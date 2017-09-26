ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Законы о роботах, о животных в цирке, а также все о новых трамвайных остановках

Подведем итоги вторника.

В сентябре в Таллинне завершилась реконструкция трамвайного полотна, и на линиях появились и новые остановки. Delfi выяснил, как и зачем они возникли, кто выбирает для остановок место и название.

Также стало известно, что Эстония может стать первой страной, которая создаст закон, регулирующий деятельность роботов.

Вчера утром во время перелета на заказном рейсе Nordica Таллинн-Брюссель пассажиры почувствовали запах сигаретного дыма.

Кроме того, сегодня в Рийгикогу в третьем и последнем чтении прошел законопроект, который запрещает эксплуатацию диких животных в цирках.

В Таллинне появились новые трамвайные остановки. Почему, зачем и как им выбирали названия?

Uus trammiliin lennujaama Foto: Andres Putting

ТОП Внимание! Эти приложения необходимо немедленно удалить со своего смартфона На лицо прекрасные, жуткие внутри: все о безумных запросах, заносчивости и грубости мировых звезд В Таллинне появились новые трамвайные остановки. Почему, зачем и как им выбирали названия?

В сентябре в Таллинне завершилась реконструкция трамвайного полотна. Были заменены рельсы на отрезке пути от центра до Копли, по которому ездят трамваи №1 и №2, и проложен новый маршрут: теперь на трамвае №4 можно доехать до аэропорта. На линиях появились и новые остановки. Delfi выяснил, как и зачем возникли новые трамвайные остановки, кто выбирает для остановок место и название.

Loe edasi...

Грядет революция? В Эстонии планируется создание закона о роботах

Shutterstock

Эстония может стать первой страной, которая создаст закон, регулирующий деятельность роботов. За нашей деятельностью в этой области следят ведущие предприятия мира, желающие протестировать свои услуги и продукцию, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Розыгрыш билетов Air Baltic и Ryanair в соцсетях оказался обманом

AirBaltic lennuk CS300 Foto: Karin Kaljuläte

В социальных сетях в последние дни снова активизировалась мошенническая схема — кампания розыгрыша действующих в Эстонии авиакомпаний: Air Baltic, SAS, Ryanair и других.

Loe edasi...

Рейнсалу: по статистике в Таллинне пробки больше, чем в Берлине и Мадриде

Kollaaž

В последние дни вокруг организации столичного дорожного движения возникли нешуточные споры.

Loe edasi...

Для отказа от системы "60 на 40" школам Таллинна необходимо 300 000 евро

Põhikooli tund Foto: Anni Õnneleid

На запуск пилотной программы, предусматривающей отказ от системы "60 на 40" в трех школах Таллинна, необходимо 300 000 евро.

Loe edasi...

Пассажиры учуяли на борту Nordica запах сигаретного дыма — начато внутреннее расследование

Vida Press

Вчера утром во время перелета на заказном рейсе Nordica Таллинн-Брюссель, который оперировала болгарская фирма Bulair, пассажиры почувствовали запах сигаретного дыма.

Loe edasi...

ФОТО: Суд над Сависааром: Кутсер по-прежнему болен, рассматривается эпизод об объектах на Ситси

Savisaare protsess Foto: Rauno Volmar

В Харьюском уездном суде продолжается суд над бывшим лидером центристов Эдгаром Сависааром.

Loe edasi...

Читатель Delfi: многие люди ездят на машине, потому что у них нет выбора!

Ummikud südalinnas Foto: Taavi Sepp

Если в субботу возле Русалки группа людей протестовала против слишком толерантного отношения столичной мэрии к использованию автомобилей, то в воскресенье министр юстиции Урмас Рейнсалу заявил, что автомобилистов, напротив, скорее притесняют.

Loe edasi...

С операционного стола — на работу: очередного инвалида признали здоровым

Töötukassa Foto: Hendrik Osula

”Меня тоже коснулась реформа трудоспособности, — рассказывает читательница ”МК-Эстонии” Алина. — В мае 2016 года у меня была сделана операция на позвоночнике. Тогда сразу после операции мне дали 50% инвалидности на полгода. Затем опять продлили на полгода”.

Loe edasi...

Реклама в соцсети привела женщину на сайт мошенников. Как не потерять свои деньги?

AFP / Scanpix

В редакцию Delfi обратилась читательница Ирина (настоящее имя и фамилия редакции известны — прим.ред.), которая заказала товар на сайте Bestvipoutlite.com, рекламу которого увидела в своем Facebook, но осталась без товара и без денег. Стоит ли доверять рекламе товаров в соцсетях и что делать, если вы уже попались на удочку мошенников?

Loe edasi...

Эстония запретила эксплуатацию диких животных в цирках

Сегодня в Рийгикогу в третьем и последнем чтении прошел законопроект, который запрещает эксплуатацию диких животных в цирках, сообщает MTÜ Loomus.

Loe edasi...

”Гроза хакеров” Мартин Руубель — о кибератаках Бронзовой ночи, Сноудене и теоретической уязвимости ИД-карт

Guardtime’i president Martin Ruubel kinnitab, et tema ettevõtte tehnoloogia oleks ühe maailma suurema küberskandaali ära hoidnud. Foto: Karin Kaljuläte

На Таммсааре теэ в Таллинне расположено скромное невысокое офисное здание, на верхних этажах которого расположилась эстонская фирма Guardtime, которая занимается защитой данных. Совсем недавно в ее офисе под эгидой Европейской ассоциации кибербезопасности состоялась встреча на высшем уровне, в которой приняли участие 40 ведущих европейских специалистов, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Таллинн поддержал идею установить в столице памятник Сергею Довлатову

Vabaduse väljak ja Sergei Dovlatovi plakat Foto: Ilmar Saabas

Таллиннская горуправа поддержала законопроект фракции социал-демократов о создании комиссии, которая бы занялась установкой в столице памятника писателю Сергею Довлатову. Ранее с этой идеей выступил журналист и писатель Андрей Хвостов, которого поддержали и другие эстонские литераторы, сообщается в пресс-релизе.

