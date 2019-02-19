ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Закрытие филиала Danske Bank, смерть Лагерфельда и проблемы эстонских работодателей с гражданами Украины

Danske Bank прекращает деятельность в Прибалтике и России. Скончался известный дизайнер Карл Лагерфельд. Министр образования Майлис Репс дала разъяснения, что будет с государственной гимназией в Кохтла-Ярве. Приглашая на краткосрочную работу граждан Украины, эстонские работодатели сталкиваются с проблемами. Смотрите также дебаты на Delfi — в том числе на русском языке!
ВИДЕО DELFI | Мужской разговор. Неформальные дебаты политиков ведущих партий
Предвыборный период — традиционное время для дебатов политиков, которые проводятся на самых разных площадках и на все возможные темы. Зачастую они превращаются в формальность, когда нужно дать высказаться представителям всех партий, а эфирного времени мало. К тому же порой участвуют в них далеко не ведущие политические игроки, что особенно ярко проявляется в дискуссиях, проводящихся на русском языке. Loe edasi...
Приглашая на краткосрочную работу граждан Украины, эстонские работодатели сталкиваются с проблемами
Хозяин хутора Каска-Луйга Аво Круусла говорит, что привлечение рабочей силы из Украины помогает решить проблему нехватки рабочих рук лишь частично. Loe edasi...
ФОТОНОВОСТЬ: Спутник NASA запечатлел состояние ледяного покрова Эстонии
Как передает Государственная метеослужба, вчера спутник NASA запечатлел состояние ледяного покрова Эстонии. Четкой картинке благоприятствовала спокойная и безоблачная погода. Loe edasi...
Черный дым, огонь из трубы: что случилось вчера на заводе VKG? В концерне утверждают, что ничего страшного
Сегодня утром Delfi получил письмо от жителя Кохтла-Ярве, встревоженного неизвестностью по поводу того, что вчера произошло на VKG: дым, огонь из трубы и никакого оповещения населения о случившемся. Но на предприятии объяснили, что опасности для жителей произошедшая аварийная остановка завода по производству сланцевого масла не представляла. Loe edasi...
Мемы об EKRE заполонили социальные сети. Цель троллей — повлиять на выборы и привести партию к власти
Яак Киви, автор распространяющихся в соцсетях многочисленных мемов об EKRE, говорит, что его цель — повлиять на выборы и привести EKRE к власти, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Госсуд: PPA не имел права высылать из Эстонии неоднократно судимого гражданина РФ, проживающего здесь с самого детства
Умер модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Об этом сообщает Le Figaro. Ему было 85 лет. Loe edasi...
ВИДЕО: Что будет с государственной гимназией в Кохтла-Ярве? Министр образования Репс дала разъяснения
Открытие государственной гимназии Кохтла-Ярве вызвало много вопросов среди местных жителей. Министр образования и науки Майлис Репс на встрече с жителями Кохтла-Ярве расставила все точки над i. Loe edasi...
”Только уроков мало, чтобы чисто говорить на эстонском”. Что еще говорят школьники и их родители в Кохтла-Ярве по поводу языка обучения
Сегодня министр образования и науки Майлис Репс приехала в Кохтла-Ярве, чтобы обсудить острый вопрос будущего гимназического образования в городе. Представители эстонской общественности настаивают, чтобы строящаяся и открываемая в сентябре новая государственная гимназия была на 100% эстоноязычной. Министерство настаивает, что это невозможно и в гимназии будет представлено две модели обучения — 60/40 и полностью на эстонском. Loe edasi...
Центрист Михаил Кылварт попался за рулем на превышении скорости в городе на 25 км/ч
Заместитель председателя Центристской партии и председатель городского собрания ТаллиннаМихаил Кылварт сообщил в социальной сети Фейсбук, что нарушил правила дорожного движения, разогнавшись в городе выше положенной скорости на 25 км/ч. Loe edasi...
ДЕБАТЫ НА DELFI | Каллас VS Ратас VS Хельме. Лидеры партий обсуждают женские зарплаты, вакцинацию, алкоголь и э-государство
Лидеры трех самых популярных эстонских партий собрались, чтобы поговорить о насущном и актуальном. Кая Каллас, Юри Ратас и Март Хельме также впервые прокомментировали проведенный Министерством финансов анализ их избирательных программ. Loe edasi...