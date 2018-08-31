ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Загадочная смерть 34-летнего мужчины в нарвском общежитии и убийство лидера непризнанной ДНР

Сегодня утром в Таллинне на Палдиском шоссе произошла авария с участием пяти машин.

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Храм знаний стал наркопритоном: "заброшка" на Раадику — райские кущи для асоциальных элементов

Raadiku 10 mahajäetud hoone Foto: Andres Putting

В Ласнамяэ на Раадику, близ новых социальных домов, стоит заброшенное здание бывшей школы. Многие жители района стараются обходить это место стороной. Для асоциальных элементов же это место — рай: там можно пьянствовать, колоться, а после — валяться на матрасах.

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ФОТО: Ночью в Ласнамяэ на улице Меэлику подожгли машину

Meeliku autopõleng Foto: Facebook

Delfi получил информацию от читателя, что в ночь с четверга на пятницу после полуночи на улице Меэлику горела машина, припаркованная под окнами жилого дома. Местные жители утверждают, что это был поджог, который, возможно, совершили подростки. Полиция иного мнения.

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РЕПЛИКА | Провал бесплатного общественного транспорта в Таллинне

Enno Tamm TLT Foto: Priit Simson

Город Таллинн опубликовал свежие данные о том, в каких объемах жители пользовались услугами общественного транспорта в 2017 году. Чего эти цифры не отражают, так это успеха данной бесплатной услуги, о чем неустанно говорят центристы.

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ВИДЕОСЮЖЕТ | В Петербурге жестоко и подло орудует банда АУЕ-подростков: нападают со спины, избивают пожилых, громят ларьки

ТОП ФОТО: Педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов вышел на свободу и взялся за старое? добавлен комментарий веб-констебля в 16:25 В результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко "Друзья сына обещали меня изнасиловать и убить". Родители малолетних хулиганов: государство обвиняет нас, а само бессильно помочь

В Санкт-Петербурге появилась банда подростков из движения АУЕ (”арестантский уклад един), которая стаей нападает на людей. Самым громким стало ЧП 24 августа, когда группа юных АУЕшников напала на петербуржцев, отдыхающих в Таврическом саду и продолжила избивать прохожих, двигаясь по городу, пишет "МК". Проблема так называемых АУЕшников затронула и Эстонию. Об этом ранее писал Delfi.

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Ельцин предлагал Клинтону тайную сделку: сделаем так, чтобы страны Балтии и Украина не попали в НАТО

Foto: Heikki Saukkomaa, AP/Scanpix

Согласно документам, на саммите в Хельсинки 21 марта в 1997 году президент России Борис Ельцин предлагал президенту США Биллу Клинтону заключить тайное соглашение, согласно которому НАТО не расшириться ни в одну страну бывшего СССР.

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Глава Еврокомиссии пообещал отменить переходы на зимнее и летнее время

Uuringud on näidanud kellakeeramise võimalikku negatiivset mõju tervisele. Foto: TERJE LEPP

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС намерены отказаться от перехода на зимнее и летнее время.

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