зарплатах руководства эстонских государственных фирм. В этот же день в KUMU состоялась церемония вручения знаков отличия за спасательную службу. Об этих и других событиях дня читайте в нашей традиционной подборке новостей.

Работающие в Швеции эстонские строители избили коллегу до смерти

Rootsi politsei Foto: JONAS EKSTRÖMER, TT NEWS AGENCY

Эстонцы, избившие до смерти коллегу, якобы попытались направить скорую помощь в лес, хотя в действительности пострадавший мужчина находился рядом с ними, в багажнике автомобиля, пишет Õhtuleht.

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ГРАФИК: Какую зарплату получают руководители госкомпаний

Kollaaž

Государственные фирмы становятся более открытыми в вопросах зарплаты руководства. Согласно полученным Ärileht данным, самая большая зарплата у руководства Eesti Energia.

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Рийгикогу рассмотрит инициативу EKRE о лишении неграждан права голоса на выборах

Mart Helme ja Martin Helme Foto: Rauno Volmar

Во вторник, 19 сентября, Рийгикогу обсудит в первом чтении представленный Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроект, согласно которому правом голоса на местных выборах обладали бы только граждане Эстонии и ЕС.

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ГРАФИК: Жители Эстонии не готовы к чрезвычайным ситуациям

Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala pani kokku ostukorvi, milles on olemas nädalaseks ellujäämiseks vajalik, sealhulgas 21 liitrit vett ja hulganisti magusat. Foto: Ilmar Saabas

Проведенное недавно Спасательным департаментом исследование показало, что жители Эстонии считают, что очень хорошо готовы к экстренным ситуациям. Однако в действительности выяснилось, что люди переоценивают уровень своей подготовки, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Спасательный департамент наградил 64 человека знаком отличия за спасательную службу

Päästeamet jagas teenetemärke ja auhindu Foto: Andres Putting

Во вторник, 19 сентября, в аудитории Художественного музея Эстонии (KUMU) состоялась церемония вручения знаков отличия за спасательную службу.

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ГРАФИК: Риск отмывания денег и финансирования терроризма в странах Европы

Foto: MK Estonia

Так называемый Базельский индекс оценивает риск отмывания денег и финансирования терроризма в разных странах. Рейтинг составляется на основании 14 имеющихся в открытом доступе источников информации, пишет ”МК Эстония”.

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Баллотирующийся в Тарту член EKRE был осужден за совершение преступления с применением насилия

Timo Luht ja näited tema avalikest postitustest sotsiaalmeedias Fotokollaaž erakogu fotost ja ekraanitõmmistest

На местных выборах на десятом месте по списку EKRE в Тарту баллотируется Тимо Лухт, который в сентябре прошлого года был признан Тартуским уездным судом виновным в совершении преступления с применением насилия, пишет Eesti Päevaleht.

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Лидер немецкой правопопулистской партии похвалил Эстонию за то, что она не принимает беженцев

AfD esinumber Alexander Gauland kuuleb ärritavat küsimust. Foto: Kadri Veermäe

Недавно в Берлине прошло предвыборное мероприятие правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", на котором ее первый номер 76-летний Александр Гауланд в своей речи, помимо прочего, похвалил Эстонию за то, что она не принимает беженцев, пишет Eesti Päevaleht.

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Глава Сил обороны Эстонии: Россия готова к военному вмешательству и в Белоруссии

Riho Terras Foto: Priit Simson

Россия готова к военному вмешательству и в Белоруссии, подобно тому, как она это сделала на Украине, если политическая ситуация там изменится в нежелательном для России направлении, сказал глава Сил обороны Эстонии генерал Рихо Террас в интервью ERR.

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ФОТО: Айн Сеппик в суде: развод стал для Сависаара очень тяжелым событием

Rauno Volmar

Во вторник, 19 сентября, в Харьюском уездном суде продолжатся слушания по делу бывшего руководителя Центристской партии Эдгара Сависаара, которого прокуратура обвиняет в коррупции.

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На отмывку Горхолла от самодеятельности Сультса уйдет около 10 000 евро

Linnahalli seinamaaling Foto: Andres Putting

Удаление суперграфики с фасада Горхолла начнется не позднее следующей недели. Отмывка фасад займет около трех недель, и на нее уйдет примерно 10 000 евро.

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Ryanair отменила воскресные рейсы Лондон-Таллинн-Лондон

Foto: JOSEP LAGO, AFP

Авиакомпания Ryanair опубликовала на своем сайте список рейсов, которые будут отменены на ближайшей неделе. Как выяснилось, в воскресенье, 24 сентября, отменены два рейса на линии Лондон-Таллинн.

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ВИДЕО: На учениях ”Запад-2017” под Санкт-Петербургом вертолет попал ракетами по зрителям

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Во время учений ”Запад-2017” вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном ”Лужский” под Санкт-Петербургом. По информации 66.ru, два человека получили тяжелые травмы.

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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Ураган ”Мария” усилился до максимальной категории мощности

фото иллюстративное Foto: Ramon Espinosa, AP

Ураган ”Мария”, сформировавшийся в Атлантическом океане, достиг максимальной пятой категории мощности. Об этом сообщает в твиттере Национальный ураганный центр США.

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