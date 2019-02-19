19.02.2019, 21:27

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Закрытие филиала Danske Bank, смерть Лагерфельда и проблемы эстонских работодателей с гражданами Украины


rus.delfi.ee
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Danske Bank logo ja maja
Danske panga logo ja majaFoto: Priit Simson

Danske Bank прекращает деятельность в Прибалтике и России. Скончался известный дизайнер Карл Лагерфельд. Министр образования Майлис Репс дала разъяснения, что будет с государственной гимназией в Кохтла-Ярве. Приглашая на краткосрочную работу граждан Украины, эстонские работодатели сталкиваются с проблемами. Смотрите также дебаты на Delfi — в том числе на русском языке!

ВИДЕО DELFI | Мужской разговор. Неформальные дебаты политиков ведущих партий

Фото: социальные сети

Предвыборный период — традиционное время для дебатов политиков, которые проводятся на самых разных площадках и на все возможные темы. Зачастую они превращаются в формальность, когда нужно дать высказаться представителям всех партий, а эфирного времени мало. К тому же порой участвуют в них далеко не ведущие политические игроки, что особенно ярко проявляется в дискуссиях, проводящихся на русском языке.
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Приглашая на краткосрочную работу граждан Украины, эстонские работодатели сталкиваются с проблемами

Аво Круусла говорит, что украинцы - трудолюбивый и порядочный народ. Foto: Argo Ingver

Хозяин хутора Каска-Луйга Аво Круусла говорит, что привлечение рабочей силы из Украины помогает решить проблему нехватки рабочих рук лишь частично.
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ФОТОНОВОСТЬ: Спутник NASA запечатлел состояние ледяного покрова Эстонии

Facebook: Riigi Ilmateenistus

Как передает Государственная метеослужба, вчера спутник NASA запечатлел состояние ледяного покрова Эстонии. Четкой картинке благоприятствовала спокойная и безоблачная погода.
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Черный дым, огонь из трубы: что случилось вчера на заводе VKG? В концерне утверждают, что ничего страшного

VKG tehased Kohtla-Järvel Foto: Tanel Meos

Сегодня утром Delfi получил письмо от жителя Кохтла-Ярве, встревоженного неизвестностью по поводу того, что вчера произошло на VKG: дым, огонь из трубы и никакого оповещения населения о случившемся. Но на предприятии объяснили, что опасности для жителей произошедшая аварийная остановка завода по производству сланцевого масла не представляла.
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Мемы об EKRE заполонили социальные сети. Цель троллей — повлиять на выборы и привести партию к власти

Anonüümseks jääda sooviv kampaaniameister ütleb, et EKRE neid ei rahasta. Foto: Mark Šandali

Яак Киви, автор распространяющихся в соцсетях многочисленных мемов об EKRE, говорит, что его цель — повлиять на выборы и привести EKRE к власти, пишет Eesti Päevaleht.
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Госсуд: PPA не имел права высылать из Эстонии неоднократно судимого гражданина РФ, проживающего здесь с самого детства

Foto on illustratiivne Foto: Ilmar Saabas

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Сегодня Государственный суд аннулировал приказ Департамента полиции и погранохраны (PPA) от 6 июля 2017 года о высылке из Эстонии гражданина РФ (и запрете ему въезда в Эстонию), приехавшего сюда в 1983 году в шестилетием возрасте и имеющего множество судимостей.
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Вакцинация от туберкулеза привела к смерти заболевшего лейкемией ребенка

Foto on illustratiivne. Foto: Pille-Riin Pregel

Лекарственный департамент обнародовал рапорт о побочных эффектах лекарственных препаратов, в том числе вакцин, пишет Maaleht.
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Danske Bank прекращает деятельность в Прибалтике и России

Danske Bank logo ja maja Foto: Priit Simson

Сегодня Danske Bank сообщил о прекращении своей деятельности в странах Балтии и России.
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Умер Карл Лагерфельд

Foto: REUTERS/SCANPIX

Умер модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Об этом сообщает Le Figaro. Ему было 85 лет.
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ВИДЕО: Что будет с государственной гимназией в Кохтла-Ярве? Министр образования Репс дала разъяснения

Mailis Reps Foto: Irina Mägi

Открытие государственной гимназии Кохтла-Ярве вызвало много вопросов среди местных жителей. Министр образования и науки Майлис Репс на встрече с жителями Кохтла-Ярве расставила все точки над i.
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”Только уроков мало, чтобы чисто говорить на эстонском”. Что еще говорят школьники и их родители в Кохтла-Ярве по поводу языка обучения

Mailis Reps Foto: Jaanus Lensment

Сегодня министр образования и науки Майлис Репс приехала в Кохтла-Ярве, чтобы обсудить острый вопрос будущего гимназического образования в городе. Представители эстонской общественности настаивают, чтобы строящаяся и открываемая в сентябре новая государственная гимназия была на 100% эстоноязычной. Министерство настаивает, что это невозможно и в гимназии будет представлено две модели обучения — 60/40 и полностью на эстонском.
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Центрист Михаил Кылварт попался за рулем на превышении скорости в городе на 25 км/ч

Михаил Кылварт Foto: Taavi Sepp

Заместитель председателя Центристской партии и председатель городского собрания Таллинна Михаил Кылварт сообщил в социальной сети Фейсбук, что нарушил правила дорожного движения, разогнавшись в городе выше положенной скорости на 25 км/ч.
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ДЕБАТЫ НА DELFI | Каллас VS Ратас VS Хельме. Лидеры партий обсуждают женские зарплаты, вакцинацию, алкоголь и э-государство

Лидеры трех самых популярных эстонских партий собрались, чтобы поговорить о насущном и актуальном. Кая Каллас, Юри Ратас и Март Хельме также впервые прокомментировали проведенный Министерством финансов анализ их избирательных программ.
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