Loe edasi...

Автор книги ”Криминальная Эстония” — о старых и новых ОПГ и кандидатах на местных выборах

Erakogu

Автор нашумевшей книги ”Бандитский Ида-Вирумаа”, изданной в 2003-м, Светлана Логинова переиздала ее, дополнив примерно на 30 процентов. В новой версии она носит название ”Криминальная Эстония”, и в ней идет речь не только об организованной преступности в ее классическом, пришедшем из 90-х, виде, но и о бескровных коррупционных преступлениях, в которых были замешены многие из тех, кто баллотируется сейчас в местные собрания. Автор утверждает, что выход книги не был приурочен к выборам, это совпадение.

Loe edasi...

Житель Муствеэ, на лечение которого народ собрал 160 тысяч евро, выздоровел

Alar Mustveel Foto: Eero Vabamägi

Лечение, которое Больничная касса посчитала чрезмерно затратным, было произведено за счет пожертвований и спасло жизнь Алара: ”признаки болезни отсутствуют”.

Loe edasi...

Ратас пообещал не повышать налоги до следующих парламентских выборов

Jüri Ratas Euroopa Liidu Nõukogust Foto: Jürgen Randma , valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что до следующих выборов в Рийгикогу правительству не следует повышать какие-либо налоги или выдвигать соответствующие предложения.

Loe edasi...

Белый дом: мы не объявляли войну Пхеньяну, это абсурд

USA-TRUMP/ Foto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Белый дом отверг заявление Пхеньяна о том, что Вашингтон якобы объявил войну КНДР. Представитель администрации президента назвала это заявление руководства КНДР абсурдным.

Loe edasi...

“14 падежей”: на экраны кинотеатров выходит фильм о жизни русскоязычных в Эстонии

На экраны кинотеатров Эстонии выходит документальный фильм “14 падежей”. Авторы фильма наблюдали за героями почти четыре года, на протяжении этого времени дети и подростки жили, учились и развивались в двуязычной среде. Фильм связал воедино истории нескольких семей, столкнувшихся с типичной для Эстонии проблемой. Зрители смогут шаг за шагом проследить за тем, какие порой неимоверные усилия прикладывают 5-летние Эмилия и Ксения, 12-летний Марк, 18-летний Виталий, а также их русскоязычные родители для того, чтобы выучить эстонский язык и не оказаться за бортом современного эстонского общества.

Loe edasi...

Фристайлистка Келли Сильдару перенесла операцию и пропустит Олимпиаду-2018

Kelly Sildaru Itaalias Foto: Gunnar Leheste

Главная надежда Эстонии на предстоящей зимней Олимпиаде-2018 Келли Сильдару из-за перенесенной операции на колене пропустит Игры в Пхенчхане.

Loe edasi...

Пойманный на вождении в пьяном виде актер Пеэтер Оя: я выпил пару джинов с тоником

Попавшийся 31 августа на вождении в пьяном виде актер Пеэтер Оя сказал полиции, что перед тем, как сесть за руль, выпил пару джинов с тоником.

Loe edasi...

Создатели Rail Baltic: предприниматели в своей риторике отклоняются от принципа нейтральности

Rail Baltic konverents Riias Foto: Karin Kaljuläte

"Благодарим ARB за вопросы, которые позволяют еще раз показать методики и и ход расчетов исследования окупаемости Rail Baltic. Rail Baltic — крупнейший совместный проект стран Балтии за все времена и понятно, что сложность этого предприятия может вызвать дополнительные вопросы", — пишет в своем ответе на открытое письмо предпринимателей Прийта Хумала, Иллимара Пауля, Рауля Вибо и Карли Ламбота фирма RB Rail AS.

Loe edasi...

ФОТО: Новая Таллиннская тюрьма — место, откуда не сбежал бы граф Монте-Кристо

Tallinna Vangla ehitus Foto: Karin Kaljuläte

Новая Таллиннская тюрьма — третий современный тюремный комплекс в Эстонии. "Государство учится, строя тюрьмы", — говорит директор Ханнес Лийвак об открывающемся в конце следующего года самом современном и самом безопасном учреждении заключения с лучшим архитектурным решением. Репортер Eesti Päevaleht ходил выяснять, какие условия ожидают тысячу заключенных в будущем.

Loe edasi...

ТОП 5: Крупнейшие скандалы, в которые попадали эстонские торговые сети

Говорят, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Так и местным розничным сетям иногда случается опростоволоситься. Какие крупнейшие скандалы в СМИ связаны с крупнейшими розничными сетями Эстонии?

Loe edasi...

Как выбирается совет Больничной кассы, Или ”три мудреца”, которые задают тон

Ilmar Saabas

Вчера представление кандидатов на пост руководителя Больничной кассы было отложено по причине недочетов в документации. При более близком рассмотрении вопроса выясняется, что определяющую роль в выборе главы одного из самых важных ведомств государства играют т. н. ”три мудреца”.

Loe edasi...