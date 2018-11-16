16.11.2018, 21:15

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание тяжело ранивших таксиста грабителей и вставшая на грань развала коалиция в Рийгикогу


rus.delfi.ee
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Viljandis tabati taksojuhti röövinud ja peksnud isikud
Viljandis tabati taksojuhti röövinud ja peksnud isikudFoto: Kenno Soo

В ночь на пятницу в Вильяндимаа ограбили таксиста, который в результате нападения с ножом очень тяжело пострадал. Шла полицейская операция по задержанию грабителей — были задержаны трое.

Правительственный кризис развивается бурно, и кажется, что уже почти не осталось шансов на сохранение нынешней коалиции в Рийгикогу. И все же премьер-министр верит, что примирение возможно.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Замок Ору хотели бы восстановить и предложить президенту как резиденцию

Foto: Maaleht arhiiv

Установка памятника Кнстантину Пятсу и восстановление зимнего сада — первые шаги на пути воплощения в жизнь 70-летней мечты о возрождении Оруского замка.
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”Помню, кто-то попросил кусить мороженое — и кусил”. Июльская стрельба в центре Таллинна попала на камеру

В июле этого года после словесной перепалки Таави Сынаялг перед кафе Cafe VS , что в центре Таллинна, выстрелил в человека. Теперь же можно увидеть кадры с камеры охраны, находящейся на соседнем здании.
Loe edasi…

ФОТО: В Вильяндимаа ограбили и ранили ножом таксиста, нападавшие задержаны

Politsei operatsioon Viljandis Foto: Kenno Soo

По данным полиции, в ночь на пятницу в Вильяндимаа ограбили таксиста, который в результате нападения с ножом очень тяжело пострадал. Шла полицейская операция по задержанию грабителей. В настоящий момент задержаны трое.
Loe edasi…

ФОТО DELFI: Утром пятницы на обновленной Гонсиори случилось вавилонское столпотворение

Hommikune liiklus Gonsiori tänaval Foto: Tiit Blaat

Сегодня утром на Гонсиори взору открывалась картина, заставляющая задуматься. Тамошние водители снова ”залезают” на полосу для общественного транспорта.
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Полиция просит помощи: заключенный не вернулся в тюрьму

Justiitsministeerium

Вчера вечером к назначенному времени не вернулся в тюрьму открытого типа при Вируской тюрьме заключенный Арно Яагунд.
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ФОТО: Торговый центр Rocca al Mare расширится, построят гостиницу, квартиры и офисы

Foto: Rocca al Mare

Окрестности торгового центра Rocca al Mare в ближайшие десять лет изменятся до неузнаваемости — в сердце западной части Таллинна наряду с торговыми площадями расположатся новые жилые здания, конторы и гостиница, значится в пресс-релизе.
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Фото: valitsus.ee

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Еще неделю назад казалось, что тема подписания международного соглашения о миграции на уровне ООН станет проходной и быстро исчезнет со страниц местной прессы и из внимания общественности. Но нет — из-за активного противостояния противников соглашения и трений в политической среде на грани развала оказалось правительственная коалиция. Более того, могут пойти прахом все дипломатические усилия Эстонии по получению места в Совете Безопасности ООН. Предвыборная гонка стала катализатором и теперь центристы, соцдемы и представители Isamaa оказались на грани ”развода”.
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Из-за чего сыр-бор? Читайте на русском полный текст Договора ООН о миграции, который может оставить Эстонию без правительства!

Фото: MOM, 2017

Русский язык — один из шести официальных языков Организации объединенных наций. Поэтому вся важнейшая документация широко доступна также и на русском на официальном сайте ООН. Более того, у соглашения имеется даже своя отдельная русскоязычная страница в интернете. Там вы сможете во всех подробностях ознакомиться с этим документом, вызвавшим столь горячие протесты как в Эстонии, так и в других странах
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Правительство ничего не знало? Карилайд вызвал Ансипа на ковер по делу Danske Bank, но тот отказался

Ekspress Meedia

Председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд (Центристская партия) вызвал бывшего премьер-министра Андруса Ансипа (Партия реформ) в комиссию дать показания в связи с отмыванием денег в эстонском филиале Danske Bank. Ансип же сообщил в письме об отказе. Карилайд считает, что тем самым он в сущности взял на себя ответственность за отмывание денег.
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Ультиматум Осиновского. Соцдемы не видят возможности продолжать сотрудничество с Урмасом Рейнсалу

Valitsuse pressikonverents Viljandis Foto: Kenno Soo

Кризис в правящей коалиции центристов, соцдемов и "отечественников", которую изначально называли "коалицией сквоз зубы", продолжает набирать обороты. Похоже, что представители как Isamaa, так и социал-демократической партии ухватились за возможность громко заявить о себе перед своими избирателями, возможно даже ценой развала правительства за 4 месяца до выборов.
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Анвельт: кризис в правительстве начался уже некоторое время назад! Правительством теперь руководит EKRE

Andres Anvelt Foto: Ilmar Saabas

"Разразившийся кризис в правительстве на самом деле начался не сегодня, а уже некоторое время назад, когда стало ясно, что происходящим в кабинете правительства все больше руководит Isamaa", — заявил министр внутренних дел Андрес Анвельт (Социал-демократическая партия).
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Задержание тяжело ранивших таксиста грабителей и вставшая на грань развала коалиция в Рийгикогу

16.11.2018
В ночь на пятницу в Вильяндимаа ограбили таксиста, который в результате нападения с ножом очень тяжело пострадал. Шла полицейская операция по задержанию грабителей — были задержаны трое.

Правительственный кризис развивается бурно, и кажется, что уже почти не осталось шансов на сохранение нынешней коалиции в Рийгикогу. И все же премьер-министр верит, что примирение возможно.

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