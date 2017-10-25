ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Загадочное убийство двух "кемеровских" и ДТП с участием Юри Ратаса

Загадочное убийство двух "кемеровских" всколыхнуло организованный преступный мир Эстонии. Заключенный рассказал о запрете на курение в тюрьмах — общество обманывают? Автомобиль Юри Ратаса попал в ДТП в центре Таллинна. Читатйе также первую статью из цикла "Ласнамяэ 40", о том, как зарождался столичный район.
Производителей ждет резкий рост цен на упаковку: пострадать могут потребители
В апреле грядущего года Eesti Pandipakend OÜ увеличит плату за услугу для производителей, проверкой роста цена сейчас занимается Департамент конкуренции, пишет Äripäev.
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Командировкам — нет. Как Европа хочет запретить Эстонии демпинговать на рынке труда
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23 октября министры стран Евросоюза договорились о реформе правил, которые определяют условия командировки работников внутри ЕС. Латвия вместе с Польшей, Венгрией и Литвой выступают категорически против изменений, утверждая, что они снизят конкурентоспособность их предприятий при борьбе за заказы из Старой Европы.
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ФОТО: Загадочное убийство двух "кемеровских" всколыхнуло организованный преступный мир Эстонии
Весной этого года внутри Кемеровской преступной группировки, самой старой и жестокой ОПГ в Эстонии, стали поговаривать о том, что Лаури Меримаа больше нет, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
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От полного провала до министерского кресла и Европарламента. Пять вариантов развития карьеры Рыйваса
Секс-скандал и последовавшие за ним обвинения в злоупотреблении властью разжаловали бывшего вице-спикера парламента Таави Рыйваса до рядового депутата. Но, как говорится, дороги ведут наверх, вбок или вниз. Куда же приведут дороги Рыйваса? — вопрошает Eesti Päevaleht.
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В Эстонской морской школе практикант напал на руководителя
В прошлую среду учащийся первого курса Эстоснкой морской школы на ознакомительной практике напал на своего руководителя, пишет Õhtuleht.
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The Weather Company: в Балтии ноябрь будет относительно теплым, а декабрь — особо морозным
Ближайшие месяцы в Европе в целом будет теплее обычного, только в декабре ожидаются лютые морозы, прогнозируют синоптики американской компании The Weather Company.
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ГРАФИК: Какой из таллиннских торговых центров наиболее популярен
В 2015 году торговый центр Ülemiste разделил с Rocca al Mare первое место в рейтинге, а в 2016 году столкнул Rocca al Mare с пьедестала. В этом году результат Ülemiste стал еще лучше, а отрыв от конкурентов увеличился, значится в пресс-релизе.
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Заключенный — о запрете на курение в тюрьмах: общество обманывают
В редакцию Delfi написал заключенный Вируской тюрьмы, недовольный запретом на курение. Мужчина утверждает, что тюрьма обманула заключенных и предположил возможный бунт. Минюст опроверг эту информацию и объяснил причины запрета.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ, ФОТО и ВИДЕО: Автомобиль Юри Ратаса попал в ДТП в центре Таллинна
В среду вечером рабочий автомобиль премьер-министра Юри Ратаса попал в ДТП на Пярнуском шоссе в центре Таллинна.
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Будни хутора Эрма: Ильвес снимает помещения у самого себя, фирма несет большие убытки
Принадлежащяя Тоомасу Хендрику Ильвесу OÜ Ermamaa закончила прошлый год с убытком в размере почти 13 000 евро. Единственным источником дохода является аренда, которую оплачивает сам Ильвес.
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Спасательный департамент предупреждает о сильном ветре и снеге, может пропасть электричество
Согласно прогнозу, вечером и ночью ожидаются сильный ветер, снег и мокрый снег. Объявлено предупреждение первой степени, что означает, что погода в некоторых случаях может представлять опасность.
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Да будет Ласнамяэ! Как зарождался легендарный столичный район
С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. На самом деле люди здесь жили тысячелетиями. Ласнамяэ, славная и развивающаяся часть города, для многих почти неизвестна. Перед вами мозаика, собранная из частиц сущности Ласнамяэ. Читайте, как зародился этот прекрасный район!
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ФОТО: Действие американского сериала развернулось в Таллинне. Такой эстонскую столицу вы еще не видели!
Этой осенью в США стартовал сериал “Спецназ”, герои которого — члены подразделения “Морские котики”, путешествующие по всему миру и выполняющие опасные задания. На прошлой неделе вышел четвертый эпизод сериала, действие которого разворачивается в Эстонии. Несмотря на то, что снимали серию явно не в Эстонии, создатели заметно постарались.
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