ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Захват заложников во Франции, эхо "дела Скрипаля" в Эстонии

Сегодня, в пятницу, в населенном пункте Треб на юго-западе Франции вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял в заложники посетителей супермаркета. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли три человека. Также сегодня появилась информация о том, что Эстония взвешивает различные возможности ответа на атаку с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери. Не исключена и высылка российских дипломатов из Эстонии.

Эстония взвешивает ответные шаги в отношении России в связи с отравлением Скрипаля

Venemaa Riigituuma valimised Tallinnas Foto: Tiit Blaat

По словам премьер-министра Юри Ратаса, Эстония взвешивает различные возможности ответа на атаку с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

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Ратас: Эстония рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов

Eesti peaminister Jüri Ratas Foto: Karin Kaljuläte

Некоторые страны ЕС рассматривают вопрос о высылке из страны российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал Delfi, что этот вопрос действительно рассматривает эстонская сторона.

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ФОТО и ВИДЕО: Сторонник ИГ захватил заложников в супермаркете во Франции, трое погибли

В населенном пункте Треб на юго-западе Франции вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял в заложники посетителей супермаркета. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли три человека, заложники вскоре были освобождены. Преступник уже обезврежен, сообщает Reuters со ссылкой на французское МВД.

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Депутаты горсобрания от EKRE: Горхолл надо снести, он был построен для коммунистических оргий

Foto: Arhitektuurimuuseum

По мнению депутатов Таллиннского горсобрания от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), Горхолл следует снести.

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ФОТО: В Таллинне на Петербури теэ столкнулись автомобиль охранной фирмы и машина спасателей

Foto: Tiit Blaat

В Таллинне на Петербури теэ сегодня во второй половине дня столкнулись автомобиль охранной фирмы и машина спасателей, из-за ДТп нарушено движение.

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Таксист: почему Таллиннский департамент транспорта перестал выдавать лицензии?

Foto: Eero Vabamägi

В редакцию Delfi обратился таксист Михаил, который никак не может получить в Таллиннском департаменте транспорта необходимые ему для работы разрешения. По сообщению департамента, выдача лицензий временно приостановлена из-за болезни чиновников.

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Задержанного КаПо 20-летнего студента из России приговорили в Эстонии к четырем годам тюрьмы

Vene portaali 47news.ru andmetel on fotol Eesti-vastases tegevuses kahtlustatav Aleksei Vassiljev Foto: Kuvatõmmis portaalist 47news.ru

Студент Вируского колледжа ТТУ, гражданин РФ, Алексей Васильев 21 марта был приговорен Харьюским уездным судом к четырем годам тюремного заключения. Он был задержан сотрудниками Полиции безопасности (КаПо), как агент ФСБ, в ноябре 2017 года.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ: Машина телеведущей потеряла управление и вылетела на встречку, где столкнулась с грузовиком

Illustratsioon

Автомобиль, которым управляла ведущая программы ”Kodutunne” Сигне Лахтейн, вчера вечером столкнулся с грузовиком. Женщина сейчас в больнице, ее состояние тяжелое.

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В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Тарту серьезно пострадала известная телеведущая

Ekspress Meedia

Вчера вечером произошла тяжелая авария на шоссе Таллинн-Тарту в Адавере, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

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Скандально известный судебный исполнитель снят с должности: ”происходящее со мной — как страшный сон!”

Tiit Blaat

В начале марта по распоряжению министра юстиции Урмаса Рейнсалу с должности был снят скандально известный судебный исполнитель Урмас Тярно. За этим последовала большая неразбериха, поскольку Тярно до сих пор не передал дела другому исполнителю, пишет Eesti Ekspress.

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