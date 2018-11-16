ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание тяжело ранивших таксиста грабителей и вставшая на грань развала коалиция в Рийгикогу

В ночь на пятницу в Вильяндимаа ограбили таксиста, который в результате нападения с ножом очень тяжело пострадал. Шла полицейская операция по задержанию грабителей — были задержаны трое.
Правительственный кризис развивается бурно, и кажется, что уже почти не осталось шансов на сохранение нынешней коалиции в Рийгикогу. И все же премьер-министр верит, что примирение возможно.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Замок Ору хотели бы восстановить и предложить президенту как резиденцию
Установка памятника Кнстантину Пятсу и восстановление зимнего сада — первые шаги на пути воплощения в жизнь 70-летней мечты о возрождении Оруского замка. Loe edasi…
”Помню, кто-то попросил кусить мороженое — и кусил”. Июльская стрельба в центре Таллинна попала на камеру
В июле этого года после словесной перепалки Таави Сынаялг перед кафе Cafe VS , что в центре Таллинна, выстрелил в человека. Теперь же можно увидеть кадры с камеры охраны, находящейся на соседнем здании. Loe edasi…
ФОТО: В Вильяндимаа ограбили и ранили ножом таксиста, нападавшие задержаны
По данным полиции, в ночь на пятницу в Вильяндимаа ограбили таксиста, который в результате нападения с ножом очень тяжело пострадал. Шла полицейская операция по задержанию грабителей. В настоящий момент задержаны трое. Loe edasi…
ФОТО DELFI: Утром пятницы на обновленной Гонсиори случилось вавилонское столпотворение
Сегодня утром на Гонсиори взору открывалась картина, заставляющая задуматься. Тамошние водители снова ”залезают” на полосу для общественного транспорта. Loe edasi…
Полиция просит помощи: заключенный не вернулся в тюрьму
Вчера вечером к назначенному времени не вернулся в тюрьму открытого типа при Вируской тюрьме заключенный Арно Яагунд. Loe edasi…
ФОТО: Торговый центр Rocca al Mare расширится, построят гостиницу, квартиры и офисы
Окрестности торгового центра Rocca al Mare в ближайшие десять лет изменятся до неузнаваемости — в сердце западной части Таллинна наряду с торговыми площадями расположатся новые жилые здания, конторы и гостиница, значится в пресс-релизе. Loe edasi…
Кризис в правительстве, откуда не ждали. Кто управляет ”паровозом”, если Ратас — простой ”пассажир”?
Еще неделю назад казалось, что тема подписания международного соглашения о миграции на уровне ООН станет проходной и быстро исчезнет со страниц местной прессы и из внимания общественности. Но нет — из-за активного противостояния противников соглашения и трений в политической среде на грани развала оказалось правительственная коалиция. Более того, могут пойти прахом все дипломатические усилия Эстонии по получению места в Совете Безопасности ООН. Предвыборная гонка стала катализатором и теперь центристы, соцдемы и представители Isamaa оказались на грани ”развода”. Loe edasi…
Из-за чего сыр-бор? Читайте на русском полный текст Договора ООН о миграции, который может оставить Эстонию без правительства!
Русский язык — один из шести официальных языков Организации объединенных наций. Поэтому вся важнейшая документация широко доступна также и на русском на официальном сайте ООН. Более того, у соглашения имеется даже своя отдельная русскоязычная страница в интернете. Там вы сможете во всех подробностях ознакомиться с этим документом, вызвавшим столь горячие протесты как в Эстонии, так и в других странах Loe edasi…
Правительство ничего не знало? Карилайд вызвал Ансипа на ковер по делу Danske Bank, но тот отказался
Ультиматум Осиновского. Соцдемы не видят возможности продолжать сотрудничество с Урмасом Рейнсалу
Кризис в правящей коалиции центристов, соцдемов и "отечественников", которую изначально называли "коалицией сквоз зубы", продолжает набирать обороты. Похоже, что представители как Isamaa, так и социал-демократической партии ухватились за возможность громко заявить о себе перед своими избирателями, возможно даже ценой развала правительства за 4 месяца до выборов. Loe edasi…
Урмас Рейнсалу отказался уходить в отставку: правительство способно достичь решения. Нравится это кому-то или нет — уже отдельная песня
Министр юстиции от партии Isamaa Урмас Рейнсалу собрал сегодня экстренную пресс-конференцию, на которой дал понять, что он не собирается уходить в отставку. Loe edasi…
Анвельт: кризис в правительстве начался уже некоторое время назад! Правительством теперь руководит EKRE
"Разразившийся кризис в правительстве на самом деле начался не сегодня, а уже некоторое время назад, когда стало ясно, что происходящим в кабинете правительства все больше руководит Isamaa", — заявил министр внутренних дел Андрес Анвельт (Социал-демократическая партия). Loe edasi…
ВИДЕО И ФОТО: Расстроенный грузинский строитель угрожал в центре Таллинна коктейлем Молотова
Сегодня во второй половине дня в Таллинне на улице Туукри произошло ЧП: строитель, которого обманул работодатель, угрожал кинуть емкость с воспламеняющейся жидкостью на крышу строящегося дома. С ним велись переговоры, но на момент публикации неизвестно, чем они завершились. Loe edasi…
ФОТО: На Сааремаа под колесами грузовика погиб мужчина