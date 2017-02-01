ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержанные руководители шахты "Эстония" и новая должность Сависаара

Полиция безопасности задержала двоих руководителей среднего звена на шахте "Эстония", а Эдгар Сависаар получил новую должность в Центристской партии. Читайте также про очередной арест из-за взяточничества, "Парк дураков" Тийта Вяхи и депрессию у детей.
”Я кричу в пустоту и не жду ответа”. Взрослые работают — дети страдают от депрессии
В сентябре 2015 года, после долгой целенаправленной работы психиатров, в Таллинне при поддержке норвежского фонда был создан детский центр психического здоровья. Очереди на стационарное лечение в центре достигают полугода, что свидетельствует о масштабах проблемы пишет Eesti Päevaleht.
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Департамент просит обновить программное обеспечение ИД-карты
Департамент государственной инфосистемы просит пользователей обновить программное обеспечение ИД-карты.
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Тийт Вяхи установит в Силламяэ скульптуры "дураков"
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Предпринимателя, бывшего премьер-министра Тийта Вяхи так раздражает нынешняя "пропаганда разжигания войны", что он собирается установить на старой горе хранилища отходов в Силламяэ скульптуры разжигателей войны и назвать образовавшееся сочетание Парком дураков. Чьи скульптуры появятся в парке, Вяхи пока не хочет говорить, но собирается их установить за свой счет.
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Полиция безопасности задержала двоих руководителей среднего звена на шахте "Эстония"
Вчера утром сотрудники полиции безопасности задержали двоих руководителей среднего звена на шахте "Эстония".
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Двух бывших сотрудников Департамента шоссейных дорог обвиняют в неоднократном получении взяток
Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором двух бывших сотрудников Департамента шоссейных дорог обвиняют в неоднократном получении взяток.
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Правительство дало пяти объединенным волостям имена, которых те не хотели
Во вторник правительство утвердило решения об объединении и географическом названии семи волостей, вопрос о которых рассматривался в совете по топонимам.
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Кальюлайд: уравновешенные международные отношения — столп эстонской внешней политики
По словам президента Керсти Кальюлайд, каждая страна должна сама сделать свой внутриполитический выбор, и Эстония пытается сохранить хорошие отношения со всеми нашими союзниками, в том числе и с США.
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Эдгар Сависаар получил новую должность в Центристской партии
Начиная с понедельника Эдгар Сависаар вступает в оплачиваемую должность советника по истории Центристской партии, подтвердил генеральный секретарь партии Яак Ааб.
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Мужчина стал в результате избиения инвалидом. Преступники не хотят возмещать ущерб
В 2005 году 24-летний молодой человек шел по Кадриоргу и увидел, как компания из семерых мужчин избивает одного. Он вмешался и его постигла та же участь, пишет Eesti Päevaleht.
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JOKK-схема или нет? Над проектом реновации Горхолла нависла тень подозрений
В прошлом году Таллиннская мэрия решила, что сама приведет в порядок Горхолл. После произошедшей в сентябре смены власти правительство Юри Ратаса пообещало помочь с ренонвацией. Было решено, что город приведет в порядок концертный зал, государство – конференц-центр, пишет Eesti Ekspress.
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Спа, Versace, концерты: ЭТВ обнародует выписку с рабочей кредитной карты президента Ильвеса
В сегодняшней передаче "Очевидец" (Pealtnägija) на канале ЭТВ речь пойдет о расходах по кредитной карте президентской канцелярии за последние пять лет, из которых видно, на что тратил деньги президент Эстонии Тоомаса Хендрик Ильвес, пишет rus.err.ee.
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ФОТО и ВИДЕО: Фристайлистка Келли Сильдару возвратилась домой!
14-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару, завоевавшая в минувшие выходные золото и серебро на Всемирных зимних играх экстремалов (X-Games), в ночь на cреду возвратилась из США домой.
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