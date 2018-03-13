ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Законопроект EKRE о гимне провалился, а министр МВД обещает поднять зарплату спасателям

Предложенный EKRE законопроект о гимне с треском провалился, а министр МВД обнадежил спасателей, пообещав добиваться повышения их зарплат. Главный обвиняемый по делу о стрельбе в Metropol частично признал свою вину. Как остановить тех подростков, которые принимают решение совершить самоубийство?

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке главных материалов дня.

Беременна в 15: "в тот день, когда родился наш ребенок, его отец пообещал меня убить"

Lipp ja hümn on Eesti ilusad asjad!

В редакцию Naistekas написала письмо Яаника и рассказала историю о том, как в 15 лет она забеременела, а молодой человек забирал у нее деньги, избивал и терроризировал и как в итоге ей удалось разорвать этот порочный круг. Своей историей женщина хочет сказать: выход есть всегда!

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ФОТО: На выборах президента РФ в Кохтла-Ярве первыми проголосовали ветераны

В понедельник в Кохтла-Ярве побывали члены участковой избирательной комиссии, которые дали возможность тридцати пожилым гражданам России досрочно проголосовать на выборах президента Российской Федерации.

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СМИ России: Лондон предъявил ультиматум Москве

В обзоре российских газет за 12 марта:

Чем опасен "российский след" отравления Скрипаля

Чем обернется борьба властей за явку?

Чиновникам уравняют зарплаты

Режиссера Станислава Говорухина обвинили в сексуальных домогательствах

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ВИДЕО: Грубое нарушение ПДД в Тарту: автобус остановился в паре метров от движущегося ж/д состава

В социальной сети распространяется видео из Тарту. Очевидец заснял, городской автобус, который стоит на железнодорожном переезде за опущенным шлагбаумом и в паре метров от железной дороги, по которой движется состав.

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ФОТО: Главный обвиняемый по делу о стрельбе в Metropol частично признал свою вину

Сегодня начался судебный процесс по делу о стрельбе в отеле Metropol в Таллинне в феврале прошлого года. Паата Сахокия, которого обвиняют в тяжком нарушении общественного порядка и незаконном обращении с огнестрельным оружием, частично признал свою вину.

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Предложенный EKRE законопроект о гимне провалился

На сегодняшнем заседании Рийгикогу обсуждал предложенный EKRE законопроект о гимне.

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Десятки известных клиентов Swedbank останутся без инвестированных в румынские облигации денег?

31 марта устаревает требование примерно 50 кредиторов Swedbank получить обратно 1,3 млн евро, которые банк инвестировал десять лет назад в не имеющие ценности облигации в Румынии. С большой вероятностью клиенты останутся без своих денег, если они до конца месяца не обратятся в суд, значится в присланном инвесторами пресс-сообщении.

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Больше молчать нельзя! Семь историй о покончивших с собой подростках, которым, вероятно, можно было помочь

По данным Института развития здоровья, в 2016 году в Эстонии свели счеты с жизнью 183 человека, из них 146 мужчин и 37 женщин, пишет Eesti Päevaleht.

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DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Россияне рассказали, пойдут ли на выборы, за кого будут голосовать и верят ли в смену власти

18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента. Корреспонденты портала Delfi провели на улицах Санкт-Петербурга опрос, в ходе которого узнали, пойдут ли россияне на выборы президента РФ, за кого будут голосовать, а также верят ли в то, что власть после выборов может смениться.

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ФОТО: Глава МВД обещает поднять зарплату пожарным до 1000 евро в 2019 году. Спасет ли это от нехватки кадров?

Сегодня министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт встретился с лидером Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэпом Петерсоном, чтобы обсудить аспекты труда сотрудников подведомственного МВД Спасательного департамента. Позднее днем состоялась встреча министра и представителей профсоюза спасателей.

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