ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание тяжело ранивших таксиста грабителей и вставшая на грань развала коалиция в Рийгикогу

По данным полиции, в ночь на пятницу в Вильяндимаа ограбили таксиста, который в результате нападения с ножом очень тяжело пострадал. Шла полицейская операция по задержанию грабителей. В настоящий момент задержаны трое.

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ФОТО DELFI: Утром пятницы на обновленной Гонсиори случилось вавилонское столпотворение

Hommikune liiklus Gonsiori tänaval Foto: Tiit Blaat

Сегодня утром на Гонсиори взору открывалась картина, заставляющая задуматься. Тамошние водители снова ”залезают” на полосу для общественного транспорта.

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Полиция просит помощи: заключенный не вернулся в тюрьму

Justiitsministeerium

Вчера вечером к назначенному времени не вернулся в тюрьму открытого типа при Вируской тюрьме заключенный Арно Яагунд.

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ФОТО: Торговый центр Rocca al Mare расширится, построят гостиницу, квартиры и офисы

Foto: Rocca al Mare

Окрестности торгового центра Rocca al Mare в ближайшие десять лет изменятся до неузнаваемости — в сердце западной части Таллинна наряду с торговыми площадями расположатся новые жилые здания, конторы и гостиница, значится в пресс-релизе.

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Кризис в правительстве, откуда не ждали. Кто управляет ”паровозом”, если Ратас — простой ”пассажир”?

ТОП Уже не модно: признаки интерьера, который сейчас выглядит безвкусно ФОТО DELFI: Утром пятницы на обновленной Гонсиори случилось вавилонское столпотворение ВИДЕО И ФОТО: Расстроенный грузинский строитель угрожал в центре Таллинна коктейлем Молотова

Еще неделю назад казалось, что тема подписания международного соглашения о миграции на уровне ООН станет проходной и быстро исчезнет со страниц местной прессы и из внимания общественности. Но нет — из-за активного противостояния противников соглашения и трений в политической среде на грани развала оказалось правительственная коалиция. Более того, могут пойти прахом все дипломатические усилия Эстонии по получению места в Совете Безопасности ООН. Предвыборная гонка стала катализатором и теперь центристы, соцдемы и представители Isamaa оказались на грани ”развода”.

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Из-за чего сыр-бор? Читайте на русском полный текст Договора ООН о миграции, который может оставить Эстонию без правительства!

Фото: MOM, 2017

Русский язык — один из шести официальных языков Организации объединенных наций. Поэтому вся важнейшая документация широко доступна также и на русском на официальном сайте ООН. Более того, у соглашения имеется даже своя отдельная русскоязычная страница в интернете. Там вы сможете во всех подробностях ознакомиться с этим документом, вызвавшим столь горячие протесты как в Эстонии, так и в других странах

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Правительство ничего не знало? Карилайд вызвал Ансипа на ковер по делу Danske Bank, но тот отказался

Ekspress Meedia

Председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд (Центристская партия) вызвал бывшего премьер-министра Андруса Ансипа (Партия реформ) в комиссию дать показания в связи с отмыванием денег в эстонском филиале Danske Bank. Ансип же сообщил в письме об отказе. Карилайд считает, что тем самым он в сущности взял на себя ответственность за отмывание денег.

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Ультиматум Осиновского. Соцдемы не видят возможности продолжать сотрудничество с Урмасом Рейнсалу