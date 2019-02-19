ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Закрытие филиала Danske Bank, смерть Лагерфельда и проблемы эстонских работодателей с гражданами Украины

Черный дым, огонь из трубы: что случилось вчера на заводе VKG? В концерне утверждают, что ничего страшного

VKG tehased Kohtla-Järvel Foto: Tanel Meos

Сегодня утром Delfi получил письмо от жителя Кохтла-Ярве, встревоженного неизвестностью по поводу того, что вчера произошло на VKG: дым, огонь из трубы и никакого оповещения населения о случившемся. Но на предприятии объяснили, что опасности для жителей произошедшая аварийная остановка завода по производству сланцевого масла не представляла.

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Мемы об EKRE заполонили социальные сети. Цель троллей — повлиять на выборы и привести партию к власти

Anonüümseks jääda sooviv kampaaniameister ütleb, et EKRE neid ei rahasta. Foto: Mark Šandali

Яак Киви, автор распространяющихся в соцсетях многочисленных мемов об EKRE, говорит, что его цель — повлиять на выборы и привести EKRE к власти, пишет Eesti Päevaleht.

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Госсуд: PPA не имел права высылать из Эстонии неоднократно судимого гражданина РФ, проживающего здесь с самого детства

ТОП Приглашая на краткосрочную работу граждан Украины, эстонские работодатели сталкиваются с проблемами Еще не успели подать декларацию о доходах? Читайте, что изменилось в процессе подачи и кому вернут деньги Новый интернет-портал изобличает разницу цен на алкоголь в Эстонии и Латвии

Сегодня Государственный суд аннулировал приказ Департамента полиции и погранохраны (PPA) от 6 июля 2017 года о высылке из Эстонии гражданина РФ (и запрете ему въезда в Эстонию), приехавшего сюда в 1983 году в шестилетием возрасте и имеющего множество судимостей.

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Вакцинация от туберкулеза привела к смерти заболевшего лейкемией ребенка

Foto on illustratiivne. Foto: Pille-Riin Pregel

Лекарственный департамент обнародовал рапорт о побочных эффектах лекарственных препаратов, в том числе вакцин, пишет Maaleht.

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Danske Bank прекращает деятельность в Прибалтике и России

Danske Bank logo ja maja Foto: Priit Simson

Сегодня Danske Bank сообщил о прекращении своей деятельности в странах Балтии и России.

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Умер Карл Лагерфельд

Умер модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Об этом сообщает Le Figaro. Ему было 85 лет.

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ВИДЕО: Что будет с государственной гимназией в Кохтла-Ярве? Министр образования Репс дала разъяснения

Mailis Reps Foto: Irina Mägi

Открытие государственной гимназии Кохтла-Ярве вызвало много вопросов среди местных жителей. Министр образования и науки Майлис Репс на встрече с жителями Кохтла-Ярве расставила все точки над i.

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