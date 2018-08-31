31.08.2018, 21:47

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Загадочная смерть 34-летнего мужчины в нарвском общежитии и убийство лидера непризнанной ДНР

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Загадочная смерть 34-летнего мужчины в нарвском общежитии и убийство лидера непризнанной ДНР
Foto: Roman Vikulov, Delfi

Полиция расследует обстоятельства смерти 34-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в одном из нарвских общежитий с перерезанными венами на руках и горлом. Некоторые соседи покойного уверены в том, что его убили, в то время как другие не сомневаются, что это было самоубийство.
Главу ДНР Захарченко убили точно, но сделали это украинские диверсанты, как заявляют в непризнанной республике, сообщая об их задержании.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

США строят в Восточной Европе воздушный щит от России

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ВВС США проводят авиационные учения со своими союзниками в Европе, модернизируют авиабазы, тестируют аэродромы быстрого развертывания. Они вкладывают в авиационную составляющую Европейской инициативы сдерживания все больше средств.
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ФБК Навального нашел у тещи главы пенсионного фонда дачу за 240 млн рублей

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Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, опубликовал расследование о недвижимости главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова и его семьи. Ее нынешнюю стоимость в ФБК оценили почти в 1 млрд рублей.
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ФОТО: В Таллинне на Палдиском шоссе столкнулись пять машин

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Сегодня утром в Таллинне на Палдиском шоссе произошла авария с участием пяти машин.
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Храм знаний стал наркопритоном: "заброшка" на Раадику — райские кущи для асоциальных элементов

Raadiku 10 mahajäetud hoone Foto: Andres Putting

В Ласнамяэ на Раадику, близ новых социальных домов, стоит заброшенное здание бывшей школы. Многие жители района стараются обходить это место стороной. Для асоциальных элементов же это место — рай: там можно пьянствовать, колоться, а после — валяться на матрасах.
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ФОТО: Ночью в Ласнамяэ на улице Меэлику подожгли машину

Meeliku autopõleng Foto: Facebook

Delfi получил информацию от читателя, что в ночь с четверга на пятницу после полуночи на улице Меэлику горела машина, припаркованная под окнами жилого дома. Местные жители утверждают, что это был поджог, который, возможно, совершили подростки. Полиция иного мнения.
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РЕПЛИКА | Провал бесплатного общественного транспорта в Таллинне

Enno Tamm TLT Foto: Priit Simson

Город Таллинн опубликовал свежие данные о том, в каких объемах жители пользовались услугами общественного транспорта в 2017 году. Чего эти цифры не отражают, так это успеха данной бесплатной услуги, о чем неустанно говорят центристы.
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ВИДЕОСЮЖЕТ | В Петербурге жестоко и подло орудует банда АУЕ-подростков: нападают со спины, избивают пожилых, громят ларьки

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В Санкт-Петербурге появилась банда подростков из движения АУЕ (”арестантский уклад един), которая стаей нападает на людей. Самым громким стало ЧП 24 августа, когда группа юных АУЕшников напала на петербуржцев, отдыхающих в Таврическом саду и продолжила избивать прохожих, двигаясь по городу, пишет "МК". Проблема так называемых АУЕшников затронула и Эстонию. Об этом ранее писал Delfi.
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Ельцин предлагал Клинтону тайную сделку: сделаем так, чтобы страны Балтии и Украина не попали в НАТО

Foto: Heikki Saukkomaa, AP/Scanpix

Согласно документам, на саммите в Хельсинки 21 марта в 1997 году президент России Борис Ельцин предлагал президенту США Биллу Клинтону заключить тайное соглашение, согласно которому НАТО не расшириться ни в одну страну бывшего СССР.
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Глава Еврокомиссии пообещал отменить переходы на зимнее и летнее время

Uuringud on näidanud kellakeeramise võimalikku negatiivset mõju tervisele. Foto: TERJE LEPP

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС намерены отказаться от перехода на зимнее и летнее время.
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ФОТО: Полиция просит помощи в выяснении местонахождения виновных в наркопреступлениях

Politsei palub abi narkokuritegudes süüdimõistetud Denisi ja Igori asukohtade väljaselgitamisel Foto: PPA

