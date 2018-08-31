ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Загадочная смерть 34-летнего мужчины в нарвском общежитии и убийство лидера непризнанной ДНР

Полиция расследует обстоятельства смерти 34-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в одном из нарвских общежитий с перерезанными венами на руках и горлом. Некоторые соседи покойного уверены в том, что его убили, в то время как другие не сомневаются, что это было самоубийство. Главу ДНР Захарченко убили точно, но сделали это украинские диверсанты, как заявляют в непризнанной республике, сообщая об их задержании. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
США строят в Восточной Европе воздушный щит от России
ВВС США проводят авиационные учения со своими союзниками в Европе, модернизируют авиабазы, тестируют аэродромы быстрого развертывания. Они вкладывают в авиационную составляющую Европейской инициативы сдерживания все больше средств. Loe edasi…
ФБК Навального нашел у тещи главы пенсионного фонда дачу за 240 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, опубликовал расследование о недвижимости главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова и его семьи. Ее нынешнюю стоимость в ФБК оценили почти в 1 млрд рублей. Loe edasi…
ФОТО: В Таллинне на Палдиском шоссе столкнулись пять машин
Сегодня утром в Таллинне на Палдиском шоссе произошла авария с участием пяти машин. Loe edasi…
Храм знаний стал наркопритоном: "заброшка" на Раадику — райские кущи для асоциальных элементов
В Ласнамяэ на Раадику, близ новых социальных домов, стоит заброшенное здание бывшей школы. Многие жители района стараются обходить это место стороной. Для асоциальных элементов же это место — рай: там можно пьянствовать, колоться, а после — валяться на матрасах. Loe edasi…
ФОТО: Ночью в Ласнамяэ на улице Меэлику подожгли машину
Delfi получил информацию от читателя, что в ночь с четверга на пятницу после полуночи на улице Меэлику горела машина, припаркованная под окнами жилого дома. Местные жители утверждают, что это был поджог, который, возможно, совершили подростки. Полиция иного мнения. Loe edasi…
РЕПЛИКА | Провал бесплатного общественного транспорта в Таллинне
Город Таллинн опубликовал свежие данные о том, в каких объемах жители пользовались услугами общественного транспорта в 2017 году. Чего эти цифры не отражают, так это успеха данной бесплатной услуги, о чем неустанно говорят центристы. Loe edasi…
ВИДЕОСЮЖЕТ | В Петербурге жестоко и подло орудует банда АУЕ-подростков: нападают со спины, избивают пожилых, громят ларьки
В Санкт-Петербурге появилась банда подростков из движения АУЕ (”арестантский уклад един), которая стаей нападает на людей. Самым громким стало ЧП 24 августа, когда группа юных АУЕшников напала на петербуржцев, отдыхающих в Таврическом саду и продолжила избивать прохожих, двигаясь по городу, пишет "МК". Проблема так называемых АУЕшников затронула и Эстонию. Об этом ранее писал Delfi. Loe edasi…
Ельцин предлагал Клинтону тайную сделку: сделаем так, чтобы страны Балтии и Украина не попали в НАТО
ФОТО: Полиция просит помощи в выяснении местонахождения виновных в наркопреступлениях
Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в выяснении местонахождения Игоря 1985 года рождения, а также Дениса 1995 года рождения. Loe edasi…
Мог ли 34-летний нарвитянин перерезать себе горло? Мнения в общежитии разделились
В четверг днем в нарвском общежитии по улице Раквере, считающемся довольно спокойным, был обнаружен труп 34-летнего Валерия. В своем первоначальном комментарии полиция не говорит, что смерть точно была насильственной, и, например, комендант общежития так же не верит, что молодой человек ушел из жизни не самостоятельно, но многие соседи уверены в том, что это было именно убийство. Loe edasi…
В результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко
Андрес Анвельт: молодежь распустилась, или тупиковый путь
”1986 год. У русских парней из Таллиннской морской школы возникает конфликт с эстонскими пацанами из Таллиннской 21 средней школы. Кому-то угрожают ножом, кому-то настучали по голове. В центре событий — пухлый школьник Андрес Анвельт. В вестибюле отеля ”Кунгла” (нынешний Park Hotell) встречаются представители враждующих сторон. Для защиты Анвельта мальчик из девятого класса 21 школы Рауль Ранне, нынешний журналист Eesti Ekspress, вместе с десятками одноклассников готов начать драку с русскими”. (”13 эпизодов из жизни Анвельта”, Eesti Ekspress, 9 мая 2002 года). Loe edasi…
В Старом городе Таллинна мужчина выпал из окна
Сегодня рано утром Центр тревоги получил сообщение о том, что пострадавшему на улице Ратаскаеву молодому человеку требуется медицинская помощь. Loe edasi…
Нарвский "Транс" шокировал своих болельщиков на глазах президента Эстонии
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открыл поединок в Нарве, где "Транс" принимал пярнуский "Вапрус". Нарвитяне считались явными фаворитами этого матча, но на глазах президента ЭстонииКерсти Кальюлайд не смогли обыграть аутсайдера — 1:1 (0:1). Loe edasi…
Delfi, Õhtuleht и другие издания Ekspress Grupp второй раз за два дня стали жертвой кибератаки
Сегодня примерно в 11:30 произошла очередная кибератака на издания Ekspress Grupp, которая закончилась приблизительно в 14 часов. Из-за атаки был и может быть до сих пор затруднен доступ к изданиям концерна (Delfi, EPL, Eesti Ekspress, Õhtuleht). Loe edasi…