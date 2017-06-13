ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Запланированный снос Kaubamaja и продолжение суда над Сависааром

Сегодня стало известно, что торговый центр Kaubamaja в центре Таллинна будет снесен, а по делу Эдгара Сависаара состоялось второе заседание. Читайте также, на что жалуются студенты ТЛУ, и смотрите фоторепортаж о закулисье Cirque du Soleil.

"Абсурд и бюрократия". Студенты ТЛУ — о попытках получения образования

В редакцию Delfi обратились четверо студентов Института гуманитарных наук Таллиннского университета. Они крайне недовольны условиями обучения и постоянными изменениями в программе. Однако вуз придерживается иного мнения: студентам не создают проблемы, а, наоборот, организовано быстрое решение возможных затруднений.

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ФОТО: В тяжелом ДТП в Эспоо погиб водитель из Эстонии

Espoo

В Финляндии поблизости от Эспоо сегодня утром в тяжелом ДТП погиб гражданин Эстонии.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Как гром среди ясного неба: таллиннский Kaubamaja все-таки снесут

Foto: Ilmar Saabas

О планах Tallinna Kaubamaja Grupp по сносу открытого летом 1960-го здания торгового центра Kaubamaja и возведении на этом месте чего-то нового известно уже несколько лет, но вчерашнее сообщение об объявлении архитектурного конкурса все равно прогремело как гром среди ясного неба, пишет Eesti Päevaleht.

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ГАЛЕРЕЯ: Второй день суда над Эдгаром Сависааром

Foto: Tiit Blaat

Сегодня — второй день слушаний по делу о взяточничестве отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара.

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ВИДЕО DELFI: Сависаар после заседания суда: под конец я уже практически дремал

На сегодняшнем заседании суда над обвиняемым во взяточничестве экс-лидере центристов Эдгаром Сависааром были рассмотрены детали состояния его здоровья и заслушана руководитель экспертной комиссии Марика Вяли.

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В портах Хельсинки и Стокгольма у путешественников начнут спрашивать рейсовые документы

Если до сих пор рейсовые документы просили предъявить только в портах Таллинна и Риги, то с четверга и до конца года паспорт или ID-карту потребуется демонстрировать также на рейсах, отправляющихся в Таллинн из портов Хельсинки и Стокгольма. Дополнительные меры безопасности связаны с тем, что на следующие полгода Эстония принимает на себя роль председателя Совета Европейского союза, сообщается в пресс-релизе Tallink Grupp.

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”Большие убытки и много нервов”: арестованная недвижимость новоиспеченного министра финансов

All vasakul Tõrvas asuv kinnistu, all paremal Värska alevikus asuv maatükk (Google street view) Fotokollaaž

В тот же день, как Тоомас Тынисте сел в кресло министра финансов, стало известно, что по ходатайству прокуратуры судом арестованы две принадлежащие ему недвижимые вещи, связанные с полученными обманным путем у Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) средствами.

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За оказавшийся смертельным для подростка удар мужчина проведет за решеткой почти пять лет

Foto on illustreeriv. Foto: Tiit Blaat

Сегодня Тартуский уездный суд признал виновным 56-летнего Мати Кеэма в нанесении 16-летнему молодому человеку тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, которое ввиду укороченного производства было сокращено на треть.

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ФОТО: Зачем в Рокка-аль-Маре ремонтируют нормальную дорогу?

Vabaõhumuuseumi tee remont Foto: Andres Putting

В редакцию обратился житель Таллинна, обеспокоенный тем, что в ходе ремонта дороги на Вабаыхумуузеуми теэ в Рокка-аль-Маре была демонтирована также прилегающая к ней дорожка для пешеходов, велосипедистов и т. п., которая вроде бы в ремонте не нуждалась.

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Разрешение на вырубку мешающего строительству перекрестка Хааберсти дерева остается в силе

Paldiski mnt äärse hõberemmelga kaitsmine Foto: Madis Veltman

По оценке Министерства окружающей среды, растущая на территории, где производятся работы по реконструкции перекрестка Хааберсти в Таллинне, серебристая ива не отвечает условиям причисления к находящимся под государственной охраной объектам, в связи с чем отсутствуют и основании для внесения изменений в разрешение на вырубку, выданное Департаментом окружающей среды.

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Строительство новых домов подле столицы: "дурацких проектов" больше не будет?

Pärnaõue elurajoon on ainult üks näide sellest, mis Haabersti ja Harku kandis toimub. Foto: Andres Putting

Так называемые проекты ”по застройке полей” (строительство с нуля, без наличия инфраструктуры — прим.ред.) вновь набирают популярность, однако волости и банки не хотят больше давать карты в руки чрезмерно смелым непрофессионалам, пишет Eesti Päevaleht.

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Имущество Сависаара: хутор, гараж в Ласнамяэ и более 100 000 евро долгов

Edgar Savisaar kohtus Foto: Andres Putting

В понедельник начались слушания по делу обвиняемого во взяточничестве отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара, в связи с чем было бы интересно взглянуть на его имущественное положение.

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ФОТОРЕПОРТАЖ DELFI: Сказка наяву или бесконечный труд? Что скрывает закулисье Cirque du Soleil

Коллаж/(с) Cirque du Soleil

Уже этой осенью, с 14 по 17 сентября, Cirque du Soleil возвращается в Таллинн с постановкой Varekai. Мне посчастливилось стать одним из журналистов, которые смогли посмотреть на цирк изнутри. Где тренируются артисты, что едят и используют ли страховку? Правда ли, что у них есть собственные массажисты и передвижной тренажерный зал? Ответы на эти вопросы и волшебная атмосфера Cirque du Soleil — в репортаже Delfi.

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