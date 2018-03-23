23.03.2018, 21:48

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Захват заложников во Франции, эхо "дела Скрипаля" в Эстонии


rus.delfi.ee
EST
Salisbury
SalisburyFoto: PETER NICHOLLS, REUTERS

Сегодня, в пятницу, в населенном пункте Треб на юго-западе Франции вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял в заложники посетителей супермаркета. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли три человека. Также сегодня появилась информация о том, что Эстония взвешивает различные возможности ответа на атаку с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери. Не исключена и высылка российских дипломатов из Эстонии.

Эстония взвешивает ответные шаги в отношении России в связи с отравлением Скрипаля

Venemaa Riigituuma valimised Tallinnas Foto: Tiit Blaat

По словам премьер-министра Юри Ратаса, Эстония взвешивает различные возможности ответа на атаку с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери, сообщает Коммуникационное бюро правительства.
Loe edasi...

ТОП

Ратас: Эстония рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов

Eesti peaminister Jüri Ratas Foto: Karin Kaljuläte

Некоторые страны ЕС рассматривают вопрос о высылке из страны российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал Delfi, что этот вопрос действительно рассматривает эстонская сторона.
Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Сторонник ИГ захватил заложников в супермаркете во Франции, трое погибли

В населенном пункте Треб на юго-западе Франции вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял в заложники посетителей супермаркета. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли три человека, заложники вскоре были освобождены. Преступник уже обезврежен, сообщает Reuters со ссылкой на французское МВД.
Loe edasi...

Депутаты горсобрания от EKRE: Горхолл надо снести, он был построен для коммунистических оргий

Foto: Arhitektuurimuuseum

По мнению депутатов Таллиннского горсобрания от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), Горхолл следует снести.
Loe edasi...

ФОТО: В Таллинне на Петербури теэ столкнулись автомобиль охранной фирмы и машина спасателей

Foto: Tiit Blaat

В Таллинне на Петербури теэ сегодня во второй половине дня столкнулись автомобиль охранной фирмы и машина спасателей, из-за ДТп нарушено движение.
Loe edasi...

Таксист: почему Таллиннский департамент транспорта перестал выдавать лицензии?

Foto: Eero Vabamägi

В редакцию Delfi обратился таксист Михаил, который никак не может получить в Таллиннском департаменте транспорта необходимые ему для работы разрешения. По сообщению департамента, выдача лицензий временно приостановлена из-за болезни чиновников.
Loe edasi...

Задержанного КаПо 20-летнего студента из России приговорили в Эстонии к четырем годам тюрьмы

Vene portaali 47news.ru andmetel on fotol Eesti-vastases tegevuses kahtlustatav Aleksei Vassiljev Foto: Kuvatõmmis portaalist 47news.ru

Студент Вируского колледжа ТТУ, гражданин РФ, Алексей Васильев 21 марта был приговорен Харьюским уездным судом к четырем годам тюремного заключения. Он был задержан сотрудниками Полиции безопасности (КаПо), как агент ФСБ, в ноябре 2017 года.
Loe edasi...

РЕКОНСТРУКЦИЯ: Машина телеведущей потеряла управление и вылетела на встречку, где столкнулась с грузовиком

Illustratsioon

Автомобиль, которым управляла ведущая программы ”Kodutunne” Сигне Лахтейн, вчера вечером столкнулся с грузовиком. Женщина сейчас в больнице, ее состояние тяжелое.
Loe edasi...

В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Тарту серьезно пострадала известная телеведущая

Ekspress Meedia

Вчера вечером произошла тяжелая авария на шоссе Таллинн-Тарту в Адавере, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Loe edasi...

Скандально известный судебный исполнитель снят с должности: ”происходящее со мной — как страшный сон!”

Tiit Blaat

В начале марта по распоряжению министра юстиции Урмаса Рейнсалу с должности был снят скандально известный судебный исполнитель Урмас Тярно. За этим последовала большая неразбериха, поскольку Тярно до сих пор не передал дела другому исполнителю, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии