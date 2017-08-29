ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Запуск ракеты КНДР, приговор убийце Таранкова и ”экстрасенсорная политика” Илоны Калдре

Читайте ниже, что важного и интересного произошло сегодня в Эстонии и в мире.

Северная Корея запустила очередную ракету, которая в этот раз пролетела над северным японским островом Хоккайдо. Этот инцидент вызвал много критики.

Одна из известнейших экстрасенсов Эстонии Илона Калдре будет впервые баллотироваться на местных выборах. В предстоящих выборах Калдре решила участвовать в списке Центристской партии и избираться в Йыхвиское волостное собрание.

Юрий Воробей, признанный виновным в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова, проведет в тюрьме девять с половиной лет. Обвинительный приговор в его отношении вступил в законную силу 28 августа.

Эксперт: цены на квартиры в спальных районах Таллинна могут упасть на 20%

Kalamaja Foto: Vallo Kruuser

По мнению эксперта по продаже недвижимости Анатолия Амбрози, хотя кризис 2007-2008 годов и не должен повториться, цены на квартиры в спальных районах Таллинна в ближайшие полтора года могут упасть на 20%, а в регионах Эстонии, в связи с оттоком населения, и вовсе рухнуть, передает rus.err.ee.

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Кто вскоре будет тратить меньше денег на лекарства и как высчитывается компенсация

Foto: Karin Kaljuläte

На прошлой неделе правительство одобрило предложение министра здоровья и труда Евгения Осиновского по созданию новой системы компенсации лекарств. Ожидается, что эта система заметно поможет сэкономить тем, кто очень много тратит на рецептурные лекарства. Ведь у этих людей и так уходит много денег на медикаменты, и заболевания в таком случае, как правило, хронические, то есть это навсегда.

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Отпускные дни остались неиспользованы: что с ними происходит?

Tallinna Lennujaamas Foto: Tanel Meos

"Я слышала, что неиспользованные дни как-то переносятся, и их можно использовать потом, приплюсовав к новому отпуску. А работодатель мне говорит, что то, что я не израсходовала свой отпуск в том году — это мои личные проблемы, но в каждом году дается только 28 дней, не больше", — пишет читательница "МК Эстонии".

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Судебный процесс по делу Сависаара: испанская полиция следила за каждым шагом Сависаара и Котка на отдыхе

Savisaare kohtuprotsess Foto: Karin Kaljuläte

Судебный процесс по делу отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара продолжается. Сегодня будут давать показания связанные с бизнесменом Александром Кофкиным лица.

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Почему Сависаара не пустили на сцену на Дне Ласнамяэ? Иванова: Юферева сказала, что таковы правила игры

На вчерашней пресс-конференции Эдгара Сависаара и избирательного союза "Деловой Таллинн" Ольга Иванова сказала, что Сависаар во всех отношениях активен в избирательной кампании. Но Сависаару жаль, что он не смог поприветствовать народ со сцены в воскресенье на Дне Ласнамяэ.

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Экстрасенсорная политика: Илона Калдре будет баллотироваться в Йыхви

Ilona Kaldre Foto: Marek Paju, МК-Эстония

Одна из известнейших экстрасенсов Эстонии Илона Калдре будет впервые баллотироваться на местных выборах. В предстоящих выборах Калдре решила участвовать в списке Центристской партии и избираться в Йыхвиское волостное собрание, сообщает партия.

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Километр пути таллиннских беспилотных автобусов обошелся в 77 евро

isesõitev buss Foto: Priit Simson

Пилотный проект беспилотных автобусов, реализованный в Таллинне, обошелся в 100 тысяч евро, из которых две трети предоставили частные инвесторы, а около 30 тысяч поступили из бюджета председательства Эстонии в Совете ЕС.

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Приговор вступил в силу: убийца Таранкова проведет в тюрьме 9,5 лет

Foto: Andres Putting

Юрий Воробей, признанный виновным в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова, проведет в тюрьме девять с половиной лет. Обвинительный приговор в его отношении вступил в законную силу 28 августа.

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ВИДЕО: Самые шокирующие случаи издевательства на животными в Эстонии?

Оставленные умирать в мусорном ящике цыплята Tallegg на прошлой неделе заставили говорить об обращении с животными. К сожалению, в ненадлежащем обращении с животными нет ничего необычного — в Эстонии это происходило как в контексте промышленности, так и в виде издевательств над домашними питомцами.

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ФОТО: В Ляэне-Вирумаа погиб попавший под трактор мужчина

Lääne-Virumaal hukkus traktori alla jäänud meesterahvas Foto: Kaspar Pokk / Kanal 2

Сегодня до полудня произошел тяжелый несчастный случай в Ляэне-Вирумаа в волости Вяйке-Маарья, где погиб попавший под трактор 60-летний мужчина, сообщила пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль.

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Полиция безопасности Латвии предупреждает о рисках провокаций во время учений "Запад-2017"

Zapad-2013 Foto: Igor Zarembo, RIA Novosti

Полиция безопасности (ПБ) Латвии распространила заявление, в котором предупредила о рисках возможных провокаций во время совместных российско-белорусских учений "Запад-2017", активная фаза которых приходится на период с 14 по 20 сентября.

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Живее всех живых: во что превратился культ Ленина за 100 лет

maidemonstratsioon Foto: Alexandr Kryazhev

В октябре 1917 года Владимир Ленин встал во главе советского государства. Тогда же начал зарождаться официальный культ вождя мирового пролетариата. Что значит имя Ленина спустя 100 лет, разбиралась Русская служба Би-би-си.

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Корб: правление центристов в ближайшее время обсудит исключение Ольги Ивановой из партии

Правление Центристской партии в ближайшее время обсудит вопрос о членстве в партии председателя ласнамяэского округа центристов Ольги Ивановой.

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ФОТО DELFI: Водители трамваев устроили тест-драйв по новым рельсам в Копли

Trammitee läheb üle staadioni Foto: Andres Putting

Сегодня, во вторник, водители таллиннских трамваев апробировали свежую колею.

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ФОТО И ВИДЕО: Из-за ремонта у перекрестка Юлемисте образовались мегапробки. Автовладельцы негодуют

Масштабные ремонтные работы в Таллинне на перекрестке Суур-Сыямяэ и Ярвевана, а также перекрытие виадука оказались для автовладельцев неприятным сюрпризом.

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Умер скрипач Дмитрий Коган

Foto: Sergey Pyatakov, RIA Novosti

Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39 году жизни, передает РИА ”Новости” со ссылкой на родственников музыканта.

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Нелегкая работа: в течение 20 лет женщина каждый день проезжает сотни километров

В большом городе почтовый ящик заполняется незаметно, словно по волшебству. Однако в деревенской местности почтальон — личность известная, которая передает хорошие и плохие новости, является другом для одиноких людей и помогает советом тем, кто в нем нуждается. Лийа Пихо как раз и является одной из таких работяг.

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Соцдемы утвердили избирательные списки в Таллинне с Туровским и Коваленко

фото иллюстративное Foto: Rauno Volmar

Социал-демократическая партия Эстонии утвердила во вторник избирательные списки на предстоящих выборах в таллиннское горсобрание, в которые входят зоолог Алексей Туровский и мотогонщица Анастасия Коваленко.

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