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в выяснении местонахождения Игоря 1985 года рождения, а также Дениса 1995 года рождения.
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Мог ли 34-летний нарвитянин перерезать себе горло? Мнения в общежитии разделились

Foto: Roman Vikulov, Delfi

В четверг днем в нарвском общежитии по улице Раквере, считающемся довольно спокойным, был обнаружен труп 34-летнего Валерия. В своем первоначальном комментарии полиция не говорит, что смерть точно была насильственной, и, например, комендант общежития так же не верит, что молодой человек ушел из жизни не самостоятельно, но многие соседи уверены в том, что это было именно убийство.
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В результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко

Aleksander Zahartšenko Foto: SERGEI KARPUKHIN, REUTERS

В результате взрыва в Донецке погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.
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Андрес Анвельт: молодежь распустилась, или тупиковый путь

Valitsuse pressikonverents Foto: Heiki Rebane

”1986 год. У русских парней из Таллиннской морской школы возникает конфликт с эстонскими пацанами из Таллиннской 21 средней школы. Кому-то угрожают ножом, кому-то настучали по голове. В центре событий — пухлый школьник Андрес Анвельт. В вестибюле отеля ”Кунгла” (нынешний Park Hotell) встречаются представители враждующих сторон. Для защиты Анвельта мальчик из девятого класса 21 школы Рауль Ранне, нынешний журналист Eesti Ekspress, вместе с десятками одноклассников готов начать драку с русскими”. (”13 эпизодов из жизни Анвельта”, Eesti Ekspress, 9 мая 2002 года).
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В Старом городе Таллинна мужчина выпал из окна

Foto: Ilmar Saabas

Сегодня рано утром Центр тревоги получил сообщение о том, что пострадавшему на улице Ратаскаеву молодому человеку требуется медицинская помощь.
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Нарвский "Транс" шокировал своих болельщиков на глазах президента Эстонии

Jalgpall JK Narva Trans vs Pärnu Vaprus Foto: Sergei Stepanov, NPA

Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открыл поединок в Нарве, где "Транс" принимал пярнуский "Вапрус". Нарвитяне считались явными фаворитами этого матча, но на глазах президента Эстонии Керсти Кальюлайд не смогли обыграть аутсайдера — 1:1 (0:1).
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Delfi, Õhtuleht и другие издания Ekspress Grupp второй раз за два дня стали жертвой кибератаки

Delfi toimetus Foto: Tiit Blaat

Сегодня примерно в 11:30 произошла очередная кибератака на издания Ekspress Grupp, которая закончилась приблизительно в 14 часов. Из-за атаки был и может быть до сих пор затруднен доступ к изданиям концерна (Delfi, EPL, Eesti Ekspress, Õhtuleht).
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В результате взрыва в Донецке погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.
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Мог ли 34-летний нарвитянин перерезать себе горло? Мнения в общежитии разделились

31.08.2018
В четверг днем в нарвском общежитии по улице Раквере, считающемся довольно спокойным, был обнаружен труп 34-летнего Валерия. В своем первоначальном комментарии полиция не говорит, что смерть точно была насильственной, и, например, комендант общежития так же не верит, что молодой человек ушел из жизни не самостоятельно, но многие соседи уверены в том, что это было именно убийство.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Загадочная смерть 34-летнего мужчины в нарвском общежитии и убийство лидера непризнанной ДНР

31.08.2018
Полиция расследует обстоятельства смерти 34-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в одном из нарвских общежитий с перерезанными венами на руках и горлом. Некоторые соседи покойного уверены в том, что его убили, в то время как другие не сомневаются, что это было самоубийство.
Главу ДНР Захарченко убили точно, но сделали это украинские диверсанты, как заявляют в непризнанной республике, сообщая об их задержании.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
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Таллиннские школы по интересам повышают плату за занятия

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Восемь из девяти столичных муниципальных школ по интересам в новом учебном году повышают плату за занятия. То, насколько вырастет цена, школа определяет сама, принимая во внимания все расходы на обучение, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
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31.08.2018
Программу очередного тура чемпионата Эстонии по футболу открыл поединок в Нарве, где "Транс" принимал пярнуский "Вапрус". Нарвитяне считались явными фаворитами этого матча, но на глазах президента Эстонии Керсти Кальюлайд не смогли обыграть аутсайдера - 1:1 (0:1).